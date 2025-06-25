Трамп больше не хочет аннексировать Канаду, - Карни
Президент США Дональд Трамп больше не имеет амбиций по присоединению Канады к США.
Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
На прямой вопрос журналистки относительно намерений президента США Дональда Трампа аннексировать Канаду, Карни ответил коротко и четко: "Нет, не хочет".
По его словам, Трамп "восхищается Канадой" и, возможно, когда-то действительно имел подобные идеи, но сейчас вопрос аннексии не стоит на повестке дня.
Карни также отметил, что, несмотря на исторически тесные отношения между Канадой и США, сейчас страна активно развивает партнерства с Великобританией, Францией и Австралией, в частности - в оборонной сфере. Например, в сотрудничестве с Австралией Канада работает над новыми радиолокационными системами для защиты арктических территорий.
В то же время глава правительства признал, что именно давление со стороны Трампа заставило Канаду активнее инвестировать в оборонный сектор.
"Мы в НАТО, и Трамп сосредоточен на том, чтобы все союзники, включая Канаду, делали свой вклад. И, думаю, сейчас мы его делаем", - добавил премьер.
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А шо такое?
А шо сі сталось?
Галоперідол допомог чи буріданчиком
клізьму зробили Додіку Деменць-Альцьгемреровичу Трампону?
Ви ж на власні очі оце бачили, як найвеличніший peace-deal-ник всіх часів та нарідів закінчив війну руZорайху проти України спочатку ще не посівши в овальному кабінеті, потім за 24 години свого президентства, далі за 48 годин, "два-три тижні, максимум місяць", до Великодня, за 100 днів абощо?😏
щоб вана не досталась китайцям