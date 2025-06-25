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Новости Требования Трампа к Канаде
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Трамп больше не хочет аннексировать Канаду, - Карни

Канада готова к немедленному диалогу с США по пошлинам

Президент США Дональд Трамп больше не имеет амбиций по присоединению Канады к США.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

На прямой вопрос журналистки относительно намерений президента США Дональда Трампа аннексировать Канаду, Карни ответил коротко и четко: "Нет, не хочет".

По его словам, Трамп "восхищается Канадой" и, возможно, когда-то действительно имел подобные идеи, но сейчас вопрос аннексии не стоит на повестке дня.

Карни также отметил, что, несмотря на исторически тесные отношения между Канадой и США, сейчас страна активно развивает партнерства с Великобританией, Францией и Австралией, в частности - в оборонной сфере. Например, в сотрудничестве с Австралией Канада работает над новыми радиолокационными системами для защиты арктических территорий.

Также читайте: Трамп встретился с Карни: "Канада не продается - Никогда не говори никогда"

В то же время глава правительства признал, что именно давление со стороны Трампа заставило Канаду активнее инвестировать в оборонный сектор.

"Мы в НАТО, и Трамп сосредоточен на том, чтобы все союзники, включая Канаду, делали свой вклад. И, думаю, сейчас мы его делаем", - добавил премьер.

Автор: 

Канада (2112) США (27325) Трамп Дональд (5842) Карни Марк (33)


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Топ комментарии
+28
Йому вже давно пора окупувати тюремну камеру і анексувати місце біля унітазу
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25.06.2025 06:36 Ответить
+20
это он сегодня не хочет, а завтра тумблер опять в голове перемкнет
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25.06.2025 06:42 Ответить
+14
у рудого нема карт
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25.06.2025 06:40 Ответить
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25.06.2025 06:27 Ответить
Йому вже давно пора окупувати тюремну камеру і анексувати місце біля унітазу
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25.06.2025 06:36 Ответить
параші
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25.06.2025 06:41 Ответить
На кладовищі окупувати квадратний метр землі.
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25.06.2025 07:05 Ответить
На полі для гольфу...
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25.06.2025 08:18 Ответить
И сёрбать из толчка воду через пластиковую трубочку
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25.06.2025 10:18 Ответить
у рудого нема карт
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25.06.2025 06:40 Ответить
Мир ! Дружба ! Жвачка !
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25.06.2025 06:42 Ответить
Та він просто забув, через кілька тижнів згадає
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25.06.2025 08:41 Ответить
это он сегодня не хочет, а завтра тумблер опять в голове перемкнет
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25.06.2025 06:42 Ответить
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25.06.2025 06:50 Ответить
невже розуму набрався, може ще розуму набереться стосовно Раші та України?
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25.06.2025 06:51 Ответить
Шо, побачило руде ЧМО яким колом Крим у сраці х*йла встав і зрозуміло, що Канада навіть шматочками глотку аж до ануса розкроїть?
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25.06.2025 06:52 Ответить
Скоріше за все хоче але мовчить
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25.06.2025 06:57 Ответить
Вже не хоче?!
А шо такое?
А шо сі сталось?
Галоперідол допомог чи буріданчиком
клізьму зробили Додіку Деменць-Альцьгемреровичу Трампону?
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25.06.2025 07:03 Ответить
Хочу-не хочу, опять хочу- не, снова не хочу...и это президент "великой США"? Лидер "свободного мира"? Я думал, одни украинцы, "уставшие от войны" лоханулись, ан нет, американцы ещё веселее ребятки оказались. И что дальше? Страшно подумать!
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25.06.2025 07:18 Ответить
Отпустило , Дональда Фредовича ?
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25.06.2025 07:36 Ответить
Авжеж, а трумп же ж такий qrwo чесний - геть ніколи не бреше, не відмовляється від своїх слів і завжди дотримується обіцянок
Ви ж на власні очі оце бачили, як найвеличніший peace-deal-ник всіх часів та нарідів закінчив війну руZорайху проти України спочатку ще не посівши в овальному кабінеті, потім за 24 години свого президентства, далі за 48 годин, "два-три тижні, максимум місяць", до Великодня, за 100 днів абощо?😏
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25.06.2025 07:42 Ответить
Ну як же так? Канада так про це мріяла
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25.06.2025 07:54 Ответить
Трумп просто забув в обід те, що казав зранку. Ідіот...
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25.06.2025 07:57 Ответить
рыжий , длб , давай хоть Гренландию !!!(((
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25.06.2025 08:07 Ответить
Нехай спочатку анексує геніталії Меланії, бо ходять слухи, що там вже інший власник.
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25.06.2025 08:18 Ответить
А що, прем*єр Карні повірив Трумпу ? Ой дарма ...
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25.06.2025 08:19 Ответить
пігулки діють, пацієнт на стадії реконвалесценції. Лікування треба продовжувати, поки не відсохне і відпаде Гренландія.
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25.06.2025 10:02 Ответить
TACO
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25.06.2025 10:02 Ответить
Слабак!
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25.06.2025 10:24 Ответить
лошара
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25.06.2025 11:27 Ответить
трампон вже мріє захопити Бурятію
щоб вана не досталась китайцям
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25.06.2025 11:39 Ответить
Прошло похмелье!а теперь ждите нового жиланая анексировать ледовый ГОЛЬФ!)
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25.06.2025 12:45 Ответить
 
 