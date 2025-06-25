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Новини Вимоги Трампа до Канади
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Трамп більше не хоче анексувати Канаду, - Карні

Канада готова до негайного діалогу зі США щодо мит

Президент США Дональд Трамп більше не має амбіцій щодо приєднання Канади до США.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Марк Карні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

На пряме запитання журналістки щодо намірів президента США Дональда Трампа анексувати Канаду, Карні відповів коротко й чітко: "Ні, не хоче".

За його словами, Трамп "захоплюється Канадою" і, можливо, колись справді мав подібні ідеї, але наразі питання анексії не стоїть на порядку денному.

Карні також зазначив, що, попри історично тісні відносини між Канадою та США, нині країна активно розвиває партнерства з Великою Британією, Францією та Австралією, зокрема - в оборонній сфері. Наприклад, у співпраці з Австралією Канада працює над новими радіолокаційними системами для захисту арктичних територій.

Також читайте: Трамп зустрівся з Карні: "Канада не продається - Ніколи не кажи ніколи"

Водночас глава уряду визнав, що саме тиск з боку Трампа змусив Канаду активніше інвестувати в оборонний сектор.

"Ми в НАТО, і Трамп зосереджений на тому, щоб усі союзники, включаючи Канаду, робили свій внесок. І, гадаю, зараз ми його робимо", - додав прем’єр.

Автор: 

Канада (2233) США (23598) Трамп Дональд (6303) Карні Марк (33)


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Топ коментарі
+28
Йому вже давно пора окупувати тюремну камеру і анексувати місце біля унітазу
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25.06.2025 06:36 Відповісти
+20
это он сегодня не хочет, а завтра тумблер опять в голове перемкнет
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25.06.2025 06:42 Відповісти
+14
у рудого нема карт
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25.06.2025 06:40 Відповісти
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25.06.2025 06:27 Відповісти
Йому вже давно пора окупувати тюремну камеру і анексувати місце біля унітазу
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25.06.2025 06:36 Відповісти
параші
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25.06.2025 06:41 Відповісти
На кладовищі окупувати квадратний метр землі.
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25.06.2025 07:05 Відповісти
На полі для гольфу...
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25.06.2025 08:18 Відповісти
И сёрбать из толчка воду через пластиковую трубочку
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25.06.2025 10:18 Відповісти
у рудого нема карт
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25.06.2025 06:40 Відповісти
Мир ! Дружба ! Жвачка !
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25.06.2025 06:42 Відповісти
Та він просто забув, через кілька тижнів згадає
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25.06.2025 08:41 Відповісти
это он сегодня не хочет, а завтра тумблер опять в голове перемкнет
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25.06.2025 06:42 Відповісти
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25.06.2025 06:50 Відповісти
невже розуму набрався, може ще розуму набереться стосовно Раші та України?
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25.06.2025 06:51 Відповісти
Шо, побачило руде ЧМО яким колом Крим у сраці х*йла встав і зрозуміло, що Канада навіть шматочками глотку аж до ануса розкроїть?
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25.06.2025 06:52 Відповісти
Скоріше за все хоче але мовчить
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25.06.2025 06:57 Відповісти
Вже не хоче?!
А шо такое?
А шо сі сталось?
Галоперідол допомог чи буріданчиком
клізьму зробили Додіку Деменць-Альцьгемреровичу Трампону?
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25.06.2025 07:03 Відповісти
Хочу-не хочу, опять хочу- не, снова не хочу...и это президент "великой США"? Лидер "свободного мира"? Я думал, одни украинцы, "уставшие от войны" лоханулись, ан нет, американцы ещё веселее ребятки оказались. И что дальше? Страшно подумать!
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25.06.2025 07:18 Відповісти
Отпустило , Дональда Фредовича ?
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25.06.2025 07:36 Відповісти
Авжеж, а трумп же ж такий qrwo чесний - геть ніколи не бреше, не відмовляється від своїх слів і завжди дотримується обіцянок
Ви ж на власні очі оце бачили, як найвеличніший peace-deal-ник всіх часів та нарідів закінчив війну руZорайху проти України спочатку ще не посівши в овальному кабінеті, потім за 24 години свого президентства, далі за 48 годин, "два-три тижні, максимум місяць", до Великодня, за 100 днів абощо?😏
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25.06.2025 07:42 Відповісти
Ну як же так? Канада так про це мріяла
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25.06.2025 07:54 Відповісти
Трумп просто забув в обід те, що казав зранку. Ідіот...
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25.06.2025 07:57 Відповісти
рыжий , длб , давай хоть Гренландию !!!(((
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25.06.2025 08:07 Відповісти
Нехай спочатку анексує геніталії Меланії, бо ходять слухи, що там вже інший власник.
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25.06.2025 08:18 Відповісти
А що, прем*єр Карні повірив Трумпу ? Ой дарма ...
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25.06.2025 08:19 Відповісти
пігулки діють, пацієнт на стадії реконвалесценції. Лікування треба продовжувати, поки не відсохне і відпаде Гренландія.
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25.06.2025 10:02 Відповісти
TACO
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25.06.2025 10:02 Відповісти
Слабак!
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25.06.2025 10:24 Відповісти
лошара
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25.06.2025 11:27 Відповісти
трампон вже мріє захопити Бурятію
щоб вана не досталась китайцям
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25.06.2025 11:39 Відповісти
Прошло похмелье!а теперь ждите нового жиланая анексировать ледовый ГОЛЬФ!)
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25.06.2025 12:45 Відповісти
 
 