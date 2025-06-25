Трамп більше не хоче анексувати Канаду, - Карні

Президент США Дональд Трамп більше не має амбіцій щодо приєднання Канади до США.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Марк Карні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

На пряме запитання журналістки щодо намірів президента США Дональда Трампа анексувати Канаду, Карні відповів коротко й чітко: "Ні, не хоче".

За його словами, Трамп "захоплюється Канадою" і, можливо, колись справді мав подібні ідеї, але наразі питання анексії не стоїть на порядку денному.

Карні також зазначив, що, попри історично тісні відносини між Канадою та США, нині країна активно розвиває партнерства з Великою Британією, Францією та Австралією, зокрема - в оборонній сфері. Наприклад, у співпраці з Австралією Канада працює над новими радіолокаційними системами для захисту арктичних територій.

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Водночас глава уряду визнав, що саме тиск з боку Трампа змусив Канаду активніше інвестувати в оборонний сектор.

"Ми в НАТО, і Трамп зосереджений на тому, щоб усі союзники, включаючи Канаду, робили свій внесок. І, гадаю, зараз ми його робимо", - додав прем’єр.