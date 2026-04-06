Трамп заявив, що не планує вторгнення до Канади і не робитиме її 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує вторгнення до Канади та не очікує її приєднання як 51-го штату. За його словами, така перспектива є малоймовірною з огляду на історичну самостійність країни та політичний контекст відносин між державами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю Роберту Гардману, повідомляє The Telegraph.

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"Дональд Трамп заявив, що не вторгнеться до Канади після неодноразових погроз перетворити країну на 51-й штат Америки", - йдеться у повідомленні.

Трамп дав інтерв'ю королівському біографу для його нової книги про Єлизавету II.

Гардман закликав американського лідера "дати Канаді спокій", звернувши увагу, що зазіхання на цю країну "засмутять короля Чарльза III", який наприкінці квітня відвідає США.

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"Гадаю, у канадців є 200 років історії, і вся ця тема з "О, Канада" (назва гімну Канади - ред.). Із цим неможливо розібратися за три з половиною роки. Думаю, цього не станеться (йдеться про приєднання Канади до США - ред.)", - сказав Трамп.

Водночас президент США поставив під сумнів, чи канадці досі визнають британського короля своїм очільником держави.

Президент США здійснив два державні візити до Британії: один - за Єлизавети II та один - за короля Чарльза - і у відповідь пізніше цього місяця прийматиме короля та королеву Британії.

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