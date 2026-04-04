Ізраїль чекає на дозвіл від США, щоб атакувати енергооб’єкти Ірану, - Sky News
Ізраїль готується завдати ударів по енергетичних об'єктах Ірану, але очікує на дозвів Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Ізраїль готується атакувати іранські енергетичні об'єкти, але чекає на дозвіл від США", - сказав високопоставлений представник Міноборони Ізраїлю.
За його словами, будь-які подібні атаки, найімовірніше, відбудуться протягом наступного тижня.
Що передувало
Нагадаємо, непередодні президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося 48 годин, щоб укласти угоду зі США.
- Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.
- Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.
Варто зауважити, що Трамп уже заявляв, що якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку впродовж 48 годин, США знищать їхні електростанції.
Топ коментарі
+15 Андрій Собченко #592866
показати весь коментар04.04.2026 23:56 Відповісти Посилання
+10 Nika Niko
показати весь коментар04.04.2026 23:58 Відповісти Посилання
+9 Андрій Лавриненко
показати весь коментар04.04.2026 23:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль