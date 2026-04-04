Ізраїль чекає на дозвіл від США, щоб атакувати енергооб’єкти Ірану, - Sky News

Ізраїль готується завдати ударів по енергетичних об'єктах Ірану, але очікує на дозвів Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Ізраїль готується атакувати іранські енергетичні об'єкти, але чекає на дозвіл від США", - сказав високопоставлений представник Міноборони Ізраїлю.

За його словами, будь-які подібні атаки, найімовірніше, відбудуться протягом наступного тижня.

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Що передувало

Нагадаємо, непередодні президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося 48 годин, щоб укласти угоду зі США.

Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.

Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.

Варто зауважити, що Трамп уже заявляв, що якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку впродовж 48 годин, США знищать їхні електростанції.

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