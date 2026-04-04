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Новини Трамп погрожує Ірану Удар Ізраїлю по Ірану
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Ізраїль чекає на дозвіл від США, щоб атакувати енергооб’єкти Ірану, - Sky News

Ізраїль готується атакувати енергооб’єкти Ірану

Ізраїль готується завдати ударів по енергетичних об'єктах Ірану, але очікує на дозвів Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Ізраїль готується атакувати іранські енергетичні об'єкти, але чекає на дозвіл від США", - сказав високопоставлений представник Міноборони Ізраїлю.

За його словами, будь-які подібні атаки, найімовірніше, відбудуться протягом наступного тижня.

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Що передувало

Нагадаємо, непередодні президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося 48 годин, щоб укласти угоду зі США.

Варто зауважити, що Трамп уже заявляв, що якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку впродовж 48 годин, США знищать їхні електростанції.

Читайте: Президент Ірану назвав умови завершення війни зі США та Ізраїлем

Автор: 

Ізраїль (1999) Іран (3586) США (26917)
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Топ коментарі
+15
Іран-союзник нашого ворога.Їх шахеди, ракети,снаряди,вбили тисячі українців.Недавно ці мракобіси Україні відкрито погрожували.Ізраїль веде війну в своїх інтересах,але вони з нашими співпадають.
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04.04.2026 23:56 Відповісти
+10
Если в наших интересах дорогая нефть и чтобы оружие вместо помощи Украине шло на эту войну
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04.04.2026 23:58 Відповісти
+9
На CNN пишуть, що це військовий злочин.
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04.04.2026 23:52 Відповісти

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