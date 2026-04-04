Израиль ждет разрешения от США, чтобы атаковать энергообъекты Ирана, - Sky News

Израиль готовится нанести удары по энергетическим объектам Ирана, но ожидает разрешения от Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Израиль готовится атаковать иранские энергетические объекты, но ждет разрешения от США", - сказал высокопоставленный представитель Минобороны Израиля.

По его словам, любые подобные атаки, скорее всего, состоятся в течение следующей недели.

Что предшествовало

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось 48 часов, чтобы заключить соглашение с США.

Ранее президент Трамп заявил, что США планируют "чрезвычайно сильные удары" по Ирану в течение двух-трех недель.

Также лидер США пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям.

Стоит отметить, чтоТрамп уже заявлял, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат их электростанции.

