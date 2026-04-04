Израиль ждет разрешения от США, чтобы атаковать энергообъекты Ирана, - Sky News
Израиль готовится нанести удары по энергетическим объектам Ирана, но ожидает разрешения от Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Израиль готовится атаковать иранские энергетические объекты, но ждет разрешения от США", - сказал высокопоставленный представитель Минобороны Израиля.
По его словам, любые подобные атаки, скорее всего, состоятся в течение следующей недели.
Что предшествовало
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось 48 часов, чтобы заключить соглашение с США.
- Ранее президент Трамп заявил, что США планируют "чрезвычайно сильные удары" по Ирану в течение двух-трех недель.
- Также лидер США пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям.
Стоит отметить, чтоТрамп уже заявлял, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат их электростанции.
Кстати, я что то не слышал что бы кто то из 7-8 миллионов утеклих граждан Украины решил ходить пешком или носить свитер дома, брать грелку в постель ночью что бы покупать меньше энергии у ворога
згуртують іранців навколо аятол !
.
Вообще конечно все происходящее кошмарно.
1. згуртують проти себе іранців
2. остаточно налаштують проти себе суспільну думку всього світу
вітаю, дурні !
.
мова про євреїв.
з сінагогами у Франції вже й так проблеми.
далі буде !
ой буде !
якось повертаючись вечірнім потягом у Франції, я був лише один білий в шестимістному купе, та й, думаю, мабуть у всьому вагоні.
НЕ та тепер Франція-Європа
"європейці" вже зовсім НЕ ті...
.
бо без них можна прожити й на генераторах.
а "осадочєк" буде по всьому світу, починаючи з самих іранців
.
Я конечно же очень хотел бы этого, тогда бы преступлений было бы меньше.
Но обычно преступники при власти уверены, что их это не коснется. Но от этого их преступления остаются преступлениями.
А израильтянам потом расхлёбывать.
Я вот не могу, пока что.
Так что спор диалог у нас не выйдет.
.
і загалом в світі мало хто буде мати з ним справу, починаючи з наступного президента- демократа США
.
для початку
Уничтожить врага который с самого твоего рождения обещает тебя убить. Это терроризм или инстинкт самосохранения?
Риторика иранских лидеров, поддержка антиизраильских прокси и празднование дня Кудс это ложная концепция в отношении Израиля, провоцирующая израильское руководство на совершение террорист чешских актов?
.
А так да, Трамп поїхав дахом конкретно - Байдена евреї не надурили, Обаму там, а Трампа легко.
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови-
Господи, благослови!
.
Позади - голодный пес,
Впереди - с кровавым флагом,
И за вьюгой, невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз -
Впереди - Исус Христос.
самі його їсти не будуть ?
.
А Ліван вже зачищає Цагал.
Хто чи що, все таки? Набридло...
Хоча нажаль ніхто не буде.