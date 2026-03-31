Президент Ирана назвал условия завершения войны с США и Израилем

Пезешкиан заявил о возможности завершения войны на условиях Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности завершить войну с США и Израилем, однако при условии выполнения ключевых требований Тегерана.

Об этом сообщают иранские государственные СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Пезешкиан добавил, что Тегеран рассматривает возможность прекращения боевых действий только при условии гарантий безопасности и недопущения новых атак в будущем. Он подчеркнул, что любое решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств и стратегических интересов страны.

Условия прекращения конфликта

Иранская сторона настаивает на получении четких международных гарантий, которые сделают невозможным повторение агрессии. В Тегеране подчеркивают, что вопрос безопасности является определяющим в переговорах о возможном перемирии.

Президент Ирана подчеркнул, что страна не согласится на компромиссы, которые могут ослабить ее позиции или создать новые угрозы в долгосрочной перспективе.

"Война закончится на наших условиях", - заявил Пезешкиан.

В руководстве Ирана отмечают, что потенциальное перемирие должно учитывать не только текущую ситуацию, но и гарантировать стабильность в регионе на годы вперед. Речь идет о создании условий, при которых риски для безопасности страны будут минимизированы.

В то же время Тегеран демонстрирует готовность к диалогу, если его требования будут услышаны и учтены международными партнерами.

Решающие дни

Между тем министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ближайшие дни могут стать решающими в отношениях между США и Ираном.  

По словам главы Пентагона, у Соединенных Штатов появляется все больше вариантов действий, тогда как у Ирана их становится меньше.

"Ближайшие дни войны с Ираном станут решающими. Иран это знает, и в военном плане он почти ничего не может с этим поделать", - заявил Хегсет.

Гегсет подчеркнул, что США стремятся заключить соглашение, если Иран откажется от своих ядерных запасов и амбиций по контролю над Ормузским проливом.

Он добавил, что Америка не планирует применять военные меры больше, чем это необходимо, однако оставляет за собой право на соответствующие действия в случае необходимости.

  • Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сокрушительные удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран будет уклоняться от соглашения с США.

Топ комментарии
+8
Всіх з 1 квітня - днем Трампа.
01.04.2026 00:03 Ответить
гегсет наголосив, що США прагнуть укласти угоду, якщо Іран відмовиться від своїх ядерних запасів та амбіцій щодо контролю над Ормузькою протокою. Джерело: https://censor.net/ua/n3608215

в якому місці сміятись?
31.03.2026 23:41 Ответить
Перемога Трампа в тому, що йому Іран ультиматум виставляє.
31.03.2026 23:42 Ответить
"сторона наполягає на отриманні чітких міжнародних гарантій, які унеможливлять повторення агресії" - КАРЛЕ! 🤣
... від США, Ізраїлю та Європи, аналогічних як і для України...
31.03.2026 23:43 Ответить
Тут логіка безсильна. І цей факт доводить що всі вони запрограмовані боти і ми живемо в матриці ☺
31.03.2026 23:58 Ответить
Ілюзію таких гарантій давав світовий устрій заснованій на статуті ООН...
... хоча хто його коли дотримувався?
Відтепер - усьо - клепайте дрони, снаряді та ракети - ось така гарантія безпеки.
01.04.2026 00:02 Ответить
Наразі найкращі гарантії це своя Ядерна зброя. Непогано також мати свою Бактеріологічну та ******* Хімічну зброю. А головне, волю у разі потреби для застосування. Тоді точно не буде нового Геноциду Українського народу.
01.04.2026 00:17 Ответить
‼️Відтепер - усьо - клепайте дрони, снаряді та ракети - ось така гарантія безпеки.👍
01.04.2026 00:18 Ответить
знайома iсторiя. Навiть слова схожi. Ось таке вiдзеркалення. I це надовго, чому?..тому що гарантiй на всiх не вистачить.
31.03.2026 23:43 Ответить
"... та недопущення нових атак у майбутньому. " сам напав на Ізраїль, а тепер корчить з себе жертву.
31.03.2026 23:48 Ответить
Поточний конфлікт (2026 рік): З 28 лютого 2026 року триває масштабний збройний конфлікт. Він розпочався із серії скоординованих ударів Ізраїлю та США по об'єктах в Ірані. У відповідь Іран розпочав масовані ракетні та дронові атаки по території Ізраїлю, а також цілях у регіоні, що продовжуються досі.
«Дванадцятиденна війна» (2025 рік): Короткотривалий інтенсивний конфлікт відбувався з 13 по 24 червня 2025 року. Він розпочався із ізраїльських авіаударів по іранських військових та ядерних об'єктах і супроводжувався численними ракетними ударами Ірану у відповідь.
Конфлікт 2024 року: Протягом 2024 року відбувся перехід від опосередкованого протистояння до прямих обмінів ударами. Зокрема, у квітні 2024 року Іран здійснив перший в історії прямий масований удар по Ізраїлю (сотні дронів та ракет) після ізраїльського удару по іранському консульству в Дамаску.
31.03.2026 23:55 Ответить
Господи, бактерии под ободком унитаза ставят условия Туалетному Утенку.
31.03.2026 23:49 Ответить
Всіх з 1 квітня - днем Трампа.
01.04.2026 00:03 Ответить
Точно , адже це День дурня
01.04.2026 00:11 Ответить
BBC
Нетаньяху заявив, що війна вже пройшла «половину шляху», але відмовився назвати терміни досягнення військових цілей Ізраїлю.
ЦАХАЛ заявляє, що готовий продовжувати операції ще кілька тижнів. Парламентська комісія Ірану схвалила плани введення плати за прохід суден через Ормузьку протоку. Згідно з планом, прохід протокою буде заборонено американським і ізраїльським суднам, а також суднам країн, що брали участь у санкціях проти Ірану.

Тим часом Трамп виступає з новими погрозами: «знищити» іранські електростанції, нафтові свердловини і, «можливо», опріснювальні установки, якщо угода не буде досягнута «найближчим часом».
01.04.2026 00:09 Ответить
У пості на Truth Social Трамп написав, що країни «повинні почати вчитися боротися за себе, США більше не будуть вам допомагати, так само як ви не допомагали нам», звертаючись до країн, «які відмовилися брати участь у поваленні іранського режиму».

«Іран, по суті, знищений. Найскладніше вже позаду», - пише він. Пост закінчується словами: «Ідіть і добувайте свою нафту самі!»
01.04.2026 00:10 Ответить
01.04.2026 00:21 Ответить
ТОЖЕ ДОНБАС ХОЧЕТ !?)
01.04.2026 00:15 Ответить
Ви прослухали новину з дурдому.

Терористи вимагають гарантій безпеки.
01.04.2026 00:19 Ответить
Пошліть іранцям оселедця загорнутого в БУДАПЕШТСЬКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США.
01.04.2026 00:26 Ответить
у Соединенных Штатов появляется все больше вариантов действий, тогда как у Ирана их становится меньше.
Ну да, охотно верю. Вот только время на стороне Ирана. Через 45 дней от начала военных действий тампону понадобится разрешение конгресса (не факт, что оно будет). Поддержки со стороны американцев нет. Реальной цели у тампона тоже нет.
01.04.2026 00:28 Ответить
 
 