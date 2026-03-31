Президент Ирана назвал условия завершения войны с США и Израилем
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности завершить войну с США и Израилем, однако при условии выполнения ключевых требований Тегерана.
Об этом сообщают иранские государственные СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Пезешкиан добавил, что Тегеран рассматривает возможность прекращения боевых действий только при условии гарантий безопасности и недопущения новых атак в будущем. Он подчеркнул, что любое решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств и стратегических интересов страны.
Условия прекращения конфликта
Иранская сторона настаивает на получении четких международных гарантий, которые сделают невозможным повторение агрессии. В Тегеране подчеркивают, что вопрос безопасности является определяющим в переговорах о возможном перемирии.
Президент Ирана подчеркнул, что страна не согласится на компромиссы, которые могут ослабить ее позиции или создать новые угрозы в долгосрочной перспективе.
"Война закончится на наших условиях", - заявил Пезешкиан.
В руководстве Ирана отмечают, что потенциальное перемирие должно учитывать не только текущую ситуацию, но и гарантировать стабильность в регионе на годы вперед. Речь идет о создании условий, при которых риски для безопасности страны будут минимизированы.
В то же время Тегеран демонстрирует готовность к диалогу, если его требования будут услышаны и учтены международными партнерами.
Решающие дни
Между тем министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ближайшие дни могут стать решающими в отношениях между США и Ираном.
По словам главы Пентагона, у Соединенных Штатов появляется все больше вариантов действий, тогда как у Ирана их становится меньше.
"Ближайшие дни войны с Ираном станут решающими. Иран это знает, и в военном плане он почти ничего не может с этим поделать", - заявил Хегсет.
Гегсет подчеркнул, что США стремятся заключить соглашение, если Иран откажется от своих ядерных запасов и амбиций по контролю над Ормузским проливом.
Он добавил, что Америка не планирует применять военные меры больше, чем это необходимо, однако оставляет за собой право на соответствующие действия в случае необходимости.
- Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сокрушительные удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран будет уклоняться от соглашения с США.
в якому місці сміятись?
... від США, Ізраїлю та Європи, аналогічних як і для України...
... хоча хто його коли дотримувався?
Відтепер - усьо - клепайте дрони, снаряді та ракети - ось така гарантія безпеки.
«Дванадцятиденна війна» (2025 рік): Короткотривалий інтенсивний конфлікт відбувався з 13 по 24 червня 2025 року. Він розпочався із ізраїльських авіаударів по іранських військових та ядерних об'єктах і супроводжувався численними ракетними ударами Ірану у відповідь.
Конфлікт 2024 року: Протягом 2024 року відбувся перехід від опосередкованого протистояння до прямих обмінів ударами. Зокрема, у квітні 2024 року Іран здійснив перший в історії прямий масований удар по Ізраїлю (сотні дронів та ракет) після ізраїльського удару по іранському консульству в Дамаску.
Нетаньяху заявив, що війна вже пройшла «половину шляху», але відмовився назвати терміни досягнення військових цілей Ізраїлю.
ЦАХАЛ заявляє, що готовий продовжувати операції ще кілька тижнів. Парламентська комісія Ірану схвалила плани введення плати за прохід суден через Ормузьку протоку. Згідно з планом, прохід протокою буде заборонено американським і ізраїльським суднам, а також суднам країн, що брали участь у санкціях проти Ірану.
Тим часом Трамп виступає з новими погрозами: «знищити» іранські електростанції, нафтові свердловини і, «можливо», опріснювальні установки, якщо угода не буде досягнута «найближчим часом».
«Іран, по суті, знищений. Найскладніше вже позаду», - пише він. Пост закінчується словами: «Ідіть і добувайте свою нафту самі!»
Терористи вимагають гарантій безпеки.
Ну да, охотно верю. Вот только время на стороне Ирана. Через 45 дней от начала военных действий тампону понадобится разрешение конгресса (не факт, что оно будет). Поддержки со стороны американцев нет. Реальной цели у тампона тоже нет.