Президент Ирана назвал условия завершения войны с США и Израилем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности завершить войну с США и Израилем, однако при условии выполнения ключевых требований Тегерана.

Об этом сообщают иранские государственные СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Пезешкиан добавил, что Тегеран рассматривает возможность прекращения боевых действий только при условии гарантий безопасности и недопущения новых атак в будущем. Он подчеркнул, что любое решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств и стратегических интересов страны.

Читайте также: США знают о действиях РФ и Китая в отношении Ирана, - Хегсет

Условия прекращения конфликта

Иранская сторона настаивает на получении четких международных гарантий, которые сделают невозможным повторение агрессии. В Тегеране подчеркивают, что вопрос безопасности является определяющим в переговорах о возможном перемирии.

Президент Ирана подчеркнул, что страна не согласится на компромиссы, которые могут ослабить ее позиции или создать новые угрозы в долгосрочной перспективе.

"Война закончится на наших условиях", - заявил Пезешкиан.

В руководстве Ирана отмечают, что потенциальное перемирие должно учитывать не только текущую ситуацию, но и гарантировать стабильность в регионе на годы вперед. Речь идет о создании условий, при которых риски для безопасности страны будут минимизированы.

В то же время Тегеран демонстрирует готовность к диалогу, если его требования будут услышаны и учтены международными партнерами.

Читайте также: Части иранской кассетной ракеты упали вблизи посольства Украины в Израиле. ФОТО

Решающие дни

Между тем министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ближайшие дни могут стать решающими в отношениях между США и Ираном.

По словам главы Пентагона, у Соединенных Штатов появляется все больше вариантов действий, тогда как у Ирана их становится меньше.

"Ближайшие дни войны с Ираном станут решающими. Иран это знает, и в военном плане он почти ничего не может с этим поделать", - заявил Хегсет.

Гегсет подчеркнул, что США стремятся заключить соглашение, если Иран откажется от своих ядерных запасов и амбиций по контролю над Ормузским проливом.

Он добавил, что Америка не планирует применять военные меры больше, чем это необходимо, однако оставляет за собой право на соответствующие действия в случае необходимости.

Читайте также: Иран атаковал нефтяной танкер в порту Дубая: что известно об инциденте