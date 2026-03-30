Трамп пригрозил "полностью уничтожить" энергообъекты Ирана, если там не захотят договариваться

Президент США Дональд Трамп вновь прибег к угрозам и обещает нанести сокрушительные удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран будет уклоняться от "соглашения" с США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он опубликовал этот пост в своей социальной сети Truth Social.

Подробности

Трамп заявил, что Штаты "ведут серьезные дискуссии" с нынешним руководством Ирана о прекращении войны, и назвал его "более умеренным".

"Достигнут большой прогресс. Но если по какой-то причине мы в ближайшее время не достигнем соглашения, что может произойти, и если Ормузский пролив не будет немедленно "открыт для бизнеса", то мы продолжим наше приятное пребывание в Иране подрывом и полным уничтожением всей их энергетической генерации, нефтяных скважин, острова Харг, которые мы пока с этой целью не трогали", – написал Дональд Трамп.

Напомним, ранее президент США в интервью FinancialTimes заявил, что хотел бы "захватить нефть в Иране" по сценарию Венесуэлы. В то же время Трамп утверждает, что Иран якобы согласился на большинство требований из его "15 пунктов" для прекращения войны.

На прошлой неделе Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля на фоне надежд на новый раунд переговоров.

Топ комментарии
30.03.2026 16:00 Ответить
А як їм , мусульманам, домовлятися, якщо шановний Дональд Фредович просить цемать його у дупу ?
30.03.2026 15:55 Ответить
Привіт, Дональде
30.03.2026 15:59 Ответить
ладім ладімирч просить саме це зробити з Іраном(жаль,що іранці цього.не розуміють). Трамп ***** (сорі, своєму альфа самцю) відмовити не може. Любить він його до божевілля👬
30.03.2026 16:10 Ответить
Ну не йому ж у відповідь опріснення винесуть.
Іран-то без електрики переживе, кому ті пересічні цікаві, коли їм можна кулеметом писок стулити?
А от мешканці ОАЕ, Бахрейну, СА і Катару - ето другоє.
30.03.2026 15:59 Ответить
Один в один рашка!
30.03.2026 15:59 Ответить
Просто у дєдушкі с картами нє сложилось.
30.03.2026 16:19 Ответить
" американський орел миру весь в крові ,грозився їх клювати так,як роблять це орлани з білими хвостами"
30.03.2026 15:59 Ответить
Ти ж шизоїд казав що іран аж сцить так хоче домовитись тільки ти не хочеш? Коли вже цього шизоїда кобзон забере до себе
30.03.2026 16:00 Ответить
Піс діл
30.03.2026 16:04 Ответить
Таке враження, що розпочав війну проти України, путлєр надихався ідеями адольфа, а Трамп зараз надихається ідеями/тактикою пуйла...
30.03.2026 16:01 Ответить
Трамп,неміч-у тебе немає карт!
30.03.2026 16:01 Ответить
Мені здається що цей шизоїд більше не знає слів крім слова ''угода''. Видно з тих пір коли воно 6 разів збанкрутувало воно розумом поїхало. Воно і на швабру сяде якщо йому скажуть що це угода.
30.03.2026 16:02 Ответить
З іншого боку може це і добре що Тромб застрягі ірані де його їпуть в сраку. Інакше зараз би воно бомбило Європу і погрожувало знищенням якщо йому не віддадуть Гренландію і ще багато чого що воно захоче. Так що нехай воно до кінця своєї каденції краще сидить подалі від Європи і від України. Бо якщо воно повернеться то нічого доброго від цього кінченого не варто очікувати
30.03.2026 16:06 Ответить
Гей ви аятоли! - не буде угоди - вам кирдик!
30.03.2026 16:12 Ответить
З того, в що вліз Трамп, нормального виходу для Штатів не існує. Або фатальні, репутаційні, а зовсім згодом й економічні втрати або війна, перемогти в якій самотужки Америка не здатна.
Зробили американці себе разом..
30.03.2026 16:15 Ответить
Покоління що пам'ятали жахи другої світової повимирали, до влади все частіш добираються кабінетні уроди яким кортить "погратись в солдатики".
30.03.2026 16:16 Ответить
" Шоб дибилятко не плакало, дали йому молоток". Думаю уже даже Израиль не в захвати от заяв Трампа. Иран и Ирак десять лет бодались и далеко от границ стран не продвинулись, сейчас, после опыта накопленного там можно долго "какашками" плеваться, но Америка за Океаном, Израиль под боком, и Ядреную БоНбу не скинешь, соседи пострадают! Но Трампу похоже похер на "соседей"
30.03.2026 16:22 Ответить
4:19 - іран благає про перемовини
4:20 - вдарю по енергетиці якщо іран не захоче домовлятись
30.03.2026 16:23 Ответить
 
 