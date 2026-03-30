Трамп пригрозил "полностью уничтожить" энергообъекты Ирана, если там не захотят договариваться

Президент США Дональд Трамп вновь прибег к угрозам и обещает нанести сокрушительные удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран будет уклоняться от "соглашения" с США.

Трамп опубликовал этот пост в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что Штаты "ведут серьезные дискуссии" с нынешним руководством Ирана о прекращении войны, и назвал его "более умеренным".

"Достигнут большой прогресс. Но если по какой-то причине мы в ближайшее время не достигнем соглашения, что может произойти, и если Ормузский пролив не будет немедленно "открыт для бизнеса", то мы продолжим наше приятное пребывание в Иране подрывом и полным уничтожением всей их энергетической генерации, нефтяных скважин, острова Харг, которые мы пока с этой целью не трогали", – написал Дональд Трамп.

Напомним, ранее президент США в интервью FinancialTimes заявил, что хотел бы "захватить нефть в Иране" по сценарию Венесуэлы. В то же время Трамп утверждает, что Иран якобы согласился на большинство требований из его "15 пунктов" для прекращения войны.

На прошлой неделе Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля на фоне надежд на новый раунд переговоров.

Читайте: Украина становится жертвой еще одной войны из-за событий на Ближнем Востоке, — The Times