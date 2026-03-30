Трамп пригрозил "полностью уничтожить" энергообъекты Ирана, если там не захотят договариваться
Президент США Дональд Трамп вновь прибег к угрозам и обещает нанести сокрушительные удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран будет уклоняться от "соглашения" с США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, он опубликовал этот пост в своей социальной сети Truth Social.
Подробности
Трамп заявил, что Штаты "ведут серьезные дискуссии" с нынешним руководством Ирана о прекращении войны, и назвал его "более умеренным".
"Достигнут большой прогресс. Но если по какой-то причине мы в ближайшее время не достигнем соглашения, что может произойти, и если Ормузский пролив не будет немедленно "открыт для бизнеса", то мы продолжим наше приятное пребывание в Иране подрывом и полным уничтожением всей их энергетической генерации, нефтяных скважин, острова Харг, которые мы пока с этой целью не трогали", – написал Дональд Трамп.
Напомним, ранее президент США в интервью FinancialTimes заявил, что хотел бы "захватить нефть в Иране" по сценарию Венесуэлы. В то же время Трамп утверждает, что Иран якобы согласился на большинство требований из его "15 пунктов" для прекращения войны.
На прошлой неделе Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля на фоне надежд на новый раунд переговоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Іран-то без електрики переживе, кому ті пересічні цікаві, коли їм можна кулеметом писок стулити?
А от мешканці ОАЕ, Бахрейну, СА і Катару - ето другоє.
Зробили американці себе разом..
4:20 - вдарю по енергетиці якщо іран не захоче домовлятись