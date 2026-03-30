Украина становится жертвой еще одной войны из-за событий на Ближнем Востоке, - The Times

Украина становится жертвой еще одной войны: подробности

Едва ли какое-либо государство рискует потерять от войны с Ираном столько же, сколько Украина. В частности, Пентагон уже разрабатывает планы по переброске на Ближний Восток важной военной техники, а также ракет-перехватчиков противовоздушной обороны, которые были предназначены для Украины.

Об этом пишет The Times.

"Резкий рост мировых цен на нефть приносит России дополнительные 113 миллионов фунтов стерлингов в день от продаж, а временная приостановка санкций со стороны США позволяет Кремлю немедленно реализовать эти средства, что значительно увеличивает финансирование для борьбы против Украины", — отмечается в материале.

По словам журналистов, потеря жизненно важных военных поставок является самой насущной и тревожной проблемой для Киева.

Администрация президента США Дональда Трампа уже давно прекратила постоянные поставки американского оружия, поэтому европейские члены НАТО закупают все необходимое в рамках Программы приоритетных потребностей Украины и передают это Украине.

Кроме того, недовольство Трампа из-за отсутствия поддержки со стороны Европы в отношении операции является причиной тех угроз и предупреждений, которые вызывают наибольшее беспокойство в Киеве и других европейских столицах.

"Каким бы ни был исход войны с Ираном, Трамп явно потерял терпение к своим союзникам, утратил интерес к Украине и сейчас готовится предложить Киеву сделку на условиях "бери или уходи", которая будет предусматривать сдачу всей утраченной территории, а также остальной части Луганской и Донецкой областей, которые он еще удерживает. Отдельное соглашение между США и Россией будет означать конец НАТО как альянса коллективной обороны. Это подарит Москве победу, которой президент Путин не мог достичь в течение более чем четырех лет", — анализируют в The Times.

То есть тот факт что из за войны в Иране все биржевые спекулянты побежали из золота в нефть и биржевые цены на золото упали на 1000 баксов, при этом рашка в своих ЗВР потеряла порядка 80 миллиардов баксов - мы писать не будем? Тут играем, тут не играем, тут - рыбу заворачивали. Да, повышение цен на нефть даст определенный профит, но это не решает их проблем. У них уже на конец марта дефицит бюджета в 6+ трлн фублей при том что на весь год заложен был дефицит в 2 раза меньше. Потому конечно особо радоваться тут нечему - но и кричать "зрада" и что ***** теперь сможет решить все свои финансовые проблемы - тоже не стоит. Особенно если учесть санкции которые вводит пан Мадяр.
30.03.2026 13:34 Ответить
Ты сравниваешь несравнимое. Золото в ЗВР никак не влияет на бюджет и экономику, это просто подушка, с помощью которой управляют национальным курсом валют.
А вот цена нефти это один из столпов, на которых держится российская экономика. Каждый лишний доллар увеличивает ВВП и приток валюты в страну. Теперь России не придется одалживать триллионы рублей у своего Центробанка, разгоняя инфляцию...цена на нефть покроет весь дефицит.
30.03.2026 13:57 Ответить
Золотую подушку можно продать и точно так же получить валюту для финансирования затрат. В стратегическом плане это конечно не то же самое что стабильный источник доходов от экспорта - но про стратегию в отношении рф мы не говорим - даже их провластные экономисты не думают о том что будет через несколько лет. Насчет того что цена на нефть покроет все убытки - это бред. Дополнительный доход от сверхцен из за войны даст им порядка 400 млрд в месяц - а у них дефицит бюджета каждый текущий месяц увеличивается на 2 триллиона плюс. Приток валюты в страну это тоже не совсем то что им нужно - потому что для закрытия дыр в бюджете нужны рубли, а чтобы получить рубли - валюту нужно продать. Чем больше валюты ты продаешь - то при сокращающемся на нее спросе - а спрос сокращается из за того что замедляется экономика - тем крепче курс и тем меньше рублей ты получишь. У них нет хороших вариантов, потому что там проблемы не экономические а политические - и решить эти проблемы можно только политически.
30.03.2026 14:16 Ответить
То что все оружие сейчас пойдёт в Израиль, это тоже хорошо?
30.03.2026 14:32 Ответить
Ракеты ПВО? Не пойдут, они там не нужны. Может боеприпасы к Хаймарсам - нет, они там не используются. Может быть снаряды - нет, там не действует артиллерия. Может быть управляемые бомбы которыми бомбят Иран - нет, нам их и так не дают да и не можем мы их использовать. Тогда что пойдет в Израиль из того что давали нам? ПРО у Израиля свое - Стрела Давида и ХЭЦ - у нас ее нет на вооружении, комплексов ТААД у нас тоже нет. Что отберут у Украины и отдадут Израилю?
30.03.2026 14:50 Ответить
У нас к концу апреля денег вообще не будет в бюджете.
30.03.2026 14:35 Ответить
Мы с этим что то можем сделать? Ну кроме того как ввести налог на трусы с алиэкспресса. Если наши европейские союзники ничего не смогут сделать внутри своего альянса - значит они достойны того что после того как Украину разгромят - орки пойдут дальше и будут устраивать Бучу в пригородах Варшавы, Берлина и Парижа.
30.03.2026 14:53 Ответить
Україна стала жертвою свого ж вибору у 2019 році. Зараз це виригується кров'ю. США стала жертвою свого вибору у 2024 році. У них все попереду.
30.03.2026 13:36 Ответить
Україна стала жертвою раз,а США умудрились вибрати педофіла і банкрота двічі.Ну тут треба бути повними дегенератами..
30.03.2026 14:18 Ответить
 
 