Украина становится жертвой еще одной войны из-за событий на Ближнем Востоке, - The Times

Едва ли какое-либо государство рискует потерять от войны с Ираном столько же, сколько Украина. В частности, Пентагон уже разрабатывает планы по переброске на Ближний Восток важной военной техники, а также ракет-перехватчиков противовоздушной обороны, которые были предназначены для Украины.

Об этом пишет The Times.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Резкий рост мировых цен на нефть приносит России дополнительные 113 миллионов фунтов стерлингов в день от продаж, а временная приостановка санкций со стороны США позволяет Кремлю немедленно реализовать эти средства, что значительно увеличивает финансирование для борьбы против Украины", — отмечается в материале.

По словам журналистов, потеря жизненно важных военных поставок является самой насущной и тревожной проблемой для Киева.

Администрация президента США Дональда Трампа уже давно прекратила постоянные поставки американского оружия, поэтому европейские члены НАТО закупают все необходимое в рамках Программы приоритетных потребностей Украины и передают это Украине.

Кроме того, недовольство Трампа из-за отсутствия поддержки со стороны Европы в отношении операции является причиной тех угроз и предупреждений, которые вызывают наибольшее беспокойство в Киеве и других европейских столицах.

"Каким бы ни был исход войны с Ираном, Трамп явно потерял терпение к своим союзникам, утратил интерес к Украине и сейчас готовится предложить Киеву сделку на условиях "бери или уходи", которая будет предусматривать сдачу всей утраченной территории, а также остальной части Луганской и Донецкой областей, которые он еще удерживает. Отдельное соглашение между США и Россией будет означать конец НАТО как альянса коллективной обороны. Это подарит Москве победу, которой президент Путин не мог достичь в течение более чем четырех лет", — анализируют в The Times.

Читайте также: Абсолютный рекорд паники: мировой индекс неопределенности превысил исторический максимум