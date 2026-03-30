Україна стає жертвою ще однієї війни через події на Близькому Сході, - The Times

Мало яка держава має стільки ж втратити від війни з Іраном, як Україна. Зокрема Пентагон вже розробляє плани щодо перекидання на Близький Схід важливої військової техніки, а також ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони, які були призначені для України.

Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Різке зростання світових цін на нафту приносить Росії додаткові 113 мільйонів фунтів стерлінгів на день від продажів, а тимчасове призупинення санкцій з боку США дозволяє Кремлю негайно реалізувати ці кошти, що значно збільшує фінансування для боротьби проти України", - зазначають у матеріалі.

За словами журналістів, втрата життєво важливих військових постачань є найнагальнішою та найтривожнішою проблемою для Києва.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вже давно зупинила постійні постачання американської зброї, тому європейські члени НАТО закуповують все необхідне в межах Програми пріоритетних потреб України і передають це Україні.

Крім того, невдоволення Трампа через відсутність підтримки з боку Європи щодо операції є причиною тих погроз та попереджень, які викликають найбільше занепокоєння у Києві та інших європейських столицях.

"Яким би не був результат війни з Іраном, Трамп явно втратив терпіння до своїх союзників, втратив інтерес до України і зараз готується запропонувати Києву угоду на умовах "бери або залишай", яка передбачатиме здачу всієї втраченої території, а також решти Луганської та Донецької областей, які він ще утримує. Окрема угода між США та Росією означатиме кінець НАТО як альянсу колективної оборони. Це подарує Москві перемогу, якої президент Путін не міг досягти протягом більш ніж чотирьох років", - аналізують в The Times.

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