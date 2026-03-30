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Новини
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Україна стає жертвою ще однієї війни через події на Близькому Сході, - The Times

Україна стає жертвою ще однієї війни: подробиці

Мало яка держава має стільки ж втратити від війни з Іраном, як Україна. Зокрема Пентагон вже розробляє плани щодо перекидання на Близький Схід важливої військової техніки, а також ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони, які були призначені для України.

Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Різке зростання світових цін на нафту приносить Росії додаткові 113 мільйонів фунтів стерлінгів на день від продажів, а тимчасове призупинення санкцій з боку США дозволяє Кремлю негайно реалізувати ці кошти, що значно збільшує фінансування для боротьби проти України", - зазначають у матеріалі.

За словами журналістів, втрата життєво важливих військових постачань є найнагальнішою та найтривожнішою проблемою для Києва.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вже давно зупинила постійні постачання американської зброї, тому європейські члени НАТО закуповують все необхідне в межах Програми пріоритетних потреб України і передають це Україні.

Крім того, невдоволення Трампа через відсутність підтримки з боку Європи щодо операції є причиною тих погроз та попереджень, які викликають найбільше занепокоєння у Києві та інших європейських столицях.

"Яким би не був результат війни з Іраном, Трамп явно втратив терпіння до своїх союзників, втратив інтерес до України і зараз готується запропонувати Києву угоду на умовах "бери або залишай", яка передбачатиме здачу всієї втраченої території, а також решти Луганської та Донецької областей, які він ще утримує. Окрема угода між США та Росією означатиме кінець НАТО як альянсу колективної оборони. Це подарує Москві перемогу, якої президент Путін не міг досягти протягом більш ніж чотирьох років", - аналізують в The Times.

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Автор: 

росія (70778) США (26909) Україна (7623) Близький Схід (362) Трамп Дональд (9065) війна в Україні (8715)
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Топ коментарі
+14
Україна стала жертвою свого ж вибору у 2019 році. Зараз це виригується кров'ю. США стала жертвою свого вибору у 2024 році. У них все попереду.
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30.03.2026 13:36 Відповісти
+4
То есть тот факт что из за войны в Иране все биржевые спекулянты побежали из золота в нефть и биржевые цены на золото упали на 1000 баксов, при этом рашка в своих ЗВР потеряла порядка 80 миллиардов баксов - мы писать не будем? Тут играем, тут не играем, тут - рыбу заворачивали. Да, повышение цен на нефть даст определенный профит, но это не решает их проблем. У них уже на конец марта дефицит бюджета в 6+ трлн фублей при том что на весь год заложен был дефицит в 2 раза меньше. Потому конечно особо радоваться тут нечему - но и кричать "зрада" и что ***** теперь сможет решить все свои финансовые проблемы - тоже не стоит. Особенно если учесть санкции которые вводит пан Мадяр.
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30.03.2026 13:34 Відповісти
+2
Заметьте, что они выбрали странного - если не сказать жестче - президента в мирной и вполне успешной стране, в которой хорошо работают институты власти. В то время как Украина выбрала это находясь в войне с сильнейшим противником, когда ситуация держалась на тонкой волосинке благодаря профессионализму той власти. Но Минские договорняки же не устраивали, не устраивала коррупция когда за украинские деньги задорого контрабандой закупали детали для украинской военной техники - ну получили 24.02.22 и Миндича. ******, молодцы, 73% шли к успеху.
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30.03.2026 14:55 Відповісти

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