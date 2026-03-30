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Новини Трамп погрожує Ірану
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Трамп пригрозив "цілковито знищити" енергооб’єкти Ірану, якщо там не захочуть домовлятись

Трамп пригрозив знищити енергооб’єкти Ірану

Президент США Дональд Трамп повернувся до погроз та обіцяє нищівні удари по енергетичних об’єктах Ірану, якщо Тегеран ухилятиметься від "угоди" зі США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

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Подробиці

Трамп заявив, що Штати "ведуть серйозні дискусії" з теперішнім керівництвом Ірану щодо припинення війни, та назвав його "більш поміркованим".

"Досягнуто великого прогресу. Але якщо з якоїсь причини ми ближчим часом не досягнемо угоди, що може статися, і якщо Ормузька протока не буде невідкладно "відкрита для бізнесу", то ми продовжимо наше приємне перебування в Ірані підривом і цілковитим знищенням усієї їхньої енергетичної генерації, нафтових скважин, острова Харг, які ми поки з цією метою не чіпали", – написав Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США в інтерв'ю Financial Times заявив, що хотів би "захопити нафту в Ірані" за сценарієм Венесуели. Водночас Трамп стверджує, що Іран нібито погодився на більшість вимог з його "15 пунктів" для припинення війни.

Минулого тижня Трамп анонсував паузу в ударах по енергооб’єктах Ірану до 6 квітня на тлі сподівань на новий раунд перемовин.

Читайте: Україна стає жертвою ще однієї війни через події на Близькому Сході, - The Times

Автор: 

Іран (3582) США (26909) Трамп Дональд (9065)
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Топ коментарі
+13
Ти ж шизоїд казав що іран аж сцить так хоче домовитись тільки ти не хочеш? Коли вже цього шизоїда кобзон забере до себе
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30.03.2026 16:00 Відповісти
+6
Таке враження, що розпочав війну проти України, путлєр надихався ідеями адольфа, а Трамп зараз надихається ідеями/тактикою пуйла...
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30.03.2026 16:01 Відповісти
+5
Ну не йому ж у відповідь опріснення винесуть.
Іран-то без електрики переживе, кому ті пересічні цікаві, коли їм можна кулеметом писок стулити?
А от мешканці ОАЕ, Бахрейну, СА і Катару - ето другоє.
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30.03.2026 15:59 Відповісти

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