В США сделали заявление о завершении войны с Ираном

Гегсет о войне в Иране

Ближайшие дни могут стать решающими в отношениях между США и Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны США Пита Хегсета, опубликованном изданием The Guardian.

По словам главы Пентагона, в последнее время США смогли навязать свои условия развития ситуации. У Соединенных Штатов появляется все больше вариантов действий, тогда как у Ирана их становится меньше.

"Ближайшие дни войны с Ираном станут решающими. Иран это знает, и в военном плане он почти ничего не может с этим поделать", - заявил Хегсет.

Стратегия США и ограниченные возможности Ирана

Гегсет подчеркнул, что США стремятся заключить соглашение, если Иран откажется от своих ядерных запасов и амбиций по контролю над Ормузским проливом. Он добавил, что Америка не планирует применять военные меры больше, чем это необходимо, однако оставляет за собой право на соответствующие действия в случае необходимости.

Переговоры продолжаются

Глава Пентагона сообщил, что переговоры с Ираном "активно продолжаются". В то же время дипломатические усилия сочетаются с демонстрацией военного потенциала, чтобы обеспечить соблюдение условий и стабильность в регионе.

  • Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сокрушительные удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран будет уклоняться от соглашения с США.

,,Які ж дебіли цим світом керують
31.03.2026 21:51 Ответить
короче США обісрались.
31.03.2026 21:49 Ответить
Десант є ,але поїдуть на дискотеку в Дубаї)
31.03.2026 21:53 Ответить
десанту не буде?
31.03.2026 21:49 Ответить
не буде . Ірак по теріторії це як 3 України . населення 100 мл . армія 1 мл . всі кончені фанати іслама . в армії США для наземної операціїї 3.5к гендери та трангендери
31.03.2026 21:53
31.03.2026 21:53 Ответить
а я вже чекаю, як пляжі для висадки поназивають. в Owerlordі романтично так було- Omaha Btach наприклад..чи Utah, кін назнімають..
31.03.2026 22:09
31.03.2026 22:09 Ответить
Фільмів і так назнімають про героїчних морпіхів в Ірані.Типу -врятувати рядового Джо.
31.03.2026 23:16
31.03.2026 23:16 Ответить
Тарас Пастушенко , a tebe tak i hochetsa v chuzhie shtani zalezt , a ******* ?
31.03.2026 22:47
31.03.2026 22:47 Ответить
Десант є ,але поїдуть на дискотеку в Дубаї)
показать весь комментарий
31.03.2026 21:53 Ответить
Будет. Больше всех этого ждет Китай.
31.03.2026 21:58
31.03.2026 21:58 Ответить
Я так розумію, що США вибрали тактику, коли говорять про дипломатичне вирішення питання, в потім миттєво наносять удари встиг, що притягнули до цього регіону. Якщо з'явилися десантники і інші елітні підрозділи США, то як найменше буде захоплення островів, що дадуть можливість контролювати Ормузьку протоку.
31.03.2026 22:01
31.03.2026 22:01 Ответить
і що вони будуть робити далі на цих зміїних островах ?
як ховрахи "лисячі нори" копати ?

в айятол-корпусу залишаться:
1. величезна країна з 100 млн. населенням,
2. колосальні фінансові ресурси (нафто-газ).
3. науково-технічний потенціал...
рашка-киташка дадуть їм ******* ППО і через кілька років аятоли будуть мати ядерну зброю

.
31.03.2026 22:10 Ответить
В отличии от бомб с людьми это не работает.
31.03.2026 22:11
31.03.2026 22:11 Ответить
короче США обісрались.
показать весь комментарий
31.03.2026 21:49 Ответить
Біржі сьогодні підозріло ростуть))Чи довго буде?)))Знає лиш рудий покидьок(((
31.03.2026 21:49
31.03.2026 21:49 Ответить
,,Які ж дебіли цим світом керують
показать весь комментарий
31.03.2026 21:51 Ответить
У Трампа більше козирів - як Іран тільки той а ми його того - Гегсет
31.03.2026 21:56
31.03.2026 21:56 Ответить
сам по собі Іран це - козирний туз
31.03.2026 22:11

.
31.03.2026 22:11 Ответить
В Трампа в рукаві цих козирних тузів - в цій війні його Ізраїль підставив а точніше хвальоний Масад - який 1.5 р тому теж прочухав напад з Гази на Ізраїль - от і тепер Ізраїль сказав ми знищем верхівку і в них почнеться розброд і шатаніє - хер вгадали
31.03.2026 22:21
31.03.2026 22:21 Ответить
З цього дерміща Трамп просто так вже не вилізе
31.03.2026 21:59
31.03.2026 21:59 Ответить
вилізе... обляпаним

.
31.03.2026 22:13 Ответить
Хто підскаже, як на англійськой буде слово " обісрались"?
31.03.2026 22:02
31.03.2026 22:02 Ответить
Totally win.
31.03.2026 22:11 Ответить
Асашай згодні прийняти капітуляцію?
31.03.2026 22:04
31.03.2026 22:04 Ответить
Віри Трампу немає. Підписаний з ним мирний договір не кращий за Будапештський меморандум. Якщо Іран поступиться, Трамп накопичить сили і вдарить знову. Ірану потрібно протриматися до краху доларової економіки.
31.03.2026 22:05
31.03.2026 22:05 Ответить
Не всіх дебілів шахедом убило.
31.03.2026 22:15 Ответить
Іран офіційно відповів на пропозицію з 15 статей, зроблену Сполученими Штатами ‎25.‎03.‎2026 ввечері і передана США через посередників (Пакистан).
31.03.2026 22:33

Ірану заявив, що йому зрозуміло, що заява США про переговори - це лише проект «третього обману» і що американці переслідують кілька цілей під виглядом заяв про переговори: по-перше, обдурити світ, представивши, здавалося б, мирний образ, який прагне припинення війни. По-друге, утримати низькі ціни на нафту в усьому світі. По-третє, виграти час, щоб підготуватися до нових агресивних дій на півдні Ірану шляхом наземного вторгнення.

П'ять конкретних умов, за яких Іран погодиться припинити війну. До них належать:

Повне припинення «агресії та вбивств» з боку США.

Створення конкретних механізмів для забезпечення того, щоб війна не була повторно нав'язана Ісламській Республіці.

Гарантована та чітко визначена виплата воєнних збитків та репарацій.

Кінець війни на всіх фронтах і для всіх груп опору, що брали участь у ній по всьому регіону

Здійснення Іраном суверенітету над Ормузькою протокою є і залишатиметься природним і законним правом Ірану, воно є гарантією виконання зобов'язань іншою стороною і має бути визнане.

Крім того Іран розглядає вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), оскільки членство в цьому договорі не принесло Ірану жодної користі у використанні мирної ядерної енергії.
31.03.2026 22:33 Ответить
А на стіні висить рушниця у вигляді 460 кг збагаченого урану. Згідно законів драматургії.
31.03.2026 22:06
31.03.2026 22:06 Ответить
60-ти відсотковий, для бомби потрібно збагатити до 80-90%. Під час переговорів з трампівськими Віткофами і Кушнерами в Швейцарії іранці погодились відмовитись від подальшого збагачення, але очевидно перемовини американцям потрібні були лише, щоб приспати пильність персів і раптового удару. З великою долею імовірності можна також припустити, що перемовини були організовані лише для того, щоб зібрати іранську верхівку в одному місці, відслідкувати місце зібрання і знищити, адже аятола буде змушений зібрати нараду для обговорення результатів - на які умови США погодитись, які відкинути, які висунути зустрічні. Підло і ницо. Трамп і Нетаньяху остаточно вмостились на один щабель з Гітлером і ******.
31.03.2026 23:16
31.03.2026 23:16 Ответить
2-3 дні...
31.03.2026 22:06 Ответить
тут треба правильно читати проміж рядків:
США Іран змогли нав'язати власні умови розвитку ситуації. Сполучені Штати Іран мають дедалі більше варіантів дій, тоді як в Ірану США їх стає менше. Джерело: https://censor.net/ua/n3608199
31.03.2026 22:06 Ответить
Цей, очільник Пентагону, чудово вписався б, в команду зеленського...
31.03.2026 22:09
31.03.2026 22:09 Ответить
З самого початку було ясно як все завершиться. Іран не Венесуела, обкакались і роблять переможну міну.
31.03.2026 22:09
31.03.2026 22:09 Ответить
Перед кожною офіційною заявою родина Трампа робить відповідні ставки на біржі. Війна триватиме доти, доки родина матиме гешефт, а на будь яку країну включно із власною їм глибоко насрати.
31.03.2026 22:09
31.03.2026 22:09 Ответить
Зрозуміло - обсиратись, це така фішка цієї адміністрації...
Який поп - такий й приход..)))
31.03.2026 22:18 Ответить
Куди цей набріолинений мудак зібрався-Іран не давав дозволу кудись іти! Америка ще задовбеться,з ганьбою,витягувати ноги з цього болота!
31.03.2026 22:20
31.03.2026 22:20 Ответить
Гегсет наголосив, що США прагнуть укласти угоду, якщо Іран відмовиться від своїх ядерних запасів................А США готові відмовитись від своїх ядерних запасів для паритету? Так отож.
31.03.2026 22:25
31.03.2026 22:25 Ответить
А как дышал, как дышал.
31.03.2026 22:33 Ответить
Дата найближчих днів уточнюється.
31.03.2026 22:38 Ответить
Не треба було дєдушкє туди лізти. Всіх все влаштовувало - дєдушка гадає, що він керує першою армією світу, інші роблять вигляд, що воно так і є. А ось дєдушка вирішив полізти у махач, і природньо отримав ***** від молодших партнерів. І тепер, пояснити всім, що дєдушка досі керує першою армією у світі - дуже проблематично.
31.03.2026 22:39
31.03.2026 22:39 Ответить
таке вже сталося з одним плєшивим дєдушкой з другою армією світу! тому всі дєдушкі, у кого кукуха під контролем, наприклад, вузькоглазий дєдушка, сидять тихо і за кулісами потроху шарудять інтригами, не привертаючи уваги, але рудий дєдушка вирішив спробувати і, о диво!, теж вляпався! висновок - нема мізків, вважай, що каліка!
31.03.2026 23:11
31.03.2026 23:11 Ответить
100500-ту?
31.03.2026 22:40 Ответить
война закончицца тогда когда путин захочет. Ещё не время.
31.03.2026 22:42
31.03.2026 22:42 Ответить
Чим швидше закінчать з Іраном тим швидше переключаться на нас і будуть форсувати закінченнгя війни.
31.03.2026 22:55
31.03.2026 22:55 Ответить
Дамбілі Дамбілі !! А потом Блобульбулятором як жахнулі!! Вєсь іран в труху
31.03.2026 23:05
31.03.2026 23:05 Ответить
Так это было уже,говорили про успешные переговоры,а потом бац и прихлопнул главного аятоллу и остальных шишек в одном здании.
31.03.2026 23:05
31.03.2026 23:05 Ответить
Трамп знов забув прийняти свої пігулки, але згадайте що псіхічно хворі люди не осудні тому особисто Трампу нічого не загрожуе.
31.03.2026 23:08
31.03.2026 23:08 Ответить
Просто заповнив пустоту - Донні ганяє в гольф.
31.03.2026 23:
31.03.2026 23:14 Ответить
 
 