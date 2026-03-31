В США сделали заявление о завершении войны с Ираном

Ближайшие дни могут стать решающими в отношениях между США и Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны США Пита Хегсета, опубликованном изданием The Guardian.

По словам главы Пентагона, в последнее время США смогли навязать свои условия развития ситуации. У Соединенных Штатов появляется все больше вариантов действий, тогда как у Ирана их становится меньше.

"Ближайшие дни войны с Ираном станут решающими. Иран это знает, и в военном плане он почти ничего не может с этим поделать", - заявил Хегсет.

Стратегия США и ограниченные возможности Ирана

Гегсет подчеркнул, что США стремятся заключить соглашение, если Иран откажется от своих ядерных запасов и амбиций по контролю над Ормузским проливом. Он добавил, что Америка не планирует применять военные меры больше, чем это необходимо, однако оставляет за собой право на соответствующие действия в случае необходимости.

Переговоры продолжаются

Глава Пентагона сообщил, что переговоры с Ираном "активно продолжаются". В то же время дипломатические усилия сочетаются с демонстрацией военного потенциала, чтобы обеспечить соблюдение условий и стабильность в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сокрушительные удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран будет уклоняться от соглашения с США.

