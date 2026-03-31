В США сделали заявление о завершении войны с Ираном
Ближайшие дни могут стать решающими в отношениях между США и Ираном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны США Пита Хегсета, опубликованном изданием The Guardian.
По словам главы Пентагона, в последнее время США смогли навязать свои условия развития ситуации. У Соединенных Штатов появляется все больше вариантов действий, тогда как у Ирана их становится меньше.
"Ближайшие дни войны с Ираном станут решающими. Иран это знает, и в военном плане он почти ничего не может с этим поделать", - заявил Хегсет.
Стратегия США и ограниченные возможности Ирана
Гегсет подчеркнул, что США стремятся заключить соглашение, если Иран откажется от своих ядерных запасов и амбиций по контролю над Ормузским проливом. Он добавил, что Америка не планирует применять военные меры больше, чем это необходимо, однако оставляет за собой право на соответствующие действия в случае необходимости.
Переговоры продолжаются
Глава Пентагона сообщил, что переговоры с Ираном "активно продолжаются". В то же время дипломатические усилия сочетаются с демонстрацией военного потенциала, чтобы обеспечить соблюдение условий и стабильность в регионе.
- Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сокрушительные удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран будет уклоняться от соглашения с США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як ховрахи "лисячі нори" копати ?
в айятол-корпусу залишаться:
1. величезна країна з 100 млн. населенням,
2. колосальні фінансові ресурси (нафто-газ).
3. науково-технічний потенціал...
рашка-киташка дадуть їм ******* ППО і через кілька років аятоли будуть мати ядерну зброю
Ірану заявив, що йому зрозуміло, що заява США про переговори - це лише проект «третього обману» і що американці переслідують кілька цілей під виглядом заяв про переговори: по-перше, обдурити світ, представивши, здавалося б, мирний образ, який прагне припинення війни. По-друге, утримати низькі ціни на нафту в усьому світі. По-третє, виграти час, щоб підготуватися до нових агресивних дій на півдні Ірану шляхом наземного вторгнення.
П'ять конкретних умов, за яких Іран погодиться припинити війну. До них належать:
Повне припинення «агресії та вбивств» з боку США.
Створення конкретних механізмів для забезпечення того, щоб війна не була повторно нав'язана Ісламській Республіці.
Гарантована та чітко визначена виплата воєнних збитків та репарацій.
Кінець війни на всіх фронтах і для всіх груп опору, що брали участь у ній по всьому регіону
Здійснення Іраном суверенітету над Ормузькою протокою є і залишатиметься природним і законним правом Ірану, воно є гарантією виконання зобов'язань іншою стороною і має бути визнане.
Крім того Іран розглядає вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), оскільки членство в цьому договорі не принесло Ірану жодної користі у використанні мирної ядерної енергії.
Іран змогли нав'язати власні умови розвитку ситуації.
США
Джерело: https://censor.net/ua/n3608199
Який поп - такий й приход..)))