США допускают пересмотр отношений с НАТО после операции против Ирана, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможном пересмотре отношений Вашингтона с НАТО после завершения военной операции против Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью американского чиновника телеканалу Al Jazeera.
По словам Рубио, в США недовольны уровнем поддержки со стороны союзников во время операции, а также ограничениями на использование военных баз.
США могут пересмотреть свою роль в НАТО
"Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения операции. Если НАТО сводится лишь к тому, чтобы мы защищали Европу, но при этом нам отказывают в праве на базирование, когда это необходимо, — это не очень хорошая схема. В такой ситуации сложно оставаться участником альянса", — заявил Рубио.
Он также раскритиковал отдельные страны-члены НАТО за ограничение доступа к военным объектам, что, по мнению Вашингтона, затрудняет выполнение совместных задач в области безопасности.
Заявления Трампа о будущем Альянса
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО может столкнуться с серьезными вызовами, если союзники не присоединятся к обеспечению безопасности в районе Ормузского пролива.
"Вполне уместно, чтобы люди, которые являются бенефициарами пролива, помогли убедиться, что там ничего плохого не произойдет", — отметил Трамп.
В Вашингтоне подчеркивают, что дальнейший формат сотрудничества в рамках Альянса будет зависеть от уровня участия партнеров в совместных инициативах по безопасности.
- К слову, Соединенные Штаты заявили, что могут вывести войска из Германии из-за расходов на оборону. В Вашингтоне обсуждают подход, при котором страны, тратящие на оборону менее 5% ВВП, могут лишиться права голоса в стратегических вопросах альянса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а євреї (хоч і не завжди ізраїльтяни) дали Іллю Мечнікова, Альберта Айнштайна, Нільса Бора, Густава Герца, Вольфганга Паулі, Макса Борна, Лева Ландау, Річарда Фейнмана, Ганса Бете, і так далі - весь підручник фізики
НАТО - Північно- атлантичний оборонний блок
Перська затока, здається, НЕ в Атлантиці
Те, що НАТО має в назві тільки Атлантику, означає тільки те, що туди входять Північна Америка та Європа - а інтереси цих країн можуть і мусять бути по всьому світові.
ото й підкинувся - хотів перської нафти по-льогкому срубіть, як у Венесуела, але перси дали йому по щам
Тим більше що його рейтинг і так на дні. Респи втрачають масову підтримку населення навіть в традиційно респівмьких штатах.