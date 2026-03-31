РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10363 посетителя онлайн
Новости НАТО Требования Трампа к членам НАТО
2 925 26

США допускают пересмотр отношений с НАТО после операции против Ирана, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможном пересмотре отношений Вашингтона с НАТО после завершения военной операции против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью американского чиновника телеканалу Al Jazeera.

По словам Рубио, в США недовольны уровнем поддержки со стороны союзников во время операции, а также ограничениями на использование военных баз.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения операции. Если НАТО сводится лишь к тому, чтобы мы защищали Европу, но при этом нам отказывают в праве на базирование, когда это необходимо, — это не очень хорошая схема. В такой ситуации сложно оставаться участником альянса", — заявил Рубио.

Он также раскритиковал отдельные страны-члены НАТО за ограничение доступа к военным объектам, что, по мнению Вашингтона, затрудняет выполнение совместных задач в области безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО может столкнуться с серьезными вызовами, если союзники не присоединятся к обеспечению безопасности в районе Ормузского пролива.

"Вполне уместно, чтобы люди, которые являются бенефициарами пролива, помогли убедиться, что там ничего плохого не произойдет", — отметил Трамп.

В Вашингтоне подчеркивают, что дальнейший формат сотрудничества в рамках Альянса будет зависеть от уровня участия партнеров в совместных инициативах по безопасности.

  • К слову, Соединенные Штаты заявили, что могут вывести войска из Германии из-за расходов на оборону. В Вашингтоне обсуждают подход, при котором страны, тратящие на оборону менее 5% ВВП, могут лишиться права голоса в стратегических вопросах альянса.

Автор: 

Иран (2624) НАТО (10490) Рубио Марко (403) Ормузский пролив (36)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Мабуть, з країнами НАТО треба радитись перед тим, як почати війну. Та й що США буде робити, коли країни НАТО перестануть купувати їх зброю?
показать весь комментарий
31.03.2026 01:26 Ответить
+13
Нi США, а ваша дебiльна адмiнiстрацiя, на чолi з дурним трумпом, але це тимчасово
показать весь комментарий
31.03.2026 01:16 Ответить
+8
А які у членів НАТО можуть бути відносини з США, які називають свого союзника Канаду своїм 51-м штатом, а датчанам погрожують силою захопити Гренландію?
показать весь комментарий
31.03.2026 02:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тю, братуха, бєса гоніш...
показать весь комментарий
31.03.2026 01:14 Ответить
Ізраїль не в НАТО.
показать весь комментарий
31.03.2026 01:15 Ответить
ну і скільки нобелівських лауреатів дав світу іран ?

а євреї (хоч і не завжди ізраїльтяни) дали Іллю Мечнікова, Альберта Айнштайна, Нільса Бора, Густава Герца, Вольфганга Паулі, Макса Борна, Лева Ландау, Річарда Фейнмана, Ганса Бете, і так далі - весь підручник фізики
показать весь комментарий
31.03.2026 02:33 Ответить
до чого Нобель до НАТО ?

НАТО - Північно- атлантичний оборонний блок

Перська затока, здається, НЕ в Атлантиці

.
показать весь комментарий
31.03.2026 03:11 Ответить
Моя вчителька української мови казала "писати треба так, щоб словам було тісно а думкам просторо". Всі зазначені науковці жили в країнах, які тепер входять до НАТО, і зробили суттєвий внесок в цивілізацію, історію і національну гордість цих країн - хоч їхні предки походили з Ізраїлю.
Те, що НАТО має в назві тільки Атлантику, означає тільки те, що туди входять Північна Америка та Європа - а інтереси цих країн можуть і мусять бути по всьому світові.
показать весь комментарий
31.03.2026 04:45 Ответить
Персія була до Нобеля і Яхве, єслі шо.
показать весь комментарий
31.03.2026 03:25 Ответить
ага, і скіфів (наших предків, до речі) ганяла від кургану до кургану
показать весь комментарий
31.03.2026 04:50 Ответить
Весело Дядечко Сем прямує до дупи
показать весь комментарий
31.03.2026 01:20 Ответить
дядечко трамп прямує в дупу.

з Дядечком Семом домовимось.

.
показать весь комментарий
31.03.2026 03:13 Ответить
"Дядечко Сем" це термінологія , яка більш за вс е популярна в росії
показать весь комментарий
31.03.2026 08:15 Ответить
Чесно кажучи, НАТО зараз в такому стані що питання чи воно взагалі допоможе якщо русня вторгнеться у Фінляндію, НАТО ж у ******** війні абсолютно не навчене воювати!
показать весь комментарий
31.03.2026 01:44 Ответить
чесно кажучи, крім України зараз ніхто НЕ навчений воювати.

.
показать весь комментарий
31.03.2026 03:14 Ответить
нічого нового ,Білий дурдом ,шукає обнадійливий діагноз , після своєї імпровізації в Ірані ...хтось казіно США, сильно поімел...
показать весь комментарий
31.03.2026 01:47 Ответить
так то ж було учора, а сьогодні персидський півень клюнув в тім'ячко царя додона трампона

ото й підкинувся - хотів перської нафти по-льогкому срубіть, як у Венесуела, але перси дали йому по щам

.
показать весь комментарий
31.03.2026 03:17 Ответить
Просто уявіть собі їбало цих мага-дебілів якби європейці не порадившись із ними почали воювати з якоюсь Венесуелою за нафту і взагалі щоб скинути там поганий режим (США ж не змогли по факту). І потім ще вимагали б від США надавати їм аеродроми у Флоріді і флот для війни а інакше вони більше їм не союзники і їбіться самі з тим Китаєм.
показать весь комментарий
31.03.2026 02:01 Ответить
Європа уже цим займається... Бо зрозуміла, що може в будь-який час отримать "удар в спину", від "союзника"...
показать весь комментарий
31.03.2026 02:09 Ответить
Тобіш проект НАТО закривається. все до цього йшло
показать весь комментарий
31.03.2026 02:10 Ответить
тимчасова заморозка США у НАТО

поки тромб не розсосьотся

.
показать весь комментарий
31.03.2026 03:20 Ответить
НАТО должен послать кремлёвскую банду которая оккупировала Белый Дом за урал где чапаев ссал! НАТО не обязан поддерживать военные операции клоунов которые работают на террориста путина!
показать весь комментарий
31.03.2026 02:21 Ответить
Нічого не буде. Тобто буде як з греландіею, побухтить виторгує якійсь преференції для себе і знайде іншу забавку.

Тим більше що його рейтинг і так на дні. Респи втрачають масову підтримку населення навіть в традиційно респівмьких штатах.
показать весь комментарий
31.03.2026 02:54 Ответить
європейські країни вже переглянули відносини з США після мит і погроз окупації країн
показать весь комментарий
31.03.2026 05:27 Ответить
Шо, знову?
показать весь комментарий
31.03.2026 05:53 Ответить
Трамплін і його епштнйг-команда була налаштована і запрограмована на конфлікт з ЄС..Спочатку вони принижувати розпочали всіх крім вічних ворогів..відкрито!!! На чорне почали казати біле і навпаки..То всі вже були готові в ЄС , що скоро буде закінчення дружби..Трамплін зібрав Луку, х..йла, там буде Кім чин ...уй, ЧмОрбан- поштовий голуб мацква -Трамплін...
показать весь комментарий
31.03.2026 07:50 Ответить
 
 