США допускают пересмотр отношений с НАТО после операции против Ирана, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможном пересмотре отношений Вашингтона с НАТО после завершения военной операции против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью американского чиновника телеканалу Al Jazeera.

По словам Рубио, в США недовольны уровнем поддержки со стороны союзников во время операции, а также ограничениями на использование военных баз.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

США могут пересмотреть свою роль в НАТО

"Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения операции. Если НАТО сводится лишь к тому, чтобы мы защищали Европу, но при этом нам отказывают в праве на базирование, когда это необходимо, — это не очень хорошая схема. В такой ситуации сложно оставаться участником альянса", — заявил Рубио.

Он также раскритиковал отдельные страны-члены НАТО за ограничение доступа к военным объектам, что, по мнению Вашингтона, затрудняет выполнение совместных задач в области безопасности.

Заявления Трампа о будущем Альянса

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО может столкнуться с серьезными вызовами, если союзники не присоединятся к обеспечению безопасности в районе Ормузского пролива.

"Вполне уместно, чтобы люди, которые являются бенефициарами пролива, помогли убедиться, что там ничего плохого не произойдет", — отметил Трамп.

В Вашингтоне подчеркивают, что дальнейший формат сотрудничества в рамках Альянса будет зависеть от уровня участия партнеров в совместных инициативах по безопасности.

К слову, Соединенные Штаты заявили, что могут вывести войска из Германии из-за расходов на оборону. В Вашингтоне обсуждают подход, при котором страны, тратящие на оборону менее 5% ВВП, могут лишиться права голоса в стратегических вопросах альянса.

