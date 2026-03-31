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Новини НАТО Вимоги Трампа до членів НАТО
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США допускають перегляд відносин з НАТО після операції проти Ірану, - Рубіо

Рубіо про відносини США і НАТО

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про можливий перегляд відносин Вашингтона з НАТО після завершення військової операції проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю американського посадовця телеканалу Al Jazeera.

За словами Рубіо, у США незадоволені рівнем підтримки з боку союзників під час операції, а також обмеженнями щодо використання військових баз.

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США можуть переглянути роль у НАТО

"Президенту і нашій країні доведеться переглянути все це після завершення операції. Якщо НАТО зводиться лише до того, щоб ми захищали Європу, але при цьому нам відмовляють у праві на базування, коли це необхідно, — це не дуже хороша схема. У такій ситуації складно залишатися учасником альянсу", — заявив Рубіо.

Він також розкритикував окремі країни-члени НАТО за обмеження доступу до військових об’єктів, що, на думку Вашингтона, ускладнює виконання спільних безпекових завдань.

Також читайте: Рубіо попередив Іран про серйозні наслідки через блокування Ормузької протоки

Заяви Трампа про майбутнє Альянсу

Раніше президент США Дональд Трамп попередив, що НАТО може зіткнутися з серйозними викликами, якщо союзники не долучаться до забезпечення безпеки в районі Ормузької протоки.

"Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться", — зазначив Трамп.

У Вашингтоні наголошують, що подальший формат співпраці в межах Альянсу залежатиме від рівня участі партнерів у спільних безпекових ініціативах.

  • До слова, Сполучені Штати заявили, що можуть вивести війська з Німеччини через витрати на оборону. У Вашингтоні обговорюють підхід, за якого країни, що витрачають на оборону менше 5% ВВП, можуть втратити право голосу у стратегічних питаннях альянсу.

Читайте: Трамп: Дуже розчарований в НАТО, вони не допомогли з Іраном – США це запам’ятають

Автор: 

Іран (3582) НАТО (7332) Рубіо Марко (456) Ормузька протока (249)
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Топ коментарі
+18
Мабуть, з країнами НАТО треба радитись перед тим, як почати війну. Та й що США буде робити, коли країни НАТО перестануть купувати їх зброю?
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31.03.2026 01:26 Відповісти
+14
Нi США, а ваша дебiльна адмiнiстрацiя, на чолi з дурним трумпом, але це тимчасово
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31.03.2026 01:16 Відповісти
+11
А які у членів НАТО можуть бути відносини з США, які називають свого союзника Канаду своїм 51-м штатом, а датчанам погрожують силою захопити Гренландію?
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31.03.2026 02:00 Відповісти

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