США допускають перегляд відносин з НАТО після операції проти Ірану, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив про можливий перегляд відносин Вашингтона з НАТО після завершення військової операції проти Ірану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю американського посадовця телеканалу Al Jazeera.
За словами Рубіо, у США незадоволені рівнем підтримки з боку союзників під час операції, а також обмеженнями щодо використання військових баз.
США можуть переглянути роль у НАТО
"Президенту і нашій країні доведеться переглянути все це після завершення операції. Якщо НАТО зводиться лише до того, щоб ми захищали Європу, але при цьому нам відмовляють у праві на базування, коли це необхідно, — це не дуже хороша схема. У такій ситуації складно залишатися учасником альянсу", — заявив Рубіо.
Він також розкритикував окремі країни-члени НАТО за обмеження доступу до військових об’єктів, що, на думку Вашингтона, ускладнює виконання спільних безпекових завдань.
Заяви Трампа про майбутнє Альянсу
Раніше президент США Дональд Трамп попередив, що НАТО може зіткнутися з серйозними викликами, якщо союзники не долучаться до забезпечення безпеки в районі Ормузької протоки.
"Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться", — зазначив Трамп.
У Вашингтоні наголошують, що подальший формат співпраці в межах Альянсу залежатиме від рівня участі партнерів у спільних безпекових ініціативах.
- До слова, Сполучені Штати заявили, що можуть вивести війська з Німеччини через витрати на оборону. У Вашингтоні обговорюють підхід, за якого країни, що витрачають на оборону менше 5% ВВП, можуть втратити право голосу у стратегічних питаннях альянсу.
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