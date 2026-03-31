США допускають перегляд відносин з НАТО після операції проти Ірану, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про можливий перегляд відносин Вашингтона з НАТО після завершення військової операції проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю американського посадовця телеканалу Al Jazeera.

За словами Рубіо, у США незадоволені рівнем підтримки з боку союзників під час операції, а також обмеженнями щодо використання військових баз.

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США можуть переглянути роль у НАТО

"Президенту і нашій країні доведеться переглянути все це після завершення операції. Якщо НАТО зводиться лише до того, щоб ми захищали Європу, але при цьому нам відмовляють у праві на базування, коли це необхідно, — це не дуже хороша схема. У такій ситуації складно залишатися учасником альянсу", — заявив Рубіо.

Він також розкритикував окремі країни-члени НАТО за обмеження доступу до військових об’єктів, що, на думку Вашингтона, ускладнює виконання спільних безпекових завдань.

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Заяви Трампа про майбутнє Альянсу

Раніше президент США Дональд Трамп попередив, що НАТО може зіткнутися з серйозними викликами, якщо союзники не долучаться до забезпечення безпеки в районі Ормузької протоки.

"Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться", — зазначив Трамп.

У Вашингтоні наголошують, що подальший формат співпраці в межах Альянсу залежатиме від рівня участі партнерів у спільних безпекових ініціативах.

До слова, Сполучені Штати заявили, що можуть вивести війська з Німеччини через витрати на оборону. У Вашингтоні обговорюють підхід, за якого країни, що витрачають на оборону менше 5% ВВП, можуть втратити право голосу у стратегічних питаннях альянсу.

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