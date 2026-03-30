Рубіо попередив Іран про серйозні наслідки через блокування Ормузької протоки

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Ормузька протока має бути відкрита після завершення конфлікту в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рубіо наголосив, що будь-які спроби залишити протоку закритою призведуть до серйозних наслідків для Тегерана.

За його словами, Ормузька протока відкриється або за згодою Ірану, або за участю міжнародної військової коаліції, до якої входитимуть США. Держсекретар підкреслив, що пріоритетом для Америки залишається мирне врегулювання конфліктів через переговори, зокрема із залученням посередників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не вимагають від України вийти з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Це брехня Зеленського, - Рубіо

США закликають Іран відмовитися від ядерної програми

Рубіо наголосив, що Іран не повинен отримувати ядерну зброю, а також має припинити підтримку тероризму та розробку озброєнь, які загрожують сусіднім країнам. Він закликав Тегеран відмовитися від амбіцій щодо ядерної зброї та вжити заходів для забезпечення регіональної безпеки.

"Ормузька протока так чи інакше знову відкриється після завершення нашої військової операції в Ірані... Якщо Іран вирішить залишити закритою Ормузьку протоку після завершення нашої операції, він зіткнеться з серйозними наслідками", – зазначив Рубіо.

Також читайте: Мерц: Війна в Ірані може стати для Європи таким же тягарем, як вторгнення РФ в Україну

Дипломатія та переговори як пріоритет

Держсекретар додав, що президент США Дональд Трамп надає перевагу вирішенню міжнародних проблем через переговори. За його словами, США і представники Ірану обмінюються повідомленнями переважно через посередників.

Рубіо також зазначив, що Іран має право на мирне використання атомної енергії, проте не повинен розробляти ядерну зброю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повернувся до погроз та обіцяє нищівні удари по енергетичних об’єктах Ірану, якщо Тегеран ухилятиметься від підписання угоди зі США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран вважає Україну "співучасницею військової агресії" США проти Тегерана, - постпред в ООН Іравані