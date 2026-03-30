Мерц: Війна в Ірані може стати для Європи таким же тягарем, як вторгнення РФ в Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про ризик масштабного розширення війни на Близькому Сході через ситуацію в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Tagesschau.

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За словами глави уряду, ескалація конфлікту може мати серйозні наслідки для Європи та самої Німеччини, порівнювані з викликами пандемії COVID-19 або початком повномасштабної війни в Україні.

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Вплив конфлікту на економіку та суспільство

Під час спільної пресконференції в Берліні з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа Мерц наголосив, що наслідки війни вже відчувають європейці.

"Війна стосується вже всіх. Вона увірвалася в наш повсякденний побут. Ось уже тижнями зростають ціни на бензин, енергоносії для німецьких домогосподарств і підприємств", — заявив канцлер.

За його словами, подальше загострення може посилити економічний тиск на домогосподарства та бізнес у країнах Європи.

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Безпекові виклики та міжнародна координація

Окремо Мерц звернув увагу на внутрішні ризики безпеки. Він зазначив, що через ситуацію на Близькому Сході у Німеччині доведеться посилити охорону синагог і єврейських громад.

Канцлер також виступив з ініціативою створення міжнародної контактної групи. На його думку, така структура допоможе координувати відновлення регіону після завершення бойових дій і уникнути хаосу.

Раніше Мерц різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його дії в операції проти Ірану. Німецький політик вважає, що те, що зараз робить Трамп в Ірані –– це не деескалація і не спроба досягти мирного вирішення, а масштабна ескалація з невизначеним результатом.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв нищівні удари по енергетичних об’єктах Ірану, якщо Тегеран ухилятиметься від "угоди" зі США.

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