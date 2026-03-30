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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Мерц: Війна в Ірані може стати для Європи таким же тягарем, як вторгнення РФ в Україну

Мерц про війну в Ірані

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про ризик масштабного розширення війни на Близькому Сході через ситуацію в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Tagesschau.

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За словами глави уряду, ескалація конфлікту може мати серйозні наслідки для Європи та самої Німеччини, порівнювані з викликами пандемії COVID-19 або початком повномасштабної війни в Україні.

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Вплив конфлікту на економіку та суспільство

Під час спільної пресконференції в Берліні з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа Мерц наголосив, що наслідки війни вже відчувають європейці.

"Війна стосується вже всіх. Вона увірвалася в наш повсякденний побут. Ось уже тижнями зростають ціни на бензин, енергоносії для німецьких домогосподарств і підприємств", — заявив канцлер.

За його словами, подальше загострення може посилити економічний тиск на домогосподарства та бізнес у країнах Європи.

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Безпекові виклики та міжнародна координація

Окремо Мерц звернув увагу на внутрішні ризики безпеки. Він зазначив, що через ситуацію на Близькому Сході у Німеччині доведеться посилити охорону синагог і єврейських громад.

Канцлер також виступив з ініціативою створення міжнародної контактної групи. На його думку, така структура допоможе координувати відновлення регіону після завершення бойових дій і уникнути хаосу.

  • Раніше Мерц різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його дії в операції проти Ірану.

    Німецький політик вважає, що те, що зараз робить Трамп в Ірані –– це не деескалація і не спроба досягти мирного вирішення, а масштабна ескалація з невизначеним результатом.

  • Президент США Дональд Трамп пообіцяв нищівні удари по енергетичних об’єктах Ірану, якщо Тегеран ухилятиметься від "угоди" зі США.

Також читайте: Іран благає про угоду, а США вже беруть під контроль Ормузьку протоку, - Трамп

Автор: 

Ізраїль (1998) Іран (3582) США (26909) Близький Схід (362) Мерц Фрідріх (476)
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Топ коментарі
+8
"доведеться посилити охорону синагог і єврейських громад" Держитесь там. Крепите фронт. Но пасаран...
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30.03.2026 19:04 Відповісти
+4
Тому тауруси Україні ми давати все одно не будемо...
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30.03.2026 19:04 Відповісти
+3
Сидіти і казати весь час це не наша війна не вийде, рано чи пізно і до вас дійде якщо ви , куколди не будете хоч чомусь навчатися, теплична немчура
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30.03.2026 19:12 Відповісти

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