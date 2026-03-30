Туреччина не втручатиметься у війну на боці Ірану, – офіційна заява

Туреччина не має наміру втручатися у війну на Близькому Сході на боці Ірану, так само як не планує вторгнення в Ліван.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив центр боротьби з дезінформацією Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

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"Твердження, що поширюються в деяких соціальних мережах, що "Туреччина втрутиться у війну на користь Ірану або вторгнеться до Лівану", є продуктом дезінформації", – йдеться у заяві.

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У документі наголошується, що Туреччина з самого початку заявила про свою позицію і не є стороною у війні.

"Туреччина докладає активних дипломатичних зусиль для якнайшвидшого припинення атак, запобігання поширенню війни та встановлення тривалого миру. Ця позиція Туреччини цінується всіма сторонами, особливо сторонами, що воюють", – зазначається у повідомленні.

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