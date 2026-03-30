Турция не будет вмешиваться в войну на стороне Ирана, - официальное заявление

Турция не будет вмешиваться в войну на стороне Ирана

Турция не намерена вмешиваться в войну на Ближнем Востоке на стороне Ирана, равно как и не планирует вторжение в Ливан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил центр по борьбе с дезинформацией Директората по коммуникациям администрации президента Турции.

"Утверждения, распространяемые в некоторых социальных сетях, о том, что "Турция вмешается в войну в пользу Ирана или вторгнется в Ливан", являются продуктом дезинформации", – говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Турция с самого начала заявила о своей позиции и не является стороной в войне.

"Турция прилагает активные дипломатические усилия для скорейшего прекращения атак, предотвращения распространения войны и установления прочного мира. Эта позиция Турции ценится всеми сторонами, особенно воюющими сторонами", – отмечается в сообщении.

Ну було б мабуть смішно якби країна НАТО почала б воювати на стороні Ірану ... хоча зараз стало все можливо 🤔
30.03.2026 16:20 Ответить
Это Да!
30.03.2026 16:26 Ответить
А що тут дивуваться?
США воюють з Іраном...
Іран обороняється...
Росія передає розвідінформацію Ірану, для ведення війни, проти США...
Президент США цілує в зад Президента Росії...
Саудівська Аравія, та інші країни Перської затоки, вкладають інвестиції у економіку РФ...
Іран б"є зброєю, отриманою від РФ (і виготовленою на гроші, отримані від інвестицій саудитів), по території Саудівської Аравії., та інших країн Перської затоки..
30.03.2026 16:39 Ответить
А дві "балістики" - то був дружєствєнний тумак.
30.03.2026 16:26 Ответить
Тонкий натяк... якщо що то...
30.03.2026 16:36 Ответить
 
 