Мерц звинуватив Трампа у "масштабній ескалації" війни з Іраном
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його дії в операції проти Ірану.
Про це він сказав у п’ятницю, 27 березня, цитує Tagesshau, передає Цензор.НЕТ.
Критика Трампа
Німецький політик вважає, що те, що зараз робить Трамп в Ірані –– це не деескалація і не спроба досягти мирного вирішення, а "масштабна ескалація з невизначеним результатом".
"Це ескалації, які вже становлять загрозу. Не лише для тих, кого це безпосередньо стосується, а для всіх нас", - наголосив Мерц.
Повалення режиму
Також німецький канцлер висловив сумніви щодо можливості повалення іранського режиму.
"Чи справді метою є зміна режиму? Якщо це мета, я не вірю, що вони її досягнуть. Такі спроби здебільшого закінчувалися невдачею", - додав Мерц.
- Нагадаємо, Саудівська Аравія розглядає можливість приєднатися до атак США по Ірану та закликає Вашингтон до посилення військової кампанії.
- Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати призупинять "знищення енергетичних об’єктів" Ірану ще на 10 днів –– до 6 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль