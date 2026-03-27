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Новини Операція США проти Ірану
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Мерц звинуватив Трампа у "масштабній ескалації" війни з Іраном

Мерц та Трамп

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його дії в операції проти Ірану.

Про це він сказав у п’ятницю, 27 березня, цитує Tagesshau, передає Цензор.НЕТ.

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Критика Трампа

Німецький політик вважає, що те, що зараз робить Трамп в Ірані –– це не деескалація і не спроба досягти мирного вирішення, а "масштабна ескалація з невизначеним результатом".

"Це ескалації, які вже становлять загрозу. Не лише для тих, кого це безпосередньо стосується, а для всіх нас", - наголосив Мерц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна з Іраном закінчиться за кілька тижнів, США не потрібно вводити наземні війська, - Рубіо

Повалення режиму

Також німецький канцлер висловив сумніви щодо можливості повалення іранського режиму.

"Чи справді метою є зміна режиму? Якщо це мета, я не вірю, що вони її досягнуть. Такі спроби здебільшого закінчувалися невдачею", - додав Мерц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна США з Іраном може закінчитися лише політичним врегулюванням, - Мерц

Автор: 

Іран (3574) Трамп Дональд (9032) Мерц Фрідріх (469)
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Топ коментарі
+25
Фрідріху Мерцу за здоровий глузд,на відміну від Трампа-черговий респект...
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27.03.2026 23:12 Відповісти
+15
Трамп сам себе вже закопав і сьогоднішнє падіння ринків акцій США тому доказ, від початку війни склало -10-15%, його словам щодо перемов і відтермінування бомбардування вже ніхто не вірить, як і запевненням, що не буде наземної операції... Дебіл вже реально не розуміє, що йому робити з Іраном де жиди його так гарно підставили.
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27.03.2026 23:15 Відповісти
+13
Мудрий американський наріт
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27.03.2026 23:09 Відповісти

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