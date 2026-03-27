Мерц звинуватив Трампа у "масштабній ескалації" війни з Іраном

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його дії в операції проти Ірану.

Про це він сказав у п’ятницю, 27 березня, цитує Tagesshau, передає Цензор.НЕТ.

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Критика Трампа

Німецький політик вважає, що те, що зараз робить Трамп в Ірані –– це не деескалація і не спроба досягти мирного вирішення, а "масштабна ескалація з невизначеним результатом".

"Це ескалації, які вже становлять загрозу. Не лише для тих, кого це безпосередньо стосується, а для всіх нас", - наголосив Мерц.

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Повалення режиму

Також німецький канцлер висловив сумніви щодо можливості повалення іранського режиму.

"Чи справді метою є зміна режиму? Якщо це мета, я не вірю, що вони її досягнуть. Такі спроби здебільшого закінчувалися невдачею", - додав Мерц.

Нагадаємо, Саудівська Аравія розглядає можливість приєднатися до атак США по Ірану та закликає Вашингтон до посилення військової кампанії.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати призупинять "знищення енергетичних об’єктів" Ірану ще на 10 днів –– до 6 квітня.

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