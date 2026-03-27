Мерц обвинил Трампа в "масштабной эскалации" войны с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия в ходе операции против Ирана.

Об этом он заявил в пятницу, 27 марта, цитирует Tagesshau, передает Цензор.НЕТ.

Критика Трампа

Немецкий политик считает, что то, что сейчас делает Трамп в Иране, – это не деэскалация и не попытка достичь мирного решения, а "масштабная эскалация с неопределенным результатом".

"Это эскалации, которые уже представляют угрозу. Не только для тех, кого это непосредственно касается, но и для всех нас", - подчеркнул Мерц.

Свержение режима

Также немецкий канцлер выразил сомнения относительно возможности свержения иранского режима.

"Действительно ли целью является смена режима? Если это цель, я не верю, что они ее достигнут. Такие попытки в большинстве случаев заканчивались неудачей", - добавил Мерц.

Иран (2600) Трамп Дональд (7840) Фридрих Мерц (396)
Топ комментарии
+7
Мудрий американський наріт
27.03.2026 23:09 Ответить
+6
Фрідріху Мерцу за здоровий глузд,на відміну від Трампа-черговий респект...
27.03.2026 23:12 Ответить
+4
Всі питання до алкаша Гегсета
27.03.2026 23:06 Ответить
Всі питання до алкаша Гегсета
27.03.2026 23:06 Ответить
Хто його призначив?
27.03.2026 23:08 Ответить
Мудрий американський наріт
27.03.2026 23:09 Ответить
з іншого боку я Вам скажу, що наріт для політика - це лише субстанція.

Якщо політик просрав наріт, то ...

Інша справа, що наріт легше спіймати на жадібності, шарі і халяві, а не на армії мові і вірі, але то вже битва політтехнологів
27.03.2026 23:15 Ответить
виборці
27.03.2026 23:09 Ответить
На того де сядеш - там злізеш.
27.03.2026 23:09 Ответить
Іран купив в американців зброю, заплатив, але гамерикани ніколи Ірану цю зброю не дали. Повинні були віддати гроші з процентаи і коли прийшов момент віддати гроші гамерикани напали на Іран.
Кажуть по тєліку. І ще, кажуть про вибухи в Ірані і Ізраїлі.
28.03.2026 00:01 Ответить
Мерц он який вже рік обіцяє дати ракети, оце дипломат
27.03.2026 23:12 Ответить
Так він же сказав, що Україні вони вже не потрібні...
27.03.2026 23:13 Ответить
Обіцяв і зйіхав. І всі довольні при цьому .
27.03.2026 23:15 Ответить
у них їх 300 штук напівламаних, а у Міндіча 3000 штук Фламінго в місяць.

Мерц про це знає
27.03.2026 23:17 Ответить
Фрідріху Мерцу за здоровий глузд,на відміну від Трампа-черговий респект...
27.03.2026 23:12 Ответить
Це прекрасна деескалація найвеличнішого миротворця
27.03.2026 23:12 Ответить
Мерц і компанія, не можуть поставити на місце Орбана і розблокувати виділення грошей...Але, лізуть давати поради Трампу.
27.03.2026 23:15 Ответить
Могли б давно, але тоді потрібно скасувати право вето в ЄС, а в цьому лайні кожен звик тягнути одіяло на себе, а може колись і Мерцу право вето знадобиться...
27.03.2026 23:17 Ответить
Трамп сам себе вже закопав і сьогоднішнє падіння ринків акцій США тому доказ, від початку війни склало -10-15%, його словам щодо перемов і відтермінування бомбардування вже ніхто не вірить, як і запевненням, що не буде наземної операції... Дебіл вже реально не розуміє, що йому робити з Іраном де жиди його так гарно підставили.
27.03.2026 23:15 Ответить
The Economist
Десятиліттями американські військові стратеги готувалися до цього очевидного ризику.
Але війна довела не тільки те, що Ірану цілком під силу перекрити протоку, а й те, що розтиснути його залізну хватку буде болісно важко. Асиметрична війна Тегерана з використанням ракет, дешевих безпілотників і, можливо, морських мін проти судноплавства утримує наддержаву на відстані. Оскільки хусити в Ємені вирішили не обстрілювати танкери в Червоному морі, частина саудівської нафти все ж потрапляє на світові ринки в обхід Ормуської протоки. Світові ціни на нафту й досі вдається тримати в узді, хоча в останні дні вони й далі коливаються в районі 100 доларів за барель.
Але тепер у хуситів з'явиться стимул завищити ціну за припинення вогню - наприклад, вимагати міжнародного визнання їх контролю над Північним Єменом. Проіранські шиїтські формування в Іраку озброюються проти курдів.
27.03.2026 23:16 Ответить
Безпека Ізраїлю насправді зовсім не збільшилася.
Нетаньяху виступає за продовження кампанії проти Ірану.
Однак іранські ракети вторгаються в повітряний простір Ізраїлю та вбивають мирних жителів. Ядерна загроза з боку Ірану не усунена. Без зміни режиму загроза застосування балістичних ракет нікуди не зникне, і Ізраїлю доведеться бити по Ірану кожні кілька місяців.
Більше за все єврейська держава боїться, що її давні зв'язки з Америкою можуть опинитися під загрозою.
Війна вже глибоко непопулярна серед більшості американців. Якщо число жертв зросте ще більше, ціни на бензин злетять, а ринки впадуть, кого вони будуть звинувачувати? Частина правих республіканців уже відверто дорікає за це Ізраїлю. Виборці, особливо молодь, ставляться до нього все більш вороже; проросійські лобісти в Америці мають нелегке становище.
27.03.2026 23:19 Ответить
Американська розвідка впевнена лише в знищенні близько третини іранського ракетного арсеналу, пише Reuters. Ці дані суперечать оптимістичним заявам Трампа.
Після завершення бойових дій Іран потенційно зможе відновити частину похованих у тунелях і бункерах або пошкоджених ракет, кажуть у розвідці. Ці дані контрастують з публічними заявами Трампа, який у четвер заявив, що в Ірану "залишилося дуже мало ракет".
27.03.2026 23:21 Ответить
Фантазери до сих пір вірять у існування якихось "наддержав".
Наддержава за визначенням - та що керує всім світом, а не воює з ним.
Для чого наддержаві знищувати світ, якщо вона тримає все під контролем?
Все буде просто - Іран буде брати плату за прохід каналом, а США відповзуть...
27.03.2026 23:20 Ответить
Тупорилий козлізм Трампа довго всі терпіли та підлаштовувалися, але тепер якось треба пояснювати виборцям удар по бюджету через різке здорожчання нафти. Тут вже не до етикету, тому поїздять рудим писком по паркету від душі. І дружбанам Трампа орбану та фіцо теж гівна перепаде.
27.03.2026 23:19 Ответить
Який удар по бюджету США? США експортер нафти та газу і зараз має збільшення своїх доходів на мільярди доларів в день.
27.03.2026 23:28 Ответить
Про бюджет США окрім тебе ніхто не згадував. Мерц - канцлер Німеччини, якщо не в курсі.
27.03.2026 23:33 Ответить
Хоча США залишаються чистим імпортером саме сирої нафти, вони є значним чистим експортером, якщо враховувати всі нафтопродукти (такі як бензин і дизельне паливо).
27.03.2026 23:36 Ответить
У 2025 році загальний експорт нафти в середньому складав приблизно 10,7 мільйона барелів на день (б/д), тоді як імпорт становив близько 7,9 мільйона б/д.
27.03.2026 23:39 Ответить
У 2025 році США стали першою країною, яка експортувала понад 100 мільйонів метричних тонн зрідженого природного газу (ЗПГ) за один рік.
У грудні 2025 року США експортували у 2,8 рази більше природного газу, ніж імпортували.
27.03.2026 23:41 Ответить
Ага от коли кацапи Крим окупували, то Обама разом з Меркель зробили прекрасну деескалацію й усі ми бачимо наслідки.
Те що Трампон та його уряд дегани не робить демів з їх сцикливою політикою умиротворення агресора набагато кращими.
27.03.2026 23:24 Ответить
Трамп навмисно розпочав війну з Іраном щоб блокувати конкурентів продажу нафти і газу з арабських країн та підвищити ціну на газ і нафту яку США експортує. Європа закуповує 67% свого СПГ з США і процентне відношення зараз тільки збільшується разом з ціною. Трамп навмисно хоче знищити конкурентів ЄС та Китай високою ціною на нафту та газ і війна буде продовжуватись до листопада, виборів в сенат та конгрес.
27.03.2026 23:26 Ответить
Чекай, Фрідріх, ответку. За Джо він на деякий час забуде.
27.03.2026 23:26 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-chetverg-26-marta-2026---igor-aizenberg/186114#gsc.tab=0 Ігор Ауслендер, україно-американський вчений в сфері ІТ, професор Манхеттенського університету:
В четверг на заседании кабинета 47-й президент говорил, говорил, говорил, перескакивая с одного на другое, неся свой поток сознания:
- как и с кем вести переговоры в Иране - «мне все равно»;
- Иран хочет заключить сделку;
- война в Украине - не наша война;
- НАТО не хочет помогать нам воевать с Ираном, нам не нужна их помощь, но мы это запомним;
- «я три раза проходил когнитивный тест на отлично, мой результат всегда был превосходным»;
- нам не нужен Ормузский пролив, у нас своей нефти больше всех в мире, мы обеспечены нефтью (видимо, никто не в состоянии ему объяснить, что американская нефть продается внутри США по мировой цене, а мировая цена определяется тем, что Иран заблокировал Ормузский пролив);
- думает, не послать ли на Ближний Восток еще 10 тысяч военнослужащих (чтобы было понятно, армия Ирана - это около полумиллиона человек);
- сказал, что Иран, якобы, просит семидневную паузу в ударах по его энергетическим объектам;
- сказал, что председатель Федеральной Резервной Системы - глупый человек;
- очень долго рассуждал о цене ручек и маркеров, которыми пользуются в Белом Доме и как он лично ведет переговоры с продавцом ручек и маркеров, чтобы покупать их дешевле.
27.03.2026 23:32 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-chetverg-26-marta-2026---igor-aizenberg/186114#gsc.tab=0 Ігор Ауслендер, україно-американський вчений в сфері ІТ, професор Манхеттенського університету:
В субботу в США ожидается самый массовый в истории страны протест. В более, чем 3200 городах страны, во всех 50-ти штатах состоятся массовые марши и митинги против 47-го президента под лозунгом «Нет королям».
В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.
Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.
27.03.2026 23:34 Ответить
Напевно у США була якась епідемія, під час якої повиздихали усі психіатри...
27.03.2026 23:46 Ответить
 
 