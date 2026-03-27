Мерц обвинил Трампа в "масштабной эскалации" войны с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия в ходе операции против Ирана.

Об этом он заявил в пятницу, 27 марта, цитирует Tagesshau, передает Цензор.НЕТ.

Критика Трампа

Немецкий политик считает, что то, что сейчас делает Трамп в Иране, – это не деэскалация и не попытка достичь мирного решения, а "масштабная эскалация с неопределенным результатом".

"Это эскалации, которые уже представляют угрозу. Не только для тех, кого это непосредственно касается, но и для всех нас", - подчеркнул Мерц.

Свержение режима

Также немецкий канцлер выразил сомнения относительно возможности свержения иранского режима.

"Действительно ли целью является смена режима? Если это цель, я не верю, что они ее достигнут. Такие попытки в большинстве случаев заканчивались неудачей", - добавил Мерц.

Напомним, Саудовская Аравия рассматривает возможность присоединиться к атакам США по Ирану и призывает Вашингтон к усилению военной кампании.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановят "уничтожение энергетических объектов" Ирана еще на 10 дней - до 6 апреля.

