Мерц обвинил Трампа в "масштабной эскалации" войны с Ираном
Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия в ходе операции против Ирана.
Об этом он заявил в пятницу, 27 марта, цитирует Tagesshau, передает Цензор.НЕТ.
Критика Трампа
Немецкий политик считает, что то, что сейчас делает Трамп в Иране, – это не деэскалация и не попытка достичь мирного решения, а "масштабная эскалация с неопределенным результатом".
"Это эскалации, которые уже представляют угрозу. Не только для тех, кого это непосредственно касается, но и для всех нас", - подчеркнул Мерц.
Свержение режима
Также немецкий канцлер выразил сомнения относительно возможности свержения иранского режима.
"Действительно ли целью является смена режима? Если это цель, я не верю, что они ее достигнут. Такие попытки в большинстве случаев заканчивались неудачей", - добавил Мерц.
- Напомним, Саудовская Аравия рассматривает возможность присоединиться к атакам США по Ирану и призывает Вашингтон к усилению военной кампании.
- Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановят "уничтожение энергетических объектов" Ирана еще на 10 дней - до 6 апреля.
Якщо політик просрав наріт, то ...
Інша справа, що наріт легше спіймати на жадібності, шарі і халяві, а не на армії мові і вірі, але то вже битва політтехнологів
Кажуть по тєліку. І ще, кажуть про вибухи в Ірані і Ізраїлі.
Мерц про це знає
Десятиліттями американські військові стратеги готувалися до цього очевидного ризику.
Але війна довела не тільки те, що Ірану цілком під силу перекрити протоку, а й те, що розтиснути його залізну хватку буде болісно важко. Асиметрична війна Тегерана з використанням ракет, дешевих безпілотників і, можливо, морських мін проти судноплавства утримує наддержаву на відстані. Оскільки хусити в Ємені вирішили не обстрілювати танкери в Червоному морі, частина саудівської нафти все ж потрапляє на світові ринки в обхід Ормуської протоки. Світові ціни на нафту й досі вдається тримати в узді, хоча в останні дні вони й далі коливаються в районі 100 доларів за барель.
Але тепер у хуситів з'явиться стимул завищити ціну за припинення вогню - наприклад, вимагати міжнародного визнання їх контролю над Північним Єменом. Проіранські шиїтські формування в Іраку озброюються проти курдів.
Нетаньяху виступає за продовження кампанії проти Ірану.
Однак іранські ракети вторгаються в повітряний простір Ізраїлю та вбивають мирних жителів. Ядерна загроза з боку Ірану не усунена. Без зміни режиму загроза застосування балістичних ракет нікуди не зникне, і Ізраїлю доведеться бити по Ірану кожні кілька місяців.
Більше за все єврейська держава боїться, що її давні зв'язки з Америкою можуть опинитися під загрозою.
Війна вже глибоко непопулярна серед більшості американців. Якщо число жертв зросте ще більше, ціни на бензин злетять, а ринки впадуть, кого вони будуть звинувачувати? Частина правих республіканців уже відверто дорікає за це Ізраїлю. Виборці, особливо молодь, ставляться до нього все більш вороже; проросійські лобісти в Америці мають нелегке становище.
Після завершення бойових дій Іран потенційно зможе відновити частину похованих у тунелях і бункерах або пошкоджених ракет, кажуть у розвідці. Ці дані контрастують з публічними заявами Трампа, який у четвер заявив, що в Ірану "залишилося дуже мало ракет".
Наддержава за визначенням - та що керує всім світом, а не воює з ним.
Для чого наддержаві знищувати світ, якщо вона тримає все під контролем?
Все буде просто - Іран буде брати плату за прохід каналом, а США відповзуть...
У грудні 2025 року США експортували у 2,8 рази більше природного газу, ніж імпортували.
Те що Трампон та його уряд дегани не робить демів з їх сцикливою політикою умиротворення агресора набагато кращими.
В четверг на заседании кабинета 47-й президент говорил, говорил, говорил, перескакивая с одного на другое, неся свой поток сознания:
- как и с кем вести переговоры в Иране - «мне все равно»;
- Иран хочет заключить сделку;
- война в Украине - не наша война;
- НАТО не хочет помогать нам воевать с Ираном, нам не нужна их помощь, но мы это запомним;
- «я три раза проходил когнитивный тест на отлично, мой результат всегда был превосходным»;
- нам не нужен Ормузский пролив, у нас своей нефти больше всех в мире, мы обеспечены нефтью (видимо, никто не в состоянии ему объяснить, что американская нефть продается внутри США по мировой цене, а мировая цена определяется тем, что Иран заблокировал Ормузский пролив);
- думает, не послать ли на Ближний Восток еще 10 тысяч военнослужащих (чтобы было понятно, армия Ирана - это около полумиллиона человек);
- сказал, что Иран, якобы, просит семидневную паузу в ударах по его энергетическим объектам;
- сказал, что председатель Федеральной Резервной Системы - глупый человек;
- очень долго рассуждал о цене ручек и маркеров, которыми пользуются в Белом Доме и как он лично ведет переговоры с продавцом ручек и маркеров, чтобы покупать их дешевле.
В субботу в США ожидается самый массовый в истории страны протест. В более, чем 3200 городах страны, во всех 50-ти штатах состоятся массовые марши и митинги против 47-го президента под лозунгом «Нет королям».
В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.
Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.