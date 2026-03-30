Мерц: Война в Иране может стать для Европы таким же бременем, как вторжение РФ в Украину
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о риске масштабного расширения войны на Ближнем Востоке из-за ситуации в Иране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Tagesschau.
По словам главы правительства, эскалация конфликта может иметь серьезные последствия для Европы и самой Германии, сопоставимые с вызовами пандемии COVID-19 или началом полномасштабной войны в Украине.
Влияние конфликта на экономику и общество
Во время совместной пресс-конференции в Берлине с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа Мерц подчеркнул, что последствия войны уже ощущают европейцы.
"Война касается уже всех. Она ворвалась в нашу повседневную жизнь. Вот уже недели растут цены на бензин, энергоносители для немецких домохозяйств и предприятий", — заявил канцлер.
По его словам, дальнейшее обострение может усилить экономическое давление на домохозяйства и бизнес в странах Европы.
Вызовы безопасности и международная координация
Отдельно Мерц обратил внимание на внутренние риски безопасности. Он отметил, что из-за ситуации на Ближнем Востоке в Германии придется усилить охрану синагог и еврейских общин.
Канцлер также выступил с инициативой создания международной контактной группы. По его мнению, такая структура поможет координировать восстановление региона после завершения боевых действий и избежать хаоса.
- Ранее Мерц резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия в операции против Ирана.
Немецкий политик считает, что то, что сейчас делает Трамп в Иране, — это не деэскалация и не попытка достичь мирного решения, а масштабная эскалация с неопределенным результатом.
- Президент США Дональд Трамп пообещал сокрушительные удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран будет уклоняться от "соглашения" с США.
Віримо в генія стратегічного планування війни Дональда Фредовича.
От тільки бальний зал в Білому Домі добудує і я-а-а-к...
