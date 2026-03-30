Мерц: Война в Иране может стать для Европы таким же бременем, как вторжение РФ в Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о риске масштабного расширения войны на Ближнем Востоке из-за ситуации в Иране.

По словам главы правительства, эскалация конфликта может иметь серьезные последствия для Европы и самой Германии, сопоставимые с вызовами пандемии COVID-19 или началом полномасштабной войны в Украине.

Влияние конфликта на экономику и общество

Во время совместной пресс-конференции в Берлине с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа Мерц подчеркнул, что последствия войны уже ощущают европейцы.

"Война касается уже всех. Она ворвалась в нашу повседневную жизнь. Вот уже недели растут цены на бензин, энергоносители для немецких домохозяйств и предприятий", — заявил канцлер.

По его словам, дальнейшее обострение может усилить экономическое давление на домохозяйства и бизнес в странах Европы.

Вызовы безопасности и международная координация

Отдельно Мерц обратил внимание на внутренние риски безопасности. Он отметил, что из-за ситуации на Ближнем Востоке в Германии придется усилить охрану синагог и еврейских общин.

Канцлер также выступил с инициативой создания международной контактной группы. По его мнению, такая структура поможет координировать восстановление региона после завершения боевых действий и избежать хаоса.

Ранее Мерц резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия в операции против Ирана. Немецкий политик считает, что то, что сейчас делает Трамп в Иране, — это не деэскалация и не попытка достичь мирного решения, а масштабная эскалация с неопределенным результатом.

Президент США Дональд Трамп пообещал сокрушительные удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран будет уклоняться от "соглашения" с США.

