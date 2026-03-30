РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9109 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Операция США против Ирана
581 8

Мерц: Война в Иране может стать для Европы таким же бременем, как вторжение РФ в Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о риске масштабного расширения войны на Ближнем Востоке из-за ситуации в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Tagesschau.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам главы правительства, эскалация конфликта может иметь серьезные последствия для Европы и самой Германии, сопоставимые с вызовами пандемии COVID-19 или началом полномасштабной войны в Украине.

Влияние конфликта на экономику и общество

Во время совместной пресс-конференции в Берлине с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа Мерц подчеркнул, что последствия войны уже ощущают европейцы.

"Война касается уже всех. Она ворвалась в нашу повседневную жизнь. Вот уже недели растут цены на бензин, энергоносители для немецких домохозяйств и предприятий", — заявил канцлер.

По его словам, дальнейшее обострение может усилить экономическое давление на домохозяйства и бизнес в странах Европы.

Вызовы безопасности и международная координация

Отдельно Мерц обратил внимание на внутренние риски безопасности. Он отметил, что из-за ситуации на Ближнем Востоке в Германии придется усилить охрану синагог и еврейских общин.

Канцлер также выступил с инициативой создания международной контактной группы. По его мнению, такая структура поможет координировать восстановление региона после завершения боевых действий и избежать хаоса.

  • Ранее Мерц резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его действия в операции против Ирана.

    Немецкий политик считает, что то, что сейчас делает Трамп в Иране, — это не деэскалация и не попытка достичь мирного решения, а масштабная эскалация с неопределенным результатом.

  • Президент США Дональд Трамп пообещал сокрушительные удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран будет уклоняться от "соглашения" с США.

Автор: 

Израиль (2181) Иран (2624) США (29012) Ближний Восток (171) Фридрих Мерц (397)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тому тауруси Україні ми давати все одно не будемо...
показать весь комментарий
30.03.2026 19:04 Ответить
"доведеться посилити охорону синагог і єврейських громад" Держитесь там. Крепите фронт. Но пасаран...
показать весь комментарий
30.03.2026 19:04 Ответить
Сидіти і казати весь час це не наша війна не вийде, рано чи пізно і до вас дійде якщо ви , куколди не будете хоч чомусь навчатися, теплична немчура
показать весь комментарий
30.03.2026 19:12 Ответить
Не стане!
Віримо в генія стратегічного планування війни Дональда Фредовича.
От тільки бальний зал в Білому Домі добудує і я-а-а-к...
показать весь комментарий
30.03.2026 19:18 Ответить
Ну от. Скоро британська традиція громити Макдональдси стане світовим трендом...
показать весь комментарий
30.03.2026 19:19 Ответить
Та не переживайте, скоро вже і вас кац@...и накриють своїм шахедно-ракетним тазом! Але ваші домогосподарки впораються.... Оце буде fun....🤣
показать весь комментарий
30.03.2026 19:19 Ответить
За кого вболіва німецкий халіфат, цікаво.
показать весь комментарий
30.03.2026 19:21 Ответить
у Німеччині доведеться посилити охорону синагог і єврейських громад. Джерело: https://censor.net/ua/n3607958
====
А може настав час покінчити з толерастією і вишвирнути чорнодупих з Німетчини
показать весь комментарий
30.03.2026 19:27 Ответить
 
 