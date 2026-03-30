Тегеран не проводил никаких прямых переговоров с США, - МИД Ирана

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не вел никаких прямых переговоров с Соединенными Штатами.

"Обсуждались только сообщения, которые мы получили через посредников, о том, что США хотят вести переговоры", — сказал Багаи в комментарии информагентству "Тасним".

Он утверждает, что "другая сторона... постоянно меняет свою позицию", а Иран о своей "четко заявил" с самого начала. Материалы, которые получила иранская сторона от США, "содержат чрезмерные и необоснованные требования", заявил представитель МИД.

Он добавил, что Иран не принимал участия во встречах, проводимых Пакистаном.

Что предшествовало?

Ранее президент США заявил, что Иран согласился с большинством из 15 пунктов перечня требований, который Вашингтон ранее передал Тегерану. По словам Трампа, переговоры продолжаются как напрямую, так и через посредников.

План, переданный Ирану через Пакистан, предусматривает, в частности, отказ Тегерана от создания ядерного оружия, передачу высокообогащенного урана Соединенным Штатам, ограничение оборонных возможностей, открытие Ормузского пролива.

