Тегеран не проводил никаких прямых переговоров с США, - МИД Ирана

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не вел никаких прямых переговоров с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает Al Jazeera, передает Цензор.НЕТ.

"Обсуждались только сообщения, которые мы получили через посредников, о том, что США хотят вести переговоры", — сказал Багаи в комментарии информагентству "Тасним".

Он утверждает, что "другая сторона... постоянно меняет свою позицию", а Иран о своей "четко заявил" с самого начала. Материалы, которые получила иранская сторона от США, "содержат чрезмерные и необоснованные требования", заявил представитель МИД.

Он добавил, что Иран не принимал участия во встречах, проводимых Пакистаном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция не будет вмешиваться в войну на стороне Ирана, – официальное заявление

Что предшествовало?

  • Ранее президент США заявил, что Иран согласился с большинством из 15 пунктов перечня требований, который Вашингтон ранее передал Тегерану. По словам Трампа, переговоры продолжаются как напрямую, так и через посредников.
  • План, переданный Ирану через Пакистан, предусматривает, в частности, отказ Тегерана от создания ядерного оружия, передачу высокообогащенного урана Соединенным Штатам, ограничение оборонных возможностей, открытие Ормузского пролива.

Читайте также: Трамп пригрозил "полностью уничтожить" энергообъекты Ирана, если там не захотят договариваться

Та не здивуюсь, що це правда, а Трамп збрехав
30.03.2026 16:38 Ответить
путін хоче угоди, Іран благає про угоду .......... Що в голові цього недоумка? Цікаво на посаду президента СШа потрібна довідка від психіатра?
30.03.2026 16:39 Ответить
а с ким тоді Трамп розмовляє ,з Білочкою
30.03.2026 16:39 Ответить
А руде опудало запевняє що ви і повну са в дупу вистроілися цілувати обдристаного туза?
30.03.2026 16:38 Ответить
Нє. З духом Людовіка 14 між лунками. І той зануда весь час бубнить Трампу в вухо "Держава це Я, після мене хоч потоп..."
30.03.2026 16:45 Ответить
Трамп казав шо в Пакистані - підкилимні і на пальцях
30.03.2026 16:41 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/20251 Быть Или: https://t.me/ToBeOr_Official/20251 Все известные пункты https://t.me/ToBeOr_Official/20251 https://t.me/ToBeOr_Official/20251 (плана Трампа):
2. Иран должен дать обязательство никогда не стремиться к ядерному оружию.
3. На территории Ирана не может происходить обогащение урана.
4. Иран должен передать МАГАТЭ все 450 кг обогащённого на 60% урана в ближайшем будущем.
5. Ядерные объекты Ирана - Натанз, Исфахан, Фордо - должны быть расформированы.
6. МАГАТЭ будут предоставлены полный доступ, прозрачность и надзор внутри Ирана.
7. Иран должен отказаться от своей парадигмы региональных прокси.
8. Иран должен прекратить финансирование, руководство и вооружение своих региональных прокси.
9. Ормузский пролив должен быть открыт и функционировать как свободный морской коридор.
10. Иранская ракетная программа должна быть ограничена дальностью и количеством, как именно - будет определено позже.
11. Иран сможет использовать ракеты только для самообороны.
12. С Ирана будут полностью сняты все санкции.
13. США помогут Ирану в разработке гражданской ядерной программы, включая генерацию электроэнергии на АЭС Бушер.
14. Если Иран нарушит условия, все санкции будут возвращены обратно.
15. (Upd.) Дополнительные региональные договоренности, в том числе и по безопасности, между сторонами.
Я одного не розумію, навіщо ірану АЕС, якщо в них повно нафти? Вірніше я розумію навіщо ірану АЕС. Я не розумію чому всі думають що АЕС ірану потрібно для виробництва ЕЕ а не для терору і на для створення ЯЗ
Все ж таки е/е з АЕС помітно дешевше, ніж з найдешевшого мазуту. Окрім того, що збагачується уран...
Дикунам давати доступ до ядерного палива і ядерних відходів? Да ті фанатики можуть просто АЕС підірвати щоб відправитись коротким шляхом ''аллаха'' як вони вважають
https://t.me/voinasordoy/5884 Сергей Ауслендер:
Иран выкатил новые условия прекращения войны на его условиях. Раньше их было шесть, теперь аппетиты подросли и стало девять.
1. Полный вывод американских войск из региона и демонтаж их баз в Западной Азии.
2. Иранских контроль прохода судов через Ормузский пролив.
3. Прекращение ударов по Ирану, Ливану и всем структурам "оси сопротивления".
4. Официальное заявление об отмене санкций ООН и США.
5. Немедленное разблокирование и возвращение всех замороженных иранских активов.
6. Признание США и Израиля агрессорами и выплата базовой компенсации до вынесения окончательного решения.
7. Нажим на ОАЭ по трем островам и соответствующее заявление по этому вопросу.
8. Официальное заявление о прекращении войны.
9. Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и заявление о том, что он вернется к нему, руководствуясь национальными интересами и национальной безопасностью - всякий раз, когда этого потребуют интересы Ирана.
Насчет последнего малость непонятно, кто откуда и выйдет, куда вернется и причем тут национальные интересы Ирана. Но лично мне очень понравилось выражение "базовая компенсация". Хер знает, как ее, базовую, рассчитывать и по какой методе. Одно только знаю точно, охотно принимают ненавистные американские доллары, конец эпохи которых не за горами, но все никак не наступит.
Пезешкиян тут давеча связался с командующим КСИР и сказал, что еще месяц и экономика Ирана рухнет. Поэтому, видимо, срочно нужна базовая компенсации, или как это называли раньше - аванс.
ти шо тиждень в туалет не ходив ?
а в тебе діарея до черепної коробки дістала?
Більше тиждня, бо прорвало добре
Ну вимоги такі ж самі як і вимоги які висуває Х'уйло до України. Так що тут нічого дивного і зразу видно хто підганяє методички іранському режиму. Від себе я б ще добавив щоб було цікавіше це в шса прийняти іранську мову другою державною в сша. І ще вставити Тромб в сраку віника і щоб він покукурікав
Облізле американське Дурко видно саме з собою в дзеркалі веде перемовини. Потрібно взагалі в світі прийняти закон що після 60 заборонено балотуватися в президенти чи депутати. А то чомусь 2-х річним дітям не можна йти в президенти а старим пердунам запросто. Хоча розуму в них однаково. При тому в 2-х річного на відміну від діда, розуму з кожним роком стає більше.
справку від псіхіатра 100% , до наркологів тількі незалежних ,а не так як в Україні в 19р .зеленській обдовбиш здавав!... ...
Як і справку про несудимість. І фішка типу ''судимість анульована'' чи ''погашена'' не прокатувала.
Белый дом создает для трампа иную реальность, вернее трамп ее создал, а весь дом соглашается и подхалимничает.
Рудий покидьок веде перемовини з кимось,хто каже що він від Ірану))
Його пранкери розводять, а він все сприймає всерйоз.
Трамп погрожує «знищити» енергетичні об'єкти Ірану, якщо угода не буде досягнута «найближчим часом»
Між іншим у психіатрії надмірний нарцисизм розглядають як серйозну дисфункцію або розлад особистості. Може, у нього їх уже два? Є з ким поговорити.)
Схоже, трамп веде переговори сам із собою...
Або старому рудому чорту брешуть пакистанці, або старому рудому чорту наснилось
