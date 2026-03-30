Тегеран не проводил никаких прямых переговоров с США, - МИД Ирана
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не вел никаких прямых переговоров с Соединенными Штатами.
Об этом сообщает Al Jazeera, передает Цензор.НЕТ.
Переговоры
"Обсуждались только сообщения, которые мы получили через посредников, о том, что США хотят вести переговоры", — сказал Багаи в комментарии информагентству "Тасним".
Он утверждает, что "другая сторона... постоянно меняет свою позицию", а Иран о своей "четко заявил" с самого начала. Материалы, которые получила иранская сторона от США, "содержат чрезмерные и необоснованные требования", заявил представитель МИД.
Он добавил, что Иран не принимал участия во встречах, проводимых Пакистаном.
Что предшествовало?
- Ранее президент США заявил, что Иран согласился с большинством из 15 пунктов перечня требований, который Вашингтон ранее передал Тегерану. По словам Трампа, переговоры продолжаются как напрямую, так и через посредников.
- План, переданный Ирану через Пакистан, предусматривает, в частности, отказ Тегерана от создания ядерного оружия, передачу высокообогащенного урана Соединенным Штатам, ограничение оборонных возможностей, открытие Ормузского пролива.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Иран должен расформировать свои текущие ядерные возможности.
2. Иран должен дать обязательство никогда не стремиться к ядерному оружию.
3. На территории Ирана не может происходить обогащение урана.
4. Иран должен передать МАГАТЭ все 450 кг обогащённого на 60% урана в ближайшем будущем.
5. Ядерные объекты Ирана - Натанз, Исфахан, Фордо - должны быть расформированы.
6. МАГАТЭ будут предоставлены полный доступ, прозрачность и надзор внутри Ирана.
7. Иран должен отказаться от своей парадигмы региональных прокси.
8. Иран должен прекратить финансирование, руководство и вооружение своих региональных прокси.
9. Ормузский пролив должен быть открыт и функционировать как свободный морской коридор.
10. Иранская ракетная программа должна быть ограничена дальностью и количеством, как именно - будет определено позже.
11. Иран сможет использовать ракеты только для самообороны.
12. С Ирана будут полностью сняты все санкции.
13. США помогут Ирану в разработке гражданской ядерной программы, включая генерацию электроэнергии на АЭС Бушер.
14. Если Иран нарушит условия, все санкции будут возвращены обратно.
15. (Upd.) Дополнительные региональные договоренности, в том числе и по безопасности, между сторонами.
Иран выкатил новые условия прекращения войны на его условиях. Раньше их было шесть, теперь аппетиты подросли и стало девять.
1. Полный вывод американских войск из региона и демонтаж их баз в Западной Азии.
2. Иранских контроль прохода судов через Ормузский пролив.
3. Прекращение ударов по Ирану, Ливану и всем структурам "оси сопротивления".
4. Официальное заявление об отмене санкций ООН и США.
5. Немедленное разблокирование и возвращение всех замороженных иранских активов.
6. Признание США и Израиля агрессорами и выплата базовой компенсации до вынесения окончательного решения.
7. Нажим на ОАЭ по трем островам и соответствующее заявление по этому вопросу.
8. Официальное заявление о прекращении войны.
9. Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и заявление о том, что он вернется к нему, руководствуясь национальными интересами и национальной безопасностью - всякий раз, когда этого потребуют интересы Ирана.
Насчет последнего малость непонятно, кто откуда и выйдет, куда вернется и причем тут национальные интересы Ирана. Но лично мне очень понравилось выражение "базовая компенсация". Хер знает, как ее, базовую, рассчитывать и по какой методе. Одно только знаю точно, охотно принимают ненавистные американские доллары, конец эпохи которых не за горами, но все никак не наступит.
Пезешкиян тут давеча связался с командующим КСИР и сказал, что еще месяц и экономика Ирана рухнет. Поэтому, видимо, срочно нужна базовая компенсации, или как это называли раньше - аванс.