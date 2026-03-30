Тегеран не проводив жодних прямих переговорів зі США, - МЗС Ірану
Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран не мав жодних прямих переговорів зі Сполученими Штатами.
Про це повідомляє Al Jazeera, передає Цензор.НЕТ.
Перемовини
"Обговорювалися лише повідомлення, які ми отримали через посередників, про те, що США хочуть вести переговори", - сказав Багаї у коментарі інформагентству "Таснім".
Він стверджує, що "інша сторона... постійно змінює свою позицію", а Іран про свою "чітко заявив" від початку. Матеріали, які отримала іранська сторона від США, "містять надмірні та необґрунтовані вимоги", заявив речник МЗС.
Він додав, що Іран не брав участі в зустрічах, які проводить Пакистан.
Що передувало?
- Раніше президент США заявив, що Іран погодився з більшістю з 15 пунктів переліку вимог, який Вашингтон раніше передав Тегерану. За словами Трампа, переговори тривають як напряму, так і через посередників.
- План, переданий Ірану через Пакистан, передбачає, зокрема, відмову Тегерана від створення ядерної зброї, передачу високозбагаченого урану Сполученим Штатам, обмеження оборонних можливостей, відкриття Ормузької протоки.
Топ коментарі
+11 Ан Мур
показати весь коментар30.03.2026 16:38 Відповісти Посилання
+8 Ігор Солодкий #568655
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+5 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар30.03.2026 16:38 Відповісти Посилання
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