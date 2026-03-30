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Новини Переговори США та Ірану Операція США проти Ірану
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Тегеран не проводив жодних прямих переговорів зі США, - МЗС Ірану

Переговори Ірану та США - Тегеран заперечив

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран не мав жодних прямих переговорів зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Al Jazeera, передає Цензор.НЕТ.

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Перемовини

"Обговорювалися лише повідомлення, які ми отримали через посередників, про те, що США хочуть вести переговори", - сказав Багаї у коментарі інформагентству "Таснім".

Він стверджує, що "інша сторона... постійно змінює свою позицію", а Іран про свою "чітко заявив" від початку. Матеріали, які отримала іранська сторона від США, "містять надмірні та необґрунтовані вимоги", заявив речник МЗС.

Він додав, що Іран не брав участі в зустрічах, які проводить Пакистан.

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Що передувало?

  • Раніше президент США заявив, що Іран погодився з більшістю з 15 пунктів переліку вимог, який Вашингтон раніше передав Тегерану. За словами Трампа, переговори тривають як напряму, так і через посередників.
  • План, переданий Ірану через Пакистан, передбачає, зокрема, відмову Тегерана від створення ядерної зброї, передачу високозбагаченого урану Сполученим Штатам, обмеження оборонних можливостей, відкриття Ормузької протоки.

Також читайте: Трамп пригрозив "цілковито знищити" енергооб’єкти Ірану, якщо там не захочуть домовлятись

Автор: 

Іран (3582) перемовини (3857) США (26909)
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Топ коментарі
+11
Та не здивуюсь, що це правда, а Трамп збрехав
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30.03.2026 16:38 Відповісти
+8
путін хоче угоди, Іран благає про угоду .......... Що в голові цього недоумка? Цікаво на посаду президента СШа потрібна довідка від психіатра?
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30.03.2026 16:39 Відповісти
+5
А руде опудало запевняє що ви і повну са в дупу вистроілися цілувати обдристаного туза?
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30.03.2026 16:38 Відповісти

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