Тегеран не проводив жодних прямих переговорів зі США, - МЗС Ірану

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран не мав жодних прямих переговорів зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Al Jazeera, передає Цензор.НЕТ.

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Перемовини

"Обговорювалися лише повідомлення, які ми отримали через посередників, про те, що США хочуть вести переговори", - сказав Багаї у коментарі інформагентству "Таснім".

Він стверджує, що "інша сторона... постійно змінює свою позицію", а Іран про свою "чітко заявив" від початку. Матеріали, які отримала іранська сторона від США, "містять надмірні та необґрунтовані вимоги", заявив речник МЗС.

Він додав, що Іран не брав участі в зустрічах, які проводить Пакистан.

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Що передувало?

Раніше президент США заявив, що Іран погодився з більшістю з 15 пунктів переліку вимог, який Вашингтон раніше передав Тегерану. За словами Трампа, переговори тривають як напряму, так і через посередників.

План, переданий Ірану через Пакистан, передбачає, зокрема, відмову Тегерана від створення ядерної зброї, передачу високозбагаченого урану Сполученим Штатам, обмеження оборонних можливостей, відкриття Ормузької протоки.

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