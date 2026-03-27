"США не вимагають від України вийти з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Це брехня Зеленського, - Рубіо".

Державний секретар США Марко Рубіо назвав брехнею твердження президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.

Про це посадовець заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Рубіо запитали, чи кажуть США лідеру України Зеленському про те, що гарантії безпеки залежать від виводу військ ЗСУ з Донбасу.

"Це брехня. Я бачив, як він це сказав, і прикро, що він так говорить, бо він знає, що це не так. Йому говорили зовсім інше. Йому пояснили очевидну річ: гарантії безпеки не почнуть діяти, доки не закінчиться війна. Інакше це означатиме, що ти [той, хто є гарантом безпеки] автоматично втягнешся у війну. Це не було прив'язано до того, що він [Зеленський] має віддати території. Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда", - відповів посадовець.