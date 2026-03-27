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Новини Територіальні поступки Гарантії безпеки для України
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США не вимагають від України вийти з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Це брехня Зеленського, - Рубіо

Зеленський та Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо назвав брехнею твердження президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.

Про це посадовець заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Відповідь Рубіо Зеленському

Рубіо запитали, чи кажуть США лідеру України Зеленському про те, що гарантії безпеки залежать від виводу військ ЗСУ з Донбасу.

"Це брехня. Я бачив, як він це сказав, і прикро, що він так говорить, бо він знає, що це не так. Йому говорили зовсім інше. Йому пояснили очевидну річ: гарантії безпеки не почнуть діяти, доки не закінчиться війна. Інакше це означатиме, що ти [той, хто є гарантом безпеки] автоматично втягнешся у війну. Це не було прив'язано до того, що він [Зеленський] має віддати території. Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда", - відповів посадовець.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28230) США (26883) Донбас (21871) Рубіо Марко (455) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+52
А ще точніше - правда в тому , що амери не збираються (не можуть і не хочуть) нам давати жодних гарантій безпеки !
Про це надо чітко казати , а не вірити в казки
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27.03.2026 20:00 Відповісти
+50
очевидну річ: гарантії безпеки не почнуть діяти, доки не закінчиться війна. Джерело: https://censor.net/ua/n3607539
- ну правильно - а кацапи кажуть , що війна можливо припиниться , якщо Україна вийде з Донбасу ... Тобто - те ж саме тільки іншими словами .
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27.03.2026 19:55 Відповісти
+37
"США не вимагають від України вийти з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Це брехня Зеленського, - Рубіо".
Не лише...
А і його численних ботів.
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27.03.2026 19:54 Відповісти

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