Будь-які рішення щодо території має ухвалювати Україна, - Рютте

Україна потребує надійних довгострокових гарантій безпеки, водночас будь-які рішення щодо території країна має ухвалювати самостійно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час презентації свого звіту за 2025 рік у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

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Рішення щодо території

Так, за словами Рютте, лише Україна має ухвалювати рішення щодо своєї території.

"Що стосується території, будь-які рішення щодо території, очевидно, має ухвалювати Україна", – заявив Рютте, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про те, що США вимагають від України відмовитися від Донбасу в обмін на гарантії безпеки від американської сторони.

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Гарантії безпеки

Водночас він наголосив, що для повноцінної мирної угоди Україна повинна мати надійні довгострокові гарантії безпеки.

"Для того щоб Україна була не лише суверенною, а й безпечною, ключовими є гарантії безпеки… Саме тому було так важливо, що в Парижі в січні (2026 року. – Ред.) Сполучені Штати та "Коаліція охочих" погодили гарантії безпеки. Тому що це запобігає будь-якому нападу Володимира Путіна на Україну в довгостроковій перспективі після довгострокового припинення вогню або, що краще, повноцінної мирної угоди", – пояснив Рютте.

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Що передувало?