Любые решения относительно территории должна принимать Украина, - Рютте

Украина нуждается в надежных долгосрочных гарантиях безопасности, при этом любые решения, касающиеся территории страны, она должна принимать самостоятельно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время презентации своего доклада за 2025 год в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Решения относительно территории

Так, по словам Рютте, только Украина должна принимать решения относительно своей территории.

"Что касается территории, любые решения относительно территории, очевидно, должна принимать Украина", - заявил Рютте, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что США требуют от Украины отказаться от Донбасса в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Гарантии безопасности

В то же время он подчеркнул, что для полноценного мирного соглашения Украина должна иметь надежные долгосрочные гарантии безопасности.

"Для того чтобы Украина была не только суверенной, но и безопасной, ключевыми являются гарантии безопасности… Именно поэтому было так важно, что в Париже в январе (2026 года. – Ред.) Соединенные Штаты и "Коалиция желающих" согласовали гарантии безопасности. Потому что это предотвращает любое нападение Владимира Путина на Украину в долгосрочной перспективе после долгосрочного прекращения огня или, что лучше, полноценного мирного соглашения", – сказал Рютте.

