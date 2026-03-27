США не требуют от Украины выйти из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Это ложь Зеленского, — Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.
Об этом чиновник заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
Ответ Рубио Зеленскому
Рубио спросили, говорят ли США лидеру Украины Зеленскому о том, что гарантии безопасности зависят от вывода войск ВСУ из Донбасса.
"Это ложь. Я видел, как он это сказал, и обидно, что он так говорит, потому что он знает, что это не так. Ему говорили совсем другое. Ему объяснили очевидную вещь: гарантии безопасности не начнут действовать, пока не закончится война. Иначе это будет означать, что ты [тот, кто является гарантом безопасности] автоматически втянешься в войну. Это не было связано с тем, что он [Зеленский] должен отдать территории. Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда", — ответил чиновник.
Что предшествовало?
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.
Не лише...
А і його численних ботів.
Там,хоч не хоч,в вибори "по расписанию".
В нас найвеличніший гріхами і бідами відбув свій термін п'ять років,а наступні 2 роки- протерміновані і хапається за кожну соломинку,щоб "удержаться при власти".
Так,що мимо...
А через того,хто хоче "удержаться у власти"- великий ризик того,що може впасти країна,коли народ вдруге ступить на одні ті самі граблі-проголосує ще раз по приколу.
А на рахунок "висеру" Радіо, то варто вже і зрозуміти, що Америка трампа на Україну плювала з великої вишки і все що їм треба це "мир" звичайно ж за рахунок капітуляції України (хто б сумнівався). Америка трампа в стороні росії. Велика крапка.
- ну правильно - а кацапи кажуть , що війна можливо припиниться , якщо Україна вийде з Донбасу ... Тобто - те ж саме тільки іншими словами .
Про це надо чітко казати , а не вірити в казки
Як раз про вимогу виходу він швидше всього говорить правду!
Я вірю, що не існує стенограми чи документа, де штати прямо б заявили що Донбас = гарантії сша.
Але відкинувши всі формальності, це ж навіть не секрет полішинеля, що сша вимагають виконати умови пітуна, в обмін на обіцянку-цяцянку.
Рубио может если не Трамп, то по-другому сказал, а так все трамписты хотят угодить Трампу.
Хоча - вони обоє рябоє ще ті брехуни.
Але ж Вітьков про вимоги виводу ЗСУ з Донбасу заявляв!
Та взагалі. Байден перетинав з Окурком поза Госдепом, через Саллівена. Рудий тягне ковдру сам. А навіщо? Бо де Госдеп там І протоколи, паперові носії, можуть спитати.
про відхід з Донбасу...