США не требуют от Украины выйти из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Это ложь Зеленского, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.

Об этом чиновник заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

Ответ Рубио Зеленскому

Рубио спросили, говорят ли США лидеру Украины Зеленскому о том, что гарантии безопасности зависят от вывода войск ВСУ из Донбасса.

"Это ложь. Я видел, как он это сказал, и обидно, что он так говорит, потому что он знает, что это не так. Ему говорили совсем другое. Ему объяснили очевидную вещь: гарантии безопасности не начнут действовать, пока не закончится война. Иначе это будет означать, что ты [тот, кто является гарантом безопасности] автоматически втянешься в войну. Это не было связано с тем, что он [Зеленский] должен отдать территории. Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда", — ответил чиновник.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.

