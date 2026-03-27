РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9079 посетителей онлайн
Новости Территориальные уступки Гарантии безопасности для Украины
6 863 78

США не требуют от Украины выйти из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Это ложь Зеленского, — Рубио

Зеленский и Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложью заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.

Об этом чиновник заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ответ Рубио Зеленскому

Рубио спросили, говорят ли США лидеру Украины Зеленскому о том, что гарантии безопасности зависят от вывода войск ВСУ из Донбасса.

"Это ложь. Я видел, как он это сказал, и обидно, что он так говорит, потому что он знает, что это не так. Ему говорили совсем другое. Ему объяснили очевидную вещь: гарантии безопасности не начнут действовать, пока не закончится война. Иначе это будет означать, что ты [тот, кто является гарантом безопасности] автоматически втянешься в войну. Это не было связано с тем, что он [Зеленский] должен отдать территории. Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда", — ответил чиновник.

Что предшествовало?

  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.

Автор: 

Зеленский Владимир (23774) США (28982) Донбасс (26302) Рубио Марко (390) гарантии безопасности (454)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
Кто бы сомневался? Он всю жизнь врет. И что у Зеленского, что у Трампа сейчас одинаковые цели - удержаться у власти.
показать весь комментарий
27.03.2026 19:55 Ответить
+29
очевидну річ: гарантії безпеки не почнуть діяти, доки не закінчиться війна. Джерело: https://censor.net/ua/n3607539
- ну правильно - а кацапи кажуть , що війна можливо припиниться , якщо Україна вийде з Донбасу ... Тобто - те ж саме тільки іншими словами .
показать весь комментарий
27.03.2026 19:55 Ответить
+25
А ще точніше - правда в тому , що амери не збираються (не можуть і не хочуть) нам давати жодних гарантій безпеки !
Про це надо чітко казати , а не вірити в казки
показать весь комментарий
27.03.2026 20:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"США не вимагають від України вийти з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Це брехня Зеленського, - Рубіо".
Не лише...
А і його численних ботів.
показать весь комментарий
27.03.2026 19:54 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2026 19:55 Ответить
В Штатах термін президента навіть 4 роки.
Там,хоч не хоч,в вибори "по расписанию".
В нас найвеличніший гріхами і бідами відбув свій термін п'ять років,а наступні 2 роки- протерміновані і хапається за кожну соломинку,щоб "удержаться при власти".
Так,що мимо...
показать весь комментарий
27.03.2026 20:07 Ответить
Мимо? Ну-ну ... У Трампа осенью может быть не до шуток. Он такими темпами может и Сенат просрать.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:14 Ответить
Может бить,а может не бить:америка не впаде від того.
А через того,хто хоче "удержаться у власти"- великий ризик того,що може впасти країна,коли народ вдруге ступить на одні ті самі граблі-проголосує ще раз по приколу.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:31 Ответить
У твоєї методичці вуси фсб , ти просто слова путлєра перекладаєш українською та нам усім тут локшину кацапську на вуха вішаєш Якого біса вибори, якщо йде війна на території України? На території США можна проводити хоч кожен день бо немає військових дій на її території!
показать весь комментарий
27.03.2026 20:41 Ответить
Була така собі біблійна притча про вічного жида, так там була правда.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:15 Ответить
Всі *******. І Рубіо, у завеликих штіблетах - те ж.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:07 Ответить
Тут ему нет смысла. Они и без этого Зелю за крашенки держат.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:24 Ответить
И шо, Рыжий ни разу не говорил про проблему территорий??
показать весь комментарий
27.03.2026 20:27 Ответить
А где я хоть слово сказал в поддержку рыжего дегенерата? Я давно говорю что два самовлюбленных дегенерата: Зеля и Трамп - стоят один одного. Самое страшное то, что в трехсторонних переговорах и Зеля, и Трамп, и ***** решают исключительно свои личные проблемы, а на свои страны им насрать.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:33 Ответить
Ти або український прапор забери, або на українській мові пиши (не переношу манкуртів більше ніж москалів)
А на рахунок "висеру" Радіо, то варто вже і зрозуміти, що Америка трампа на Україну плювала з великої вишки і все що їм треба це "мир" звичайно ж за рахунок капітуляції України (хто б сумнівався). Америка трампа в стороні росії. Велика крапка.
показать весь комментарий
27.03.2026 21:11 Ответить
Умеров з фірташем та шуфричем і каламойським, це можуть підтвердити!!!
показать весь комментарий
27.03.2026 20:31 Ответить
Що в перший раз бреше?. Хіба це новина
показать весь комментарий
27.03.2026 19:55 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2026 19:55 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2026 20:00 Ответить
Значит свое яо.И только не надо говорить что нам его никто создать не позволит .Иран пытаются нагнуть великие штаты по вопросу яо но не получается😁
показать весь комментарий
27.03.2026 20:53 Ответить
Ситуація стає геть смішною на фоні того, що гарантії сша нічого не вартують. Запитайте Катар і Саудівську Аравію.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:32 Ответить
Так ото ж ...
показать весь комментарий
27.03.2026 20:54 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2026 19:56 Ответить
Нікому віри немає, одні піздуні.
показать весь комментарий
27.03.2026 19:58 Ответить
😄😄😄
показать весь комментарий
27.03.2026 20:19 Ответить
Рубіо такий самий брехливий підар як і бубачка. А зважаючи на оцей весь надутий ореол США -то ще гірший.
показать весь комментарий
27.03.2026 19:58 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2026 20:22 Ответить
Нашому хоч не забракло віслючих мізків скласти два і два з трампівських вимог, а в трампістів мракобісся вже підкорку розчинило на×ер - словесний пронос обмежений лише швидкістю звуку у повітрі.
показать весь комментарий
27.03.2026 19:59 Ответить
Зеля звісно брехло ще те, але в цьому випадку Рубіо не менше. Трампопо публічно звинувачував Зелю в набажанні підписати узгоджену "в духе Анкоріджа" з узкіми угоду.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:00 Ответить
Это рубио свистит. Рыжый подx#йловник трампон постоянно давит на Украину, чтобы та отдала Донбасс и тогда "война завершится и будут гарантии безопасности от США". Наглая и при этом тупейшая разводка от x#йловских агентов.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:01 Ответить
Якщо є школа криворагульної дипломатії, то чому б не бути школі дипломатів "Мар-а-Лаго"?
показать весь комментарий
27.03.2026 20:01 Ответить
Звісно, що зеленський ще те брехло, але тоді що насправді вимагають США?
Як раз про вимогу виходу він швидше всього говорить правду!
показать весь комментарий
27.03.2026 20:01 Ответить
американцы когда вы уже уберете этого хера от власти? Он же банкрот с протянутой рукой, ну комон вы таких щелкали всю историю на раз. Он не только вас но и нас уже ****** всех
показать весь комментарий
27.03.2026 20:01 Ответить
Кто именно трамп или зе.Не могут твои американцы ничего .Они Кастро ,который у них под боком сидел до конца его жизни ничего не смогли сделать,талибским пастухам с калашами в Афганистане проиграли, Иран их сейчас нагибает. Даже нелоха не могут заставить выйти с Донбасса и уже не то что давят , а просят. А ты убрать😂
показать весь комментарий
27.03.2026 21:01 Ответить
який би там Зеленський не був, але Рубіо бреше сам. Вимоги віддати Донбас без бою ідуть з москви, а американці "всього лиш" змушують прийняти ці умови, фактично вимагаючи те саме.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:01 Ответить
ОМАНСЬКИЙ ВОЯЖ
показать весь комментарий
27.03.2026 20:02 Ответить
О це так поворот - підозра в брехні чи уже брехня???
показать весь комментарий
27.03.2026 20:02 Ответить
Тю , здивував, так зеленський і брехня це вже синоніми.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:05 Ответить
А трамп і його приспішники суцільна правда?
показать весь комментарий
27.03.2026 20:14 Ответить
Гарантії США після мирної угоди, а мир - після виходу ЗСУ з Донбасу, бо так хоче путлер - партнер Трампа. Так де тут брехня? Рубіо звичайний пристосуванець та цинічний брехун.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:06 Ответить
Ось зараз ботва набіжить, будуть захищати його чотириразового брехливого оманського ухилянта.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:06 Ответить
Якщо зєля ******* то це ще не значить ніби сраколиз рижого ******* говорить правду.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:08 Ответить
ти кому більше довіряєш., зелі чи трамбону?
показать весь комментарий
27.03.2026 20:12 Ответить
Да им обоим веры мало. Ну рыжий пес тот еще маразматик, на одну и ту же тему в один день может набрехать противоположные вещи
показать весь комментарий
27.03.2026 20:24 Ответить
Звісно що брехня. Ми навіть якби і з Києва вийшли - то обісрані будапештські партнери ніяких гарантій нам все одно не дадуть. Ми це і так знаєом, Срубліо, міг би так не напружуватись.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:07 Ответить
Ви вже розбериться хто з вас краще бреше, чи Трамп, чи його "лутший друг" *****, чи найпотужніший боневтік "*********************"..
показать весь комментарий
27.03.2026 20:09 Ответить
А яка користь Зелі брехати про це? Чи ми не знаємо тупого трампа і його команду підорів? Так Зеля брехун, але не в цьому питанні. бо саме рудий гандон наполягав на територіальних поступках свому другу Вальоді?
показать весь комментарий
27.03.2026 20:10 Ответить
Користь, щоб не завершувати війну, поки іде війна, владі Зеленського ніщо не загрожує, і наші, так звані, європейські партнери, будуть закривати глаза, що буде коїться в Україні, бо вважатимуть, це необхідним злом, для стримання рашки.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:28 Ответить
а шо коїться в Україні? Війна звісно. А хто на кого напав? А хто записав Донбасс в констітуцію параші? Чи може ЗАЕС не пропанув ***** трамбону для спільного керування? вистачить чи ще пригадати?
показать весь комментарий
27.03.2026 20:38 Ответить
Знаєте, не здавати, це було в перші дні війни, в не здали Південь, здали ЗАЕС, свого нічого немає, з голою лупою на їжака, зато вогні, які ми не переможні і особливі. Треба, відштовхуватись зараз що ти можеш і де ти можеш, щоб зовсім не довести ситуацію до катастрофи.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:49 Ответить
Зеленський ще те брехло, але ми ж добре знаємо, що лиса кремлядь вимагає Донбас, а руда *лядь допомагає йому додавлювати Україну, тільки не хоче робити це відкрито.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:11 Ответить
Ось результат некомпетентності зе: його підловили, і навіть щур рубіо дозволяє на весь світ називати президента дружньої країни - брехуном.

Я вірю, що не існує стенограми чи документа, де штати прямо б заявили що Донбас = гарантії сша.

Але відкинувши всі формальності, це ж навіть не секрет полішинеля, що сша вимагають виконати умови пітуна, в обмін на обіцянку-цяцянку.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:11 Ответить
да там уже и выходить не откуда
показать весь комментарий
27.03.2026 20:12 Ответить
Напрямую нет, а косвенно да.
Рубио может если не Трамп, то по-другому сказал, а так все трамписты хотят угодить Трампу.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:18 Ответить
Видно,до Рубіо дійшли коменти зеботви,через амер.посольство,яке в силу своїх обов'язків,воно моніторить центральні змі.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:19 Ответить
Ага, можна вірити тільки Чубчику
показать весь комментарий
27.03.2026 20:19 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2026 20:20 Ответить
Но почему то я больше верю Рубио...Не знаю почему...
показать весь комментарий
27.03.2026 20:20 Ответить
Dmitry - ось "почєму".
показать весь комментарий
27.03.2026 21:02 Ответить
Ну возможно что у Трампа нельзя спросить "А почему Рубио с чемоданом бабла сейчас живет в Тель-Авиве"...Хотя конечно Трамп еще тот кондом.
показать весь комментарий
27.03.2026 21:05 Ответить
Гарантій не буде - Рубіо
показать весь комментарий
27.03.2026 20:20 Ответить
Как воняет на этом сайте гэбняво-хуйловскими троллями...
показать весь комментарий
27.03.2026 20:21 Ответить
Вони скрізь смердять, а цей сайт це їх завдання N1, "формують громадську думку".... на тих у кого слабкий розум діє.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:47 Ответить
А что за документ подписала власть с пиндосами за полезные ископаемые? Или там только гарантия личной безопасности?!
показать весь комментарий
27.03.2026 20:23 Ответить
Ні,блазні рудого,вимагали. Янкі допомагають капам з кожної щілини. Суки , обічмосковськими повіями.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:28 Ответить
Трамп=Путін сказав що Зеленський збрехав що вони йому обіцяли гарантії за вихід з донбасу, аудіторія з цензор.є з радістю пише - ми так і знали... ну і аудіторію (ботів) виховує цензор.є, зовсім без критичного мислення.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:31 Ответить
А я більше вірю Зелі, що саме такі вимоги Трамп ставить.
Хоча - вони обоє рябоє ще ті брехуни.
Але ж Вітьков про вимоги виводу ЗСУ з Донбасу заявляв!
показать весь комментарий
27.03.2026 20:40 Ответить
Брешуть усі , взагалі не можна зрозуміти кому вірити, бо й Зе, й Трамп, й Рубіо можуть легко збрехати.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:45 Ответить
ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ МІЖ УКРАЇНОЮ І 3,14ДЕРАЦІЄЮ ЗА 24 ГОДИНИ- ЦЕ ОКУЄННА БРЕХНЯ США В ЛИЦІ РАШИСТСЬКОГО АГЕНТА "КРАСНОВА"
показать весь комментарий
27.03.2026 20:47 Ответить
Зеленскому це ж потрібно в щось завернути. От і звалює на кого може.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:48 Ответить
Зятьок і Вітьок повпреди Рудого, вони маленького кубінця не ставлять до відома.
Та взагалі. Байден перетинав з Окурком поза Госдепом, через Саллівена. Рудий тягне ковдру сам. А навіщо? Бо де Госдеп там І протоколи, паперові носії, можуть спитати.
показать весь комментарий
27.03.2026 20:49 Ответить
Я, грішним ділом, думав, що це тільки у нас, в Україні тупе бидло, якому пейсаті постійно їздили по вухам, вибрало блазня-ідіота, який на той час був здатен тільки морду корчити зі сцени. Але я помилився. В демократичній державі, яка була зразком для всьго світу такого тупого бидла виявилося в десятки, а то і в сотні разів більше, і американці вибрали брехливого старого пирдуна, хворіючиго старечою деменцією. І від цього старого рудого блазня Донні страждає весь світ.
показать весь комментарий
27.03.2026 21:02 Ответить
Після цієї заяви Рубіо, Генеральна прокуратура має відкрити справу на Зеленського за держзраду. Бо саме Зелнський просуває ідею про сдачу територій нібито під тиском США.
показать весь комментарий
27.03.2026 21:03 Ответить
В цій ситуації я скоріш повірю Зеленському, ніж Рубіо )
показать весь комментарий
27.03.2026 21:07 Ответить
В политике врут все и почти всегда. Вопрос в том, что это если ещё не черная метка зепоцу от амеров, то очень близко. Когда про президента другой страны чиновник такие прямолинейные комментарии выдает, значит на отношениях с этой страной поставлен крест. По крайней мере нынешним составом правительства. Про ***** или Си они себе такого не позволяют.
показать весь комментарий
27.03.2026 21:10 Ответить
Всі притомні, свідомі і адекватні люди давно зрозуміли ЦІНУ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ ВІД США. А зомбі і далі лізуть на ГРАБЛІ.
показать весь комментарий
27.03.2026 21:11 Ответить
Трамплін сам це казав..Що рубіо що вся команда дуріків з Білого дому -
про відхід з Донбасу...
показать весь комментарий
27.03.2026 21:11 Ответить
 
 