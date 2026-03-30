Іран вважає Україну "співучасницею військової агресії" США проти Тегерана, - постпред в ООН Іравані
Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що Тегеран вважає Україну "співучасницею військової агресії США та Ізраїлю" через відправку українських фахівців з протидії безпілотників до країн Близького Сходу.
Про це він написав у листі до генсекретаря ООН Антоніу Гутерріш та Ради Безпеки, передає Цензор.НЕТ.
Про Україну
За його словами, "Україна несе міжнародну відповідальність згідно з міжнародним правом за сприяння або допомогу у вчиненні міжнародно-протиправного діяння",
"Визнання Україною факту відправлення сотень експертів у цей регіон для протистояння Ірану фактично є свідченням матеріальної та оперативної підтримки військової агресії. Втручання України не є випадковим, а свідчить про активне сприяння незаконному застосуванню сили проти суверенної держави", - заявив Іравані.
Навмисне націлювання на "цивільну промислову інфраструктуру з метою економічного тиску або колективного покарання може становити серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, включаючи воєнні злочини", стверджує Тегеран.
Про співпрацю з РФ
Іравані також "категорично відкинув" звинувачення у тому, що співпраця Росії та Ірану, зокрема, в галузі безпілотників, становить загрозу міжнародній безпеці.
"Звинувачення, висунуті постійним представником України в ООН, не мають жодних надійних доказів, їх метою є відвернути увагу від агресивної війни, що триває проти суверенної держави Іран", - додав дипломат.
Погрози від іранського посадовця
- Нагадаємо, що на початку березня голова парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ебрагім Азізі попередив Україну про можливі удари через її нібито надану підтримку Ізраїлю дронами.
- Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на погрози представника іранського режиму Україні, назвавши їх абсурдними.
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