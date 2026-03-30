Іран вважає Україну "співучасницею військової агресії" США проти Тегерана, - постпред в ООН Іравані

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що Тегеран вважає Україну "співучасницею військової агресії США та Ізраїлю" через відправку українських фахівців з протидії безпілотників до країн Близького Сходу.

Про це він написав у листі до генсекретаря ООН Антоніу Гутерріш та Ради Безпеки, передає Цензор.НЕТ.

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Про Україну

За його словами, "Україна несе міжнародну відповідальність згідно з міжнародним правом за сприяння або допомогу у вчиненні міжнародно-протиправного діяння",

"Визнання Україною факту відправлення сотень експертів у цей регіон для протистояння Ірану фактично є свідченням матеріальної та оперативної підтримки військової агресії. Втручання України не є випадковим, а свідчить про активне сприяння незаконному застосуванню сили проти суверенної держави", - заявив Іравані.

Навмисне націлювання на "цивільну промислову інфраструктуру з метою економічного тиску або колективного покарання може становити серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, включаючи воєнні злочини", стверджує Тегеран.

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Про співпрацю з РФ

Іравані також "категорично відкинув" звинувачення у тому, що співпраця Росії та Ірану, зокрема, в галузі безпілотників, становить загрозу міжнародній безпеці.

"Звинувачення, висунуті постійним представником України в ООН, не мають жодних надійних доказів, їх метою є відвернути увагу від агресивної війни, що триває проти суверенної держави Іран", - додав дипломат.

Погрози від іранського посадовця

Нагадаємо, що на початку березня голова парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ебрагім Азізі попередив Україну про можливі удари через її нібито надану підтримку Ізраїлю дронами.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на погрози представника іранського режиму Україні, назвавши їх абсурдними.

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