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Новини Допомога України країнам Близького Сходу
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Угоди з країнами Близького Сходу не передбачають участі українських військових у їхній війні, - Зеленський

Зеленський про участь українських військових у Близькому Сході

В угодах про стратегічне співробітництво з Саудівською Аравією, Катаром і майбутньою угодою з ОАЕ не йдеться про участь українських військових у захисті цих країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з журналістами.

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Про яку співпрацю йдеться

"Ми сьогодні не говоримо про такі деталі. Окрім експертизи, навчання, копродукції, виробництва та інвестування. Всі ці напрямки будуть задіяні", - сказав президент.

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Українські військові

Він зауважив, що в угодах із країнами Близького Сходу не йдеться про залучення українських військових до участі в конфліктах за кордоном.

"Що стосується наших військових, ми сьогодні не обговорюємо, що вони братимуть участь в іншій війні. Нам вистачає своєї війни. Що стосується нашої експертизи, як захищатись - це інше питання", – додав Зеленський.

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Що передувало

Автор: 

Зеленський Володимир (28272) військовослужбовці (5301) Близький Схід (362)
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Топ коментарі
+4
Син мами Ріми шукає де можна сховатись після позбавлення влади. Поки що безуспішно
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28.03.2026 19:14 Відповісти
+3
А це кого послав,з бойовим спорядженням- привидів і в обхід дозволу ВР?
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28.03.2026 19:55 Відповісти
+3
Бреше, бреше і ще раз бреше. А що роблять на Близькому Сході 201 військовий ЗСУ із дронами- перехоплювачами?
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28.03.2026 20:51 Відповісти

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