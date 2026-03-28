Угоди з країнами Близького Сходу не передбачають участі українських військових у їхній війні, - Зеленський
В угодах про стратегічне співробітництво з Саудівською Аравією, Катаром і майбутньою угодою з ОАЕ не йдеться про участь українських військових у захисті цих країн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з журналістами.
Про яку співпрацю йдеться
"Ми сьогодні не говоримо про такі деталі. Окрім експертизи, навчання, копродукції, виробництва та інвестування. Всі ці напрямки будуть задіяні", - сказав президент.
Українські військові
Він зауважив, що в угодах із країнами Близького Сходу не йдеться про залучення українських військових до участі в конфліктах за кордоном.
"Що стосується наших військових, ми сьогодні не обговорюємо, що вони братимуть участь в іншій війні. Нам вистачає своєї війни. Що стосується нашої експертизи, як захищатись - це інше питання", – додав Зеленський.
Що передувало
- Нагадаємо, сьогодні Україна і Катар підписали угоду про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.
- Напередодні, 27 березня, Україна уклала домовленість про оборонне співробітництво із Саудівською Аравією.
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