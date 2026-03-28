Соглашения со странами Ближнего Востока не предусматривают участия украинских военных в их войне, — Зеленский

Зеленский об участии украинских военных на Ближнем Востоке

В соглашениях о стратегическом сотрудничестве с Саудовской Аравией, Катаром и в будущем соглашении с ОАЭ речь не идет об участии украинских военных в защите этих стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с журналистами.

О каком сотрудничестве идет речь

"Мы сегодня не говорим о таких деталях. Кроме экспертизы, обучения, копродукции, производства и инвестирования. Все эти направления будут задействованы", — сказал президент.

Украинские военные

Он отметил, что в соглашениях со странами Ближнего Востока речь не идет о привлечении украинских военных к участию в конфликтах за рубежом.

"Что касается наших военных, мы сегодня не обсуждаем, что они будут участвовать в другой войне. Нам хватает своей войны. Что касается нашей экспертизы, как защищаться - это другой вопрос", - добавил Зеленский.

Син мами Ріми шукає де можна сховатись після позбавлення влади. Поки що безуспішно
28.03.2026 19:14 Ответить
Підлизується до шейхів. Але це не погана ідея.
28.03.2026 19:17 Ответить
Шейхи завжди служили Америці.
28.03.2026 19:19 Ответить
Розумні шейхи. Інакше палиця в зад і прощай солодке життя з золотими палацами і білими гуріями.
28.03.2026 19:24 Ответить
А це кого послав,з бойовим спорядженням- привидів і в обхід дозволу ВР?
28.03.2026 19:55 Ответить
 
 