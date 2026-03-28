Соглашения со странами Ближнего Востока не предусматривают участия украинских военных в их войне, — Зеленский

В соглашениях о стратегическом сотрудничестве с Саудовской Аравией, Катаром и в будущем соглашении с ОАЭ речь не идет об участии украинских военных в защите этих стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с журналистами.

О каком сотрудничестве идет речь

"Мы сегодня не говорим о таких деталях. Кроме экспертизы, обучения, копродукции, производства и инвестирования. Все эти направления будут задействованы", — сказал президент.

Украинские военные

Он отметил, что в соглашениях со странами Ближнего Востока речь не идет о привлечении украинских военных к участию в конфликтах за рубежом.

"Что касается наших военных, мы сегодня не обсуждаем, что они будут участвовать в другой войне. Нам хватает своей войны. Что касается нашей экспертизы, как защищаться - это другой вопрос", - добавил Зеленский.

