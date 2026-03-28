Соглашения со странами Ближнего Востока не предусматривают участия украинских военных в их войне, — Зеленский
В соглашениях о стратегическом сотрудничестве с Саудовской Аравией, Катаром и в будущем соглашении с ОАЭ речь не идет об участии украинских военных в защите этих стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с журналистами.
О каком сотрудничестве идет речь
"Мы сегодня не говорим о таких деталях. Кроме экспертизы, обучения, копродукции, производства и инвестирования. Все эти направления будут задействованы", — сказал президент.
Украинские военные
Он отметил, что в соглашениях со странами Ближнего Востока речь не идет о привлечении украинских военных к участию в конфликтах за рубежом.
"Что касается наших военных, мы сегодня не обсуждаем, что они будут участвовать в другой войне. Нам хватает своей войны. Что касается нашей экспертизы, как защищаться - это другой вопрос", - добавил Зеленский.
Что предшествовало
- Напомним, сегодня Украина и Катар подписали соглашение о партнерстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет.
- Накануне, 27 марта, Украина заключила соглашение об оборонном сотрудничестве с Саудовской Аравией.
