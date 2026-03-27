Украина создала уникальную систему борьбы с "шахедами" и делится экспертизой, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина накопила единственный в мире системный опыт в борьбе с вражескими "шахедами" и уже делится этим опытом с другими государствами, в частности - на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О Ближнем Востоке

По словам президента, сейчас главным вызовом в мире является борьба против "шахедов", это осознают и на Ближнем Востоке.

"Время от времени наносились удары, но такой войны с использованием дронов и ракет не было. Безусловно, для них (стран Ближнего Востока - ред.) это серьезный вызов. Сами по себе они системно к массированным атакам не готовы. Хотя я хочу вам сказать, что они профессионалы, у них большое количество противоракетных систем", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига и Рубио обсудили мирный процесс и события на Ближнем Востоке

Система борьбы с дронами

По словам главы государства, Украина создала уникальную систему защиты от воздушных угроз, которой пока нет аналогов в мире, в частности, она сочетает средства радиоэлектронной борьбы, так называемую малую ПВО.

В то же время именно такой системный подход к противодействию "шахедам" сейчас является главным вызовом для мира.

"На Ближнем Востоке все понимают, что это такое. Мы видим, например, программы применения и производства в России от разведок. Мы анализируем старые программы и сравниваем их с современными программами на 2026 год. От массового баллистического производства и, соответственно, применения до массированных атак дронов. То есть это дешевле и можно разрушать, в принципе, критическую инфраструктуру и т. д. Поэтому наш опыт очень важен", - рассказал Зеленский.

Смотрите также: Зеленский встретился с украинскими экспертами, работающими в Саудовской Аравии: есть первые результаты. ВИДЕО

Дизель

Он также заявил, что если в Украине возникнет дефицит топлива, то 90% этого дефицита придется именно на дизель.

"У меня есть вопросы по поводу дефицита дизельного топлива к Кабмину и "Нафтогазу". Понимаю задачи по обеспечению безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решаю", - добавил Зеленский.