Новости Помощь Украины странам Ближнего Востока
Украина создала уникальную систему борьбы с "шахедами" и делится экспертизой, - Зеленский

Зеленский анонсировал новые пакеты военной помощи для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина накопила единственный в мире системный опыт в борьбе с вражескими "шахедами" и уже делится этим опытом с другими государствами, в частности - на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает Цензор.НЕТ.

О Ближнем Востоке

По словам президента, сейчас главным вызовом в мире является борьба против "шахедов", это осознают и на Ближнем Востоке.

"Время от времени наносились удары, но такой войны с использованием дронов и ракет не было. Безусловно, для них (стран Ближнего Востока - ред.) это серьезный вызов. Сами по себе они системно к массированным атакам не готовы. Хотя я хочу вам сказать, что они профессионалы, у них большое количество противоракетных систем", - сказал Зеленский.

Система борьбы с дронами

  • По словам главы государства, Украина создала уникальную систему защиты от воздушных угроз, которой пока нет аналогов в мире, в частности, она сочетает средства радиоэлектронной борьбы, так называемую малую ПВО.

В то же время именно такой системный подход к противодействию "шахедам" сейчас является главным вызовом для мира.

"На Ближнем Востоке все понимают, что это такое. Мы видим, например, программы применения и производства в России от разведок. Мы анализируем старые программы и сравниваем их с современными программами на 2026 год. От массового баллистического производства и, соответственно, применения до массированных атак дронов. То есть это дешевле и можно разрушать, в принципе, критическую инфраструктуру и т. д. Поэтому наш опыт очень важен", - рассказал Зеленский.

Дизель

Он также заявил, что если в Украине возникнет дефицит топлива, то 90% этого дефицита придется именно на дизель.

"У меня есть вопросы по поводу дефицита дизельного топлива к Кабмину и "Нафтогазу". Понимаю задачи по обеспечению безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решаю", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир Ближний Восток
Топ комментарии
+6
Це мала б бути серетна інформація, як мінімум до перемоги. От же ж обрали довбограя на свою голову!
27.03.2026 21:41 Ответить
+4
Цей неадекват діє за принципом "по сєкрєту всєму свєту"!
27.03.2026 21:53 Ответить
+2
"Вважаю, що це питання я вирішую", - додав Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3607561

Ну прямо, як маразматик трамп!
27.03.2026 21:39 Ответить
"Вважаю, що це питання я вирішую", - додав Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3607561

Ну прямо, як маразматик трамп!
27.03.2026 21:39 Ответить
Параша это уже изучила и очень благодарит Янелоха за науку как лучше это обходить.
27.03.2026 21:41 Ответить
Це мала б бути серетна інформація, як мінімум до перемоги. От же ж обрали довбограя на свою голову!
27.03.2026 21:41 Ответить
Цей неадекват діє за принципом "по сєкрєту всєму свєту"!
27.03.2026 21:53 Ответить
Ні тільки союзнику росії.
27.03.2026 22:03 Ответить
Оманський Буратіна як і Краснов не довбограй він найкращий агент росії. "Грати дурня" вчать в академії КДБ/ФСБ. Це дуже хороша стратегія обману.
27.03.2026 22:08 Ответить
Артіст разговорного жанра і він з нього не виліз.
27.03.2026 22:10 Ответить
Ще одне слово вивчив?! Молодець!!
Тепер, лягай відпочивати.
27.03.2026 21:46 Ответить
Як же ти заманав лізти на близький Схід, ділильник! Вони тебе там не чекають а воно лізе!
27.03.2026 21:47 Ответить
Оно себе гарантии выбивает. Ищет куда валить после. Ведь валить придется. В Ростове и США не ждут. В ЕС тоже припомнят как бабло тырил. Вариантов не много.
27.03.2026 21:54 Ответить
Израиль ждет с его дружками Миндичами и Цукерманами, они ж и попросили Валодю, мол отправь пару батальонов, а то нам страшно.
27.03.2026 22:12 Ответить
Он им рассказал как ещё пару месяцев назад у него пол страны было на грани гуманитарной катастрофы?
27.03.2026 21:52 Ответить
кращеб ядеону зброю відновила але "неначасі"
27.03.2026 21:54 Ответить
і луч смєрті разом з всєлєнскім зєлєнскім.

А краще б у тебе бешкетник в кашкеті в трусах стояв по 15 разів на день. Чи "неначасі" ?
27.03.2026 22:04 Ответить
ахаха в КНДР є ядерна зброя де лучь смерті на ким чин хуна? нима та ни буде бо в них є ядерна зброя. моглаб бути і в нас якщо б не зрадники
27.03.2026 22:09 Ответить
ти реально не розумієш, що КНДР - це проксі КНР ?

Це як Білорусь і РФ
27.03.2026 22:17 Ответить
А Пакістан Індія чий проксі? там населиення тупорилі папуаси бігають ботсоніж в наберіних повязках та мають ядерну зброю а в нас специ та заводи , до 2022го року обслуговували росіську до сатану . багато питань та мало відповідів
27.03.2026 22:32 Ответить
і вберегла ядерна зброя Пакистану і Індії від війни ?
27.03.2026 22:36 Ответить
Чергова вечірня "доріжка", чергові ілюзії, чергова брехня...
27.03.2026 21:58 Ответить
Потім ця безкоштовна екпертиза перекочує за поребрик як і все що йде через Саудитів і працює на російську оборонку та економіку. Саудити були і є союзником росії. Видно Оманського це влаштовує.
27.03.2026 22:02 Ответить
Та хто ще звертає увагу на п...ж цього мудака!?
27.03.2026 22:09 Ответить
а яким боком найпотужніший до антишахедної стратегії, яку самотужки кров'ю і потом витягували ЗСУ з волонтерами? коли зрозумів, що цю стратегію не зупинити, вискочив як гриць з конопель і всім розказує, що пахали він і трактор. покажи хоч одне доручення своїй шоблі міністрів за минулі роки, де йде мова про цю стратегію. тепер, коли вона вже розсекречена і роздається наліво-направо, в тому числі союзникам орків, то можна це сміливо показати, щоб всі побачили, який далекоглядний найпотужніший!
27.03.2026 22:10 Ответить
Тільки курка яйце знесла як півень розкукурікався на весь район.
27.03.2026 22:24 Ответить
 
 