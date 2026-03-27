Україна створила унікальну систему боротьби з "шахедами" та ділиться експертизою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила єдиний у світі системний досвід у боротьбі з ворожими "шахедами" та вже ділиться цією експертизою з іншими державами, зокрема на Близькому Сході.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

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Про Близький Схід

За словами президента, зараз головним викликом у світі є боротьба проти "шахедів", це усвідомлюють і на Близькому Сході.

"Час від часу відбувались удари, але такої війни дронової-ракетної не було. Безумовно для них (країн Близького Сходу — ред.) це серйозний виклик. Самі по собі вони системно, до масованих атак не готові. Хоча я хочу вам сказати, що вони професійні люди, в них велика кількість антибалістичних систем", - сказав Зеленський.

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Система боротьби з дронами

За словами глави держави, Україна створила унікальну систему захисту від повітряних загроз, якій наразі немає аналогів у світі, зокрема вона поєднує засоби радіоелектронної боротьби, так звану малу ППО.

Водночас саме такий системний підхід до протидії "шахедам" нині є головним викликом для світу.

"На Близькому Сході всі розуміють, що це таке. Ми бачимо, наприклад, програми застосування і виробництва в Росії від розвідок. Ми аналізуємо старі програми й аналізуємо з сучасними програмами на 2026 рік. Від масового балістичного виробництва і, відповідно, застосування до масованих атак дронів. Тобто це дешевше і можна руйнувати в принципі критичну інфраструктуру тощо. Тому досвід наш дуже важливий", - розповів Зеленський.

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Дизель

Він також заявив, якщо в Україні виникне дефіцит пального, то 90% цього дефіциту припаде саме на дизель.

"У мене є питання щодо дефіциту дизелю від Кабміну та "Нафтогазу". Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я вирішую", - додав Зеленський.