РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9728 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана Помощь Украины странам Ближнего Востока
2 876 83

Иран считает Украину "соучастницей военной агрессии" США против Тегерана, — постпред в ООН Иравани

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран считает Украину "соучастницей военной агрессии США и Израиля" из-за отправки украинских специалистов по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока.

Об этом он написал в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Об Украине

По его словам,"Украина несет международную ответственность в соответствии с международным правом за содействие или помощь в совершении международно-противоправного деяния",

"Признание Украиной факта отправки сотен экспертов в этот регион для противостояния Ирану фактически является свидетельством материальной и оперативной поддержки военной агрессии. Вмешательство Украины не является случайным, а свидетельствует об активном содействии незаконному применению силы против суверенного государства", — заявил Иравани.

Умышленное нацеливание на"гражданскую промышленную инфраструктуру с целью экономического давления или коллективного наказания может представлять собой серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления", утверждает Тегеран.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц: Война в Иране может стать для Европы таким же бременем, как вторжение РФ в Украину

О сотрудничестве с РФ

Иравани также "категорически отверг" обвинения в том, что сотрудничество России и Ирана, в частности, в области беспилотников, представляет угрозу международной безопасности.

"Обвинения, выдвинутые постоянным представителем Украины в ООН, не имеют никаких надежных доказательств, их цель — отвлечь внимание от агрессивной войны, которая ведется против суверенного государства Иран", — добавил дипломат.

Угрозы от иранского чиновника

  • Напомним, что в начале марта председатель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи предупредил Украину о возможных ударах из-за ее якобы оказанной поддержки Израилю дронами.
  • Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на угрозы представителя иранского режима в адрес Украины, назвав их абсурдными.

Читайте також: Соглашения со странами Ближнего Востока не предусматривают участия украинских военных в их войне, — Зеленский

Автор: 

Израиль (2181) Иран (2624) США (29012) Украина (44236)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Неймовірно цинічні мразі!
показать весь комментарий
30.03.2026 20:05 Ответить
+15
рідкі пдр..дуже рідкі екземпляри..Дзеркальне відображення пдр кремлівських.. Ніхто не спитав в ООН що Шахеди роблять в Україні??кров українська з них стікає як і з кцп-в..Щоб ви нелюди сало їли на свої свята
показать весь комментарий
30.03.2026 20:07 Ответить
+10
Тобто цей син шелудивого пса та чумной свинні, недокраїна якого допомогає кацапам вже 5 рік вбивати українців ще має наглість відкривати свого смердючого віслючого рота з цього приводу?
показать весь комментарий
30.03.2026 20:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.03.2026 20:05 Ответить
Це , для них , комплімент .
показать весь комментарий
30.03.2026 20:14 Ответить
Як і к@цапи! От тільки хто в кого вчився - не знаю (адже Персія набагато старша за болота)
показать весь комментарий
30.03.2026 20:22 Ответить
Нинішный іранський режим, існує з 1979 року. Ні Кір ні Ксеркс, ні сасаніди, ні шахи до нього відношення не мають
показать весь комментарий
30.03.2026 20:34 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 20:06 Ответить
Нехай приберуть нашого піаніста, як ізраільтяни прибрали іранське керівництво. Чому прості українці винні гинути?
показать весь комментарий
30.03.2026 20:56 Ответить
Ми дуже стурбовані.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:06 Ответить
та не вже?)
показать весь комментарий
30.03.2026 20:09 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 20:07 Ответить
Шахеди в Україні вже 4 роки нічого не роблять. Була партія в 1800 штук в 2022 році. Замість шахедів прилітає Герань російско-китайського виробництва. До того ж Іран, жодним чином ніде не підтвердив своєї участі в російскій агресіїї, ні Шахедами, ні інструкторами.
А зелений піськограй відправив ЗСУ воювати на Близький Схід, та ще й підтвердив участь ЗСУ в ізраїльській агресії на Іран. Тому Іран, який би там не був режим, справедливо вважає, що Україна є співучасницею військової агресії з усіма наслідкамми як до агресора. А наслідки можуть бути такими:
- балістичні ракети по Україні
- теракти
- виплата Ірану репарацій

Ну що, зелені мразі, долизалися дуп Нетаньяху і Трампа?????
показать весь комментарий
30.03.2026 20:25 Ответить
А то ми балістики (в т.ч. північнокорейської однотонної) не бачили і з терактами не стикались.
Якби всі суди так судили (не визнав провину - значить, не винний), тюрми б порожніми стояли.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:34 Ответить
Ага, там були лише одні Шахеди, які постійно передавали і це підтверджувалося різними моментами.

А те, що зараз тут виправдовувається відверте лицемірство персів... Ну, росіяни ж так само роблять? Настатнет

Цікаво, адміністрація буде на таких провокаторів і тих, хто заперечує російську агресію тощо, щось з ними робити?
показать весь комментарий
30.03.2026 20:37 Ответить
Так, 1800 штук, то дрібниці! Як і іранські інструктори, які вчили кацапів ними керувати на ТОТ
показать весь комментарий
30.03.2026 20:37 Ответить
щось нове... ви звідки маєте інформацію???? Іранці технологію Шахедів передали кцп-м -і інструктори обучали кцп керувати їми.. Перші були Шахеди.. потім тільки назву змінили орки
показать весь комментарий
30.03.2026 20:48 Ответить
Запишись у Басідж, і помри за аятоллу, йолопе.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:51 Ответить
Де ви беретеся довбо**би?
показать весь комментарий
30.03.2026 20:59 Ответить
І йух кацапський смоктали
показать весь комментарий
30.03.2026 20:57 Ответить
Краще закупили б у персів технологію Шахедів а не пнулися в чужу війну. Своєї мало?
показать весь комментарий
30.03.2026 20:07 Ответить
Ти ба яке кінчене
показать весь комментарий
30.03.2026 20:07 Ответить
ми починаем КВН..ляляля ляляля
показать весь комментарий
30.03.2026 20:07 Ответить
Хитродупа Европа не влізла у це , шо характерно
показать весь комментарий
30.03.2026 20:08 Ответить
Европа не хитродупа. Вона розумна. Їй немає сенсу бути агресорами на боці Ізраїлю у війні проти Ірану. Це не їх війна і вони не зобов"язаны брати в ній участь.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:30 Ответить
Вони навіть у себе писнути бояться проти росії, не то шо проти ірану.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:35 Ответить
Наша війна - це теж не їхня, вони просто ховаютьсязв тілами українців. Тут за тілами євреїв та амерів
показать весь комментарий
30.03.2026 20:38 Ответить
Ну так і є, але є нюанси, Україна жертва агресії росії та ірану, хто перший почав і відповідно іран є співучасником агресії проти України і відповідно воєнним злочинцем, тобто законною ціллю України. Десь все так.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:08 Ответить
Тільки про це дипломати України повинні кричати з усіх утюгов,а унас дипломатів замало,зато дофіга послиць єрмака !
показать весь комментарий
30.03.2026 20:17 Ответить
Це вже інша розмова, дійсно болюча на жаль тема(
показать весь комментарий
30.03.2026 20:39 Ответить
А буде глибока стурбованість, чи де?
показать весь комментарий
30.03.2026 20:09 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 20:10 Ответить
Згідно міжнародного права - має. Бо Україна - на стороні нападників, агресорів і зелений паскудник це підтвердив своїми заявами у ЗМІ.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:32 Ответить
Україна не передавала нападникам летальну зброю. Та і взагалі нічого їм не передавала. Чи Катар і ОАЄ стали нападниками? Коли?
показать весь комментарий
30.03.2026 20:40 Ответить
А, тобто, що Іран весь цей час робив, то норм? Прекрасно. Якось це міжнародному праву не заважало.... А вони є стороною агресором, тому Україна має право. Або вже не немає права й на оборону? Ось до чого дотринділися...
показать весь комментарий
30.03.2026 20:41 Ответить
Українськи дрони-перехоплювачи вбили хочь одного свинячого перса як їх шахеди вбили тисячи українців?
показать весь комментарий
30.03.2026 20:42 Ответить
Брехливі паскуди. Це видно вже у москалів брехати навчилися. Україна ніколи не нападала на іран, а тільки захищає міста і цивільні об'єкти країн проти яких даже офіційно не оголошував війни. А от іран воював напряму проти України починаючи з того що постачав Сосії шахеди, снаряди і ракети а іранські інструктори знаходячись на окупованій території України запускали їх по Україні. Але кому там доказувати, гниль і є гниль що їй нічого не докажеш. Гниль потрібно зачистити і випалити до здорового
показать весь комментарий
30.03.2026 20:10 Ответить
За 4 роки іранських шахедів над Україною....звичайно що Україна повинна була першою прийти на допомогу Ізраїлю в знищенні Ірану
показать весь комментарий
30.03.2026 20:11 Ответить
Так само як Ізраїль прийшов на допомогу України в знищенні РФ,
показать весь комментарий
30.03.2026 20:12 Ответить
Ізраїль свою допомогу ніколи не афішує...а правильно робить...
показать весь комментарий
30.03.2026 20:15 Ответить
Не можна афішувати - неафішувати те , чого нема !
показать весь комментарий
30.03.2026 20:19 Ответить
награбоване в нас опиняється в ізраїлі
дива дивні...мабуть вони допомагають нам гроші зберігати
показать весь комментарий
30.03.2026 20:32 Ответить
А "хто шарікова на чистку ставив" ?! Хто голосував за фофіка . Й не факт, якщо вибори будуть завтра , хто фофік не отримає 2.5 термін ...
показать весь комментарий
30.03.2026 20:40 Ответить
от власне, хто постійно дурить українців підсовуючи їм Г ?
показать весь комментарий
30.03.2026 20:44 Ответить
То тобі Ізраїль винний в тому??? В якій ще країні злочинець так легко може виїхати з награбованим??? Тим більше, що це було пограбування не за одну ніч...але тобі легше, знаючи, що 35 років тебе грабують, сидіти і писати гнівні пости в соц мережах і в усьому звинувачувати Ізраїль....
показать весь комментарий
30.03.2026 21:01 Ответить
Ну як бачите,більшість людей під новинами про цю війну, точно не підтримує Сша з Ізраїлем, а стали де-факто на захист Ірану. Скільки зловтішання з невдачь... Причому, якими б не були амери, вони дійсно допомогали і продовжують це робити, неважливо як. Іран в нашій війні - це чисто антагоніст негативного характеру. Жах останній час це все читати
показать весь комментарий
30.03.2026 20:21 Ответить
Справа в тому, що задля виключно власного піара зеленим уродам абсоютно начхать на державу. Всі роблять всякі речі, но лише зелені потужно смердять на весь світ. ГУР там щось бовнув, що у серпні 2024 року Малі, Буркіна-Фасо та Нігер звернулися зі спільним листом до Ради Безпеки ООН, звинувативши Україну в підтримці повстанців-туарегів, назвавши їх «підтримкою тероризму. Ось наприклад, як це робится: Іран стверджує, що поставив Росії невелику кількість безпілотників, але це сталося за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення в Україну. І ідіть всі нахер.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:11 Ответить
Постачання ішакєдов русні - ето другоє, нам - можно.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:13 Ответить
А те шо Шахеди вбивають українців йому пох?
показать весь комментарий
30.03.2026 20:13 Ответить
Абсолютно .
Для тих , хто забув - всі не мусульмани (в т.ч. і українці...) для них "невірні" - кяфіри . Отже чим більше нас загине - тим , для них , краще
показать весь комментарий
30.03.2026 20:16 Ответить
Кумедні утирки! Ми не постачали зброї для нападу на Іран. А от Іран постачав зброю ********** для нападу на Україну роками. Так вийшло що ми приймаємо участь у захисті населення тих країн які Іран атакує такими самими дронами яким ми протидіємо в Україні. Але це теж не напад на Іран. Аміру Саїду Іравані варто поверхнево ознайомитись з міжнародним правом і не нести фігню.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:13 Ответить
Давайте. Продовжуйте підтримувати Іран в цій війні проти Сша, радійте невдачам Трумпа. Але у мене питання, а яка різниця між тими людьми, що чекають або підтримують росіян, і тих, хто зараз радіє тому, що витворяє Іран?
показать весь комментарий
30.03.2026 20:14 Ответить
І не треба мені писати про юродиву специфіку Трумпа, тут речі набагато важливіші, які відгукнуться як на цілому світі, та і на нас самих. Починаючи цінами на нафту і прямої грошової, військової допомоги
показать весь комментарий
30.03.2026 20:16 Ответить
Хоча зрозуміло чому так, бо більшість просто нічим не ризикує, а просто сидить під бронею чи на пропердженних роками диванах.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:17 Ответить
Если ты бьешь собаку ногами, а потом она тебя кусает, то это не вина собаки.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:18 Ответить
Ми били собаку і тому вона почала нас кусати шахедами в 22 році? Так розумію? Браво!
показать весь комментарий
30.03.2026 20:22 Ответить
Якщо це в захист Ірану, який роками творить хз що на Ближньому Сході... Що вони зробили зі своїм "майданом". Бачу антагонізм на рахунок Трумпа замінив здоровий глузд українців
показать весь комментарий
30.03.2026 20:23 Ответить
Иран самая мирная страна региона. Была.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:26 Ответить
Коли?
Або це сарказм?
Чи тролінг?
Коли була, до своєї ісламської революції чи після?
Бо після вони творять все що хочать, спираючись на свою ідеологію.
І тут не збираюся виправдовувати Ізраїль або Сша, але Іран - це інший світ,інший рівень, більш того, саме вони мочали допомагати в 22 році,коли ми їм окрім добра нічого не робили=\
показать весь комментарий
30.03.2026 20:31 Ответить
Что они творят, то? То что у них есть идеология не равно их поступкам как таковым. То что они помогли шахедами - ну да. У нас на них зуб. Но это их не делает монстрами в регионе тоже.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:35 Ответить
Що вони робили зі своїми протестувальниками наприклад? Своїм умовним "майданом"
Постійно створювали проксі які усіх кошмарили або кошмарили самі
Ідеалогія на знищення Ізраїлю
Вони не лише шахеди передавали, але й багато чого ще
показать весь комментарий
30.03.2026 20:45 Ответить
Они делали со своими протестующими то же что и все остальные. Вот недавно прошла новость про чела которого запытали до смерти в Бахрейне. Прокси их это шииты. Религиозные братушки, которым они помогают.

Идеология это просто слова и не аргумент, но я это уже выше написал.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:47 Ответить
Угу, Хамас не з їхньої подачі то все творив в Ізраїлі)

"Они делали со своими протестующими то же что и все остальные. Вот недавно прошла новость про чела которого запытали до смерти в Бахрейне. Прокси их это шииты. Религиозные братушки, которым они помогают."

Чергове виправдання. Виправдовується лише винний
показать весь комментарий
30.03.2026 20:59 Ответить
І не треба писати про "зуб". Вони то літак збили, то ще щось зроблять. Скільки людей загинуло через технологію шахеда? Скільки шахеди попили крові? Скільки вони нам усього зруйнували! Ви що серйозно виправдовуєте агресора? Або того, хто йому в цьому допомагав. Дожилися
показать весь комментарий
30.03.2026 20:47 Ответить
Самолет они сбили по глупости. А про технологии, то с таким же успехом можно винить и швейцарцев, которые экспортируют технологии в Россию. Иран в этом плане как раз только шахедом и ограничился, так как больше ничего нет.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:48 Ответить
Ага, і звісно цього не заперечували...

Вони продають технології з яких робиться - це правда. Але вони не продавали росіянам зброю.

Коротше, мене не цікавить та втомив цей весь софізм

Нічого немає? Ракети для рсзв вони передавали. Різний інвентар теж. Не буду продовжувати, немає сенсу
показать весь комментарий
30.03.2026 21:01 Ответить
О-о-о...
- Ти звертаєш увагу: Зачить, вважаєш мене серйозною проблемою...
- Вважаєш серйозною проблемою? Значить, боїшся...
- Боїшся? Значить, я, в очах шанованих людей, "серйозний гравець, з яким треба рахуваться...
- "Серйозний гравець", в очах твоїх противників - "шанована особа", з якою варто мать справу...
Кращої "реклами" не треба і створювать...
показать весь комментарий
30.03.2026 20:15 Ответить
Цікаво, чи представник України в ООН нагадав цій дикій людині, що Україна
вважає іран співучасником військової агресії росії проти України, через те, що іранські шахеди вбивали українців
показать весь комментарий
30.03.2026 20:16 Ответить
Та пох#й на кацапські наративи. І взагалі зайвий раз можна впевнитися що таке ООН. Якась рушникоголова *****, чиї бпла тероризують Україну пятий рік в чомусь звинувачує .....Україну. Ну ***** ..ну з ООН треба закінчувати.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:17 Ответить
Какая ліцемєрная лживая атвратітєльная рожа...
показать весь комментарий
30.03.2026 20:17 Ответить
Іранський Небензя!
показать весь комментарий
30.03.2026 20:19 Ответить
Судячи по патяканню Ірану це все цинічне пропогандонство кремля... Питання чому не чутно наших пОслиць шалав
показать весь комментарий
30.03.2026 20:22 Ответить
а ми вважаємо всіх причетних до іранського режиму пі--арасами.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:23 Ответить
А те, що іранські інструктори навчали росіян запускати шахеди, то це інше.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:34 Ответить
Так що , тепер буде бити по Молдові , чи по Угорщині ...

Цікаво, а хто в цій чорній дирі цівілізації головний пахан й чи не в овочевому стані воно ...
показать весь комментарий
30.03.2026 20:35 Ответить
Такі ж самі підари як рашка. Все перекручують. Вони дали росії Шахеди для атаки України, та навчили виготовляти.
Ми даємо малі дрони для захисту сусідніх з іраном країн. То ж це Іран є співучасником російської агресії проти України.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:37 Ответить
Мабуть саме тому на п'ятий рік війни ніхто із союзників своїх спеціалістів в Україну так і не відправив, принаймі офіційно. Але Зерчілю пох, одним розчерком пера/помахом руки 200 спеціалістів стали щитом Близького Сходу. І так, ніхто із тих нових союзників проти рф не виступить, бульте певні.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:39 Ответить
ну нехай вважає.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:44 Ответить
Налякали сталевого дикообраза голою сракою
показать весь комментарий
30.03.2026 20:50 Ответить
Украина должна выразить свою обеспокоенность.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:51 Ответить
Який цинізм у цих сук іранських.Коли постачали "Шахеди" для паРаші,передали технології виготовлення БПЛА,якими щоденно ******** міста України,вбиваючи громадян і стерають умови життєдіяльності,це виходить було в рамках міжнародного права? ,Згиньте разом з ****** і аятолами!
показать весь комментарий
30.03.2026 20:52 Ответить
Взагалі ***** що Іран вважає.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:53 Ответить
Вообще пофиг тот иран. Его скоро не будет - исчезнет с карты, как и все упоминания о нём будут вымараны из истории. Нужно лишь утюжить это г*** интенсивнее.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:53 Ответить
Ну і пішли в дупу. Кожен мусульманський фанатик відчує покарання Аллаха. Американці на Б-52 це забезпечать)
показать весь комментарий
30.03.2026 20:55 Ответить
 
 