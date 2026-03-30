Иран считает Украину "соучастницей военной агрессии" США против Тегерана, — постпред в ООН Иравани
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран считает Украину "соучастницей военной агрессии США и Израиля" из-за отправки украинских специалистов по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока.
Об этом он написал в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности, передает Цензор.НЕТ.
Об Украине
По его словам,"Украина несет международную ответственность в соответствии с международным правом за содействие или помощь в совершении международно-противоправного деяния",
"Признание Украиной факта отправки сотен экспертов в этот регион для противостояния Ирану фактически является свидетельством материальной и оперативной поддержки военной агрессии. Вмешательство Украины не является случайным, а свидетельствует об активном содействии незаконному применению силы против суверенного государства", — заявил Иравани.
Умышленное нацеливание на"гражданскую промышленную инфраструктуру с целью экономического давления или коллективного наказания может представлять собой серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления", утверждает Тегеран.
О сотрудничестве с РФ
Иравани также "категорически отверг" обвинения в том, что сотрудничество России и Ирана, в частности, в области беспилотников, представляет угрозу международной безопасности.
"Обвинения, выдвинутые постоянным представителем Украины в ООН, не имеют никаких надежных доказательств, их цель — отвлечь внимание от агрессивной войны, которая ведется против суверенного государства Иран", — добавил дипломат.
Угрозы от иранского чиновника
- Напомним, что в начале марта председатель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи предупредил Украину о возможных ударах из-за ее якобы оказанной поддержки Израилю дронами.
- Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на угрозы представителя иранского режима в адрес Украины, назвав их абсурдными.
А зелений піськограй відправив ЗСУ воювати на Близький Схід, та ще й підтвердив участь ЗСУ в ізраїльській агресії на Іран. Тому Іран, який би там не був режим, справедливо вважає, що Україна є співучасницею військової агресії з усіма наслідкамми як до агресора. А наслідки можуть бути такими:
- балістичні ракети по Україні
- теракти
- виплата Ірану репарацій
А те, що зараз тут виправдовувається відверте лицемірство персів... Ну, росіяни ж так само роблять? Настатнет
Цікаво, адміністрація буде на таких провокаторів і тих, хто заперечує російську агресію тощо, щось з ними робити?
дива дивні...мабуть вони допомагають нам гроші зберігати
Для тих , хто забув - всі не мусульмани (в т.ч. і українці...) для них "невірні" - кяфіри . Отже чим більше нас загине - тим , для них , краще
Коли була, до своєї ісламської революції чи після?
Бо після вони творять все що хочать, спираючись на свою ідеологію.
І тут не збираюся виправдовувати Ізраїль або Сша, але Іран - це інший світ,інший рівень, більш того, саме вони мочали допомагати в 22 році,коли ми їм окрім добра нічого не робили=\
Постійно створювали проксі які усіх кошмарили або кошмарили самі
Ідеалогія на знищення Ізраїлю
Вони не лише шахеди передавали, але й багато чого ще
Идеология это просто слова и не аргумент, но я это уже выше написал.
"Они делали со своими протестующими то же что и все остальные. Вот недавно прошла новость про чела которого запытали до смерти в Бахрейне. Прокси их это шииты. Религиозные братушки, которым они помогают."
Чергове виправдання. Виправдовується лише винний
Вони продають технології з яких робиться - це правда. Але вони не продавали росіянам зброю.
Коротше, мене не цікавить та втомив цей весь софізм
Нічого немає? Ракети для рсзв вони передавали. Різний інвентар теж. Не буду продовжувати, немає сенсу
вважає іран співучасником військової агресії росії проти України, через те, що іранські шахеди вбивали українців
Іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе, - ISW
Кремлівський експерт Пухов підтвердив, що Росія використовує іранські дрони. ВIДЕО
Цікаво, а хто в цій чорній дирі цівілізації головний пахан й чи не в овочевому стані воно ...
Ми даємо малі дрони для захисту сусідніх з іраном країн. То ж це Іран є співучасником російської агресії проти України.