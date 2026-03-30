Иран считает Украину "соучастницей военной агрессии" США против Тегерана, — постпред в ООН Иравани

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран считает Украину "соучастницей военной агрессии США и Израиля" из-за отправки украинских специалистов по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока.

Об этом он написал в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Об Украине

По его словам,"Украина несет международную ответственность в соответствии с международным правом за содействие или помощь в совершении международно-противоправного деяния",

"Признание Украиной факта отправки сотен экспертов в этот регион для противостояния Ирану фактически является свидетельством материальной и оперативной поддержки военной агрессии. Вмешательство Украины не является случайным, а свидетельствует об активном содействии незаконному применению силы против суверенного государства", — заявил Иравани.

Умышленное нацеливание на"гражданскую промышленную инфраструктуру с целью экономического давления или коллективного наказания может представлять собой серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления", утверждает Тегеран.

О сотрудничестве с РФ

Иравани также "категорически отверг" обвинения в том, что сотрудничество России и Ирана, в частности, в области беспилотников, представляет угрозу международной безопасности.

"Обвинения, выдвинутые постоянным представителем Украины в ООН, не имеют никаких надежных доказательств, их цель — отвлечь внимание от агрессивной войны, которая ведется против суверенного государства Иран", — добавил дипломат.

Угрозы от иранского чиновника

Напомним, что в начале марта председатель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи предупредил Украину о возможных ударах из-за ее якобы оказанной поддержки Израилю дронами.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на угрозы представителя иранского режима в адрес Украины, назвав их абсурдными.

