РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10029 посетителей онлайн
Новости
1 693 49

Рубио предупредил Иран о серьезных последствиях из-за блокирования Ормузского пролива

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив должен быть открыт после завершения конфликта в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Рубио подчеркнул, что любые попытки оставить пролив закрытым приведут к серьезным последствиям для Тегерана.

По его словам, Ормузский пролив откроется либо с согласия Ирана, либо при участии международной военной коалиции, в которую войдут США. Госсекретарь подчеркнул, что приоритетом для Америки остается мирное урегулирование конфликтов путем переговоров, в частности с привлечением посредников.

США призывают Иран отказаться от ядерной программы

Рубио подчеркнул, что Иран не должен получать ядерное оружие, а также должен прекратить поддержку терроризма и разработку вооружений, угрожающих соседним странам. Он призвал Тегеран отказаться от амбиций в отношении ядерного оружия и принять меры для обеспечения региональной безопасности.

"Ормузский пролив так или иначе снова откроется после завершения нашей военной операции в Иране... Если Иран решит оставить закрытым Ормузский пролив после завершения нашей операции, он столкнется с серьезными последствиями", – отметил Рубио.

Дипломатия и переговоры как приоритет

Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп отдает предпочтение решению международных проблем путем переговоров. По его словам, США и представители Ирана обмениваются сообщениями преимущественно через посредников.

Рубио также отметил, что Иран имеет право на мирное использование атомной энергии, однако не должен разрабатывать ядерное оружие.

  • Напомним, президент США Дональд Трамп вернулся к угрозам и обещает сокрушительные удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран будет уклоняться от подписания соглашения с США.

Автор: 

Иран (2624) Рубио Марко (402) Ормузский пролив (36)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"За його словами, Ормузька протока відкриється або за згодою Ірану, або за участю міжнародної військової коаліції, до якої входитимуть США" - і хто ще?
показать весь комментарий
30.03.2026 21:00 Ответить
Ізраїль бо в коаліції зі США затіяли цю війну.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:06 Ответить
А Ізраїль має якісь дієві військово-морські сили?
показать весь комментарий
30.03.2026 21:09 Ответить
Невеличкі має. Не так давно у германії декілька новітніх підводних човнів закупив. Але навряд він туди полізе йому ціна на нафту до сраки.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:15 Ответить
куди "туди"? Чому до сраки?
показать весь комментарий
30.03.2026 21:25 Ответить
Своїм флотом у протоку. В нього нема проблем з доставкою суходолом. Й вибір стоїть між загрозою виживанню да деяким, не дуже помітним через високий рівень життя, зростанням цін на паливо. Тому він готовий продовжувати бомбити Іран хоч ще 40 років.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:35 Ответить
- і навпаки ...
показать весь комментарий
30.03.2026 21:41 Ответить
відповідаю...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E
не знаю що хлопчик має на увазі, кажучі "невеличкі", але можна порівняти з українськими
показать весь комментарий
30.03.2026 21:27 Ответить
Ніякими " військово-морськими", припинити обстрілювати із артилерії і дронами із глибини суші неможливо. Для " припинити" потрібна сухопутна операція із окупації узбережжя на глибину до 50 кілометрів. І то, гарантій 100 відсоткових немає. Не кажучи, що Ємен вже входить у війну і йому такоєює що блокувати.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:28 Ответить
Коаліція США і Уганди
показать весь комментарий
30.03.2026 21:09 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2026 21:32 Ответить
Коаліція потужних коаліціянтів..
показать весь комментарий
30.03.2026 21:34 Ответить
Та какали вони на твої попередження. Іран вийде з цього конфлікту ще сильнішим. Хто ще міг так пібадьорити вісь зла, як ця купка недоумків?
показать весь комментарий
30.03.2026 21:00 Ответить
Не вийде. Ну хіба політики зупинять військових. США мають достатньо сил щоб разом з Ізраїлем опустити іранських фанатиків в так обожнюване їми середньовіччя.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:09 Ответить
Ні, Трамп в повній дупі. Немає можливості, навіть протоку розблокувати. Чого попередні президенти Америки, не наважувалися лізти в подібні авантюри? Бо прораховували наслідки. А старий, рудий павіан поліз
показать весь комментарий
30.03.2026 21:14 Ответить
Да-а-а. В'єтнам, Ірак, Афганістан. Вообше не лізли
показать весь комментарий
30.03.2026 21:18 Ответить
Я кажу конкретно про Іран. Хоча проблема створення ядерної зброї Іраном, була десятиліттями в фокусі уваги американських адміністрацій
показать весь комментарий
30.03.2026 21:24 Ответить
я просто всцикаюсь з твоїх коментів, більшої дурні я сьогодні не бачив... Іран ще сильніше...підбадьорили вісь зла...Не наважувались лізти... проблема у фокусі... їбать, ти клоун!
показать весь комментарий
30.03.2026 21:33 Ответить
Так. Але гіпотетично можуть розхірячити Іран в повну сраку. Побачимо чим це все закінчиться.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:24 Ответить
Іран десятиляттями до цього готувався, довбаючи підземні міста в скелях. Тепер хай спробують їх звідти виковиряти
показать весь комментарий
30.03.2026 21:26 Ответить
Не будуть вони скелі довгастий. Винесуть енергетику і нафтодобування. І почнеться пиз..ць.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:36 Ответить
Можуть винести електрику, 80 лімонів населення буде від нього відключено. Гуманітарна катастрофа. Якщо винесуть паливну структуру, ціна на нафту ще більш виросте.
Але Іран- це фанатики КСІР. Поки залишиться хоч один безпілотник, вони будуть його запускати..
Немає там хорошого рішення. Якби було- вже б реалізовувавли. Навіть недоумки, що не прорахували цю війну, вже все зрозуміли..
показать весь комментарий
30.03.2026 21:33 Ответить
В тому то і справа
показать весь комментарий
30.03.2026 21:37 Ответить
не вступай в суперечку з дурнем, як казав Марк Твен...
у Ірана є три больові економічні точки (військові, зважаючі на специфіку, знищити просто не можливо)...А економічні легко!
1. острів Харк з 90% нафтоналивних спроможностей на судна
2. завод зрідження газу в Кінгані який працює на весь Іран
3. єдиний глибоководний порт в Бендер Абасі
достатньо їх розхірячити щоб вони були в повній сраці...
а в тих хто каже що "Іран буде ще сильніший", спитай який курс американського долара до іранського ріала і скільки у того ріала нулів...
показать весь комментарий
30.03.2026 21:53 Ответить
це вже не смішно лякать пустими погрозами
показать весь комментарий
30.03.2026 21:01 Ответить
Який вран? Яка протока? Трамбон його вже три рази стер з лиця землі!
показать весь комментарий
30.03.2026 21:02 Ответить
Яка, яка?, а отака - ісконно амєріканскій пролів. Рубіо до цього ще не докотився, але вони там швидко вчаться у кацапів.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:59 Ответить
Ох, чіжало то как холопу, колі Барін обосрамшись...
показать весь комментарий
30.03.2026 21:02 Ответить
То рудий покидьок,тепер цей ....впрошують))Ну чисто поукраїнськи ,коли на весілля просять "просили мама,просили тато і я вас прошу")))
показать весь комментарий
30.03.2026 21:03 Ответить
Фуфло. Оце дожилися. Всі погрози США -фуфло.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:05 Ответить
Чого розпереживався?
Фея "Трампунелла" вже завтра відкриє протоку "чарівною паличкою"
показать весь комментарий
30.03.2026 21:07 Ответить
Та клали вони на ваші погрози. А ви своїм виборцям пояснюйте, чому на заправках ціни ростуть і де знаходиться Ізраїль, і чи варто через нього лізти у всіляке лайно з непередбачуваними наслідками.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:07 Ответить
Знгищіть той сраний Іран, мої хороші!!! Шоб наш слоняра Трамп отримав премію миру!!!
показать весь комментарий
30.03.2026 21:16 Ответить
3,14здобол держдепний.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:16 Ответить
Трамп не дасть цілувати свою дупу? Чи які там ще наслідки можуть бути
показать весь комментарий
30.03.2026 21:18 Ответить
Это война Трампа. Если бы я был президентом, этой войны не было бы
показать весь комментарий
30.03.2026 21:22 Ответить
Не знають дрозди, що отримають пілюлі в Ірані. За три дні не вийде, як і у х...ла
показать весь комментарий
30.03.2026 21:22 Ответить
Погрози вагомі - без привички на ногах хер встоїш
показать весь комментарий
30.03.2026 21:27 Ответить
бачу дописувачі геть не розуміють причини нападу на Іран... та ще й дуже оптимістично сприймають стан іранських фанатиків...не країни, не державної влади, а саме КВІР....
показать весь комментарий
30.03.2026 21:29 Ответить
Ти тут нас розуму не вчи, а 3,14здуй в коаліцію до недоумків і воюй, якщо тобі іранські фанатики спати муляють. Та війна не наша, нам своєї доста. Блокування Ормузької протоки наслідок Ізраїльського тероризму в регіоні, йому й рахунки рано чи пізно виставлять всі і араби, і європейці, і Китай, і США. До речі деякі мериканські інституції підрахували, що підтримка хотєньок Нетаньяху, вже вартує біля 2-х трильйонів доларів.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:53 Ответить
для невігласа ти дуже балакучий
показать весь комментарий
30.03.2026 21:54 Ответить
Тобі пора в Уганду розумнику, там довбнів в коаліцію записують.
показать весь комментарий
30.03.2026 22:03 Ответить
дуже дякую за пораду, після твого "наслідок Ізраїльського тероризму", твоя порада виглядає особливо ціною.
показать весь комментарий
30.03.2026 22:10 Ответить
що воно меле... після завершення після операції, просто після..балабол)
показать весь комментарий
30.03.2026 21:34 Ответить
А то буде як в Одесі.
показать весь комментарий
30.03.2026 21:52 Ответить
Держсекретар підкреслив, що пріоритетом для Америки залишається мирне врегулювання конфліктів через переговори, зокрема із залученням посередників. ЗАКРИЙ БРЕХЛИВУ АМЕРИКАНСЬКУ.СМЕРДЯЧНУ ХЛІБОРІЗКУ.НАВОЛОЧ...
показать весь комментарий
30.03.2026 21:54 Ответить
І шо? Рубіо зніме подарені Додіком туфлі і кине в Іран чі постукае по столу??
Білий шум та більш ні чого ...
Слабак, як казав мій земляк
показать весь комментарий
30.03.2026 22:05 Ответить
"...спроби залишити протоку закритою призведуть до серйозних наслідків для Тегерана..."
Невже Трумп відмовить Ірану у підписанні "чудового пізділу", який сам і видумав?
показать весь комментарий
30.03.2026 22:07 Ответить
 
 