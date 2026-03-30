Рубио предупредил Иран о серьезных последствиях из-за блокирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив должен быть открыт после завершения конфликта в Иране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera.
Рубио подчеркнул, что любые попытки оставить пролив закрытым приведут к серьезным последствиям для Тегерана.
По его словам, Ормузский пролив откроется либо с согласия Ирана, либо при участии международной военной коалиции, в которую войдут США. Госсекретарь подчеркнул, что приоритетом для Америки остается мирное урегулирование конфликтов путем переговоров, в частности с привлечением посредников.
США призывают Иран отказаться от ядерной программы
Рубио подчеркнул, что Иран не должен получать ядерное оружие, а также должен прекратить поддержку терроризма и разработку вооружений, угрожающих соседним странам. Он призвал Тегеран отказаться от амбиций в отношении ядерного оружия и принять меры для обеспечения региональной безопасности.
"Ормузский пролив так или иначе снова откроется после завершения нашей военной операции в Иране... Если Иран решит оставить закрытым Ормузский пролив после завершения нашей операции, он столкнется с серьезными последствиями", – отметил Рубио.
Дипломатия и переговоры как приоритет
Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп отдает предпочтение решению международных проблем путем переговоров. По его словам, США и представители Ирана обмениваются сообщениями преимущественно через посредников.
Рубио также отметил, что Иран имеет право на мирное использование атомной энергии, однако не должен разрабатывать ядерное оружие.
- Напомним, президент США Дональд Трамп вернулся к угрозам и обещает сокрушительные удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран будет уклоняться от подписания соглашения с США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не знаю що хлопчик має на увазі, кажучі "невеличкі", але можна порівняти з українськими
Але Іран- це фанатики КСІР. Поки залишиться хоч один безпілотник, вони будуть його запускати..
Немає там хорошого рішення. Якби було- вже б реалізовувавли. Навіть недоумки, що не прорахували цю війну, вже все зрозуміли..
у Ірана є три больові економічні точки (військові, зважаючі на специфіку, знищити просто не можливо)...А економічні легко!
1. острів Харк з 90% нафтоналивних спроможностей на судна
2. завод зрідження газу в Кінгані який працює на весь Іран
3. єдиний глибоководний порт в Бендер Абасі
достатньо їх розхірячити щоб вони були в повній сраці...
а в тих хто каже що "Іран буде ще сильніший", спитай який курс американського долара до іранського ріала і скільки у того ріала нулів...
Фея "Трампунелла" вже завтра відкриє протоку "чарівною паличкою"
Білий шум та більш ні чого ...
Слабак, як казав мій земляк
Невже Трумп відмовить Ірану у підписанні "чудового пізділу", який сам і видумав?