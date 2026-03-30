Рубио предупредил Иран о серьезных последствиях из-за блокирования Ормузского пролива

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив должен быть открыт после завершения конфликта в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

Рубио подчеркнул, что любые попытки оставить пролив закрытым приведут к серьезным последствиям для Тегерана.

По его словам, Ормузский пролив откроется либо с согласия Ирана, либо при участии международной военной коалиции, в которую войдут США. Госсекретарь подчеркнул, что приоритетом для Америки остается мирное урегулирование конфликтов путем переговоров, в частности с привлечением посредников.

США призывают Иран отказаться от ядерной программы

Рубио подчеркнул, что Иран не должен получать ядерное оружие, а также должен прекратить поддержку терроризма и разработку вооружений, угрожающих соседним странам. Он призвал Тегеран отказаться от амбиций в отношении ядерного оружия и принять меры для обеспечения региональной безопасности.

"Ормузский пролив так или иначе снова откроется после завершения нашей военной операции в Иране... Если Иран решит оставить закрытым Ормузский пролив после завершения нашей операции, он столкнется с серьезными последствиями", – отметил Рубио.

Дипломатия и переговоры как приоритет

Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп отдает предпочтение решению международных проблем путем переговоров. По его словам, США и представители Ирана обмениваются сообщениями преимущественно через посредников.

Рубио также отметил, что Иран имеет право на мирное использование атомной энергии, однако не должен разрабатывать ядерное оружие.

Напомним, президент США Дональд Трамп вернулся к угрозам и обещает сокрушительные удары по энергетическим объектам Ирана, если Тегеран будет уклоняться от подписания соглашения с США.

