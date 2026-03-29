США можуть вивести війська з Німеччини через витрати на оборону, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп знову порушив питання ролі НАТО та участі союзників у фінансуванні оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

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За даними джерел, Трамп розглядає можливість масштабної перебудови альянсу, а також варіант виведення американських військ із Німеччини. У Білому домі вважають, що союзники повинні збільшити витрати на оборону, інакше їхній вплив у НАТО має бути обмежений.

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Ідея реформування НАТО

За словами співрозмовників видання, у Вашингтоні обговорюють підхід, за якого країни, що витрачають на оборону менше 5% ВВП, можуть втратити право голосу у стратегічних питаннях альянсу.

"Роздратування, яке ми відчуваємо щодо європейців, цілком реальне. Будь-яка країна, яка не платить п’ять відсотків, не повинна мати права голосу у питаннях майбутніх витрат НАТО", — зазначило урядове джерело США.

Наразі чинний стандарт для членів альянсу передбачає витрати на рівні не менше 2% ВВП. Водночас Трамп наполягає на суттєвому підвищенні цього показника.

Серед питань, де можуть обмежити вплив окремих країн, — розширення НАТО, проведення спільних операцій і навіть застосування статті 5 про колективну оборону.

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Можливе виведення військ із Німеччини

Окремо розглядається варіант передислокації близько 35 тисяч американських військових із Німеччини до Угорщини. Однією з причин називають недостатній рівень оборонних витрат Берліна, які у 2025 році становили близько 2% ВВП.

Нагадаємо,генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявляв, що країни альянсу мають представити плани досягнення рівня витрат у 5% ВВП на найближчому саміті.

Трамп також неодноразово критикував союзників за недостатню участь у спільних військових ініціативах і заявляв, що без США альянс був би "паперовим тигром".

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