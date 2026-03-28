НАТО не допоможе нам, якщо щось серйозне трапиться, - Трамп

США допомагають НАТО, втім Альянсу "не буде поруч" у разі, коли щось трапиться.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час конференції в Маямі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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Що каже Трамп?

"Я завжди казав, що ми їм допомагаємо, але вони ніколи не допоможуть нам. Якщо щось серйозне трапиться, я не думаю, що це станеться, але якщо щось трапиться, я гарантую вам, що їх не буде поруч", - упевнений він.

Окрім цього, Трамп подякував Саудівській Аравії за допомогу.

"Я хочу подякувати всьому Королівству Саудівська Аравія - вони дуже допомогли, на відміну від НАТО", - додав він.

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Що передувало?

Нагадаємо, Саудівська Аравія розглядає можливість приєднатися до атак США по Ірану та закликає Вашингтон до посилення військової кампанії.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати призупинять "знищення енергетичних об’єктів" Ірану ще на 10 днів –– до 6 квітня.

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