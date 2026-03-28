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Новини Заяви Трампа про НАТО
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НАТО не допоможе нам, якщо щось серйозне трапиться, - Трамп

трамп про допомогу НАТО

США допомагають НАТО, втім Альянсу "не буде поруч" у разі, коли щось трапиться.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час конференції в Маямі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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Що каже Трамп?

"Я завжди казав, що ми їм допомагаємо, але вони ніколи не допоможуть нам. Якщо щось серйозне трапиться, я не думаю, що це станеться, але якщо щось трапиться, я гарантую вам, що їх не буде поруч", - упевнений він.

Окрім цього, Трамп подякував Саудівській Аравії за допомогу.

"Я хочу подякувати всьому Королівству Саудівська Аравія - вони дуже допомогли, на відміну від НАТО", - додав він.

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Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна США з Іраном може закінчитися лише політичним врегулюванням, - Мерц

Автор: 

НАТО (7317) США (26898) Трамп Дональд (9046)
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Топ коментарі
+50
1 Ти сам послав ВСІХ союзників
2 Ти сам всіх принижував і принижуєш
3 НАТО ЦЕ ОБОРОННИЙ СОЮЗ ПРИДУРОК - а на тебе не нападали, ти напав
4 Єдиний раз в історії коли була задіяна стаття 5 - це коли захищали США
5 ТИ ПОСЛАВ ВСЮ ЕВРОПУ
6 Ти мало того що послав Европу а ще 2 роки хвалиш Путіна більше за Орбана
7 Ти наклав такрифи на всіх АЛЕ НЕ НА РФ
8 ТИ зняв санкції з РФ і Білорусі
9 Ти НІ З КИМ НЕ ПОРАДИВСЯ І НАВІТЬ НЕ ПОПЕРЕДИВ що нападеш на Іран

можу продовжити але лінь
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28.03.2026 09:43 Відповісти
+28
Не нам, а тобі.
Тобі взагалі тільки евтаназія поможе.
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28.03.2026 09:42 Відповісти
+25
А ти рудий козел кому допоміг? Рашці допомагаєш, то хай тобі рашка допомагає, якось так.
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28.03.2026 09:43 Відповісти

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