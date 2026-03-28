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НАТО не допоможе нам, якщо щось серйозне трапиться, - Трамп
США допомагають НАТО, втім Альянсу "не буде поруч" у разі, коли щось трапиться.
Про це президент США Дональд Трамп заявив під час конференції в Маямі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Що каже Трамп?
"Я завжди казав, що ми їм допомагаємо, але вони ніколи не допоможуть нам. Якщо щось серйозне трапиться, я не думаю, що це станеться, але якщо щось трапиться, я гарантую вам, що їх не буде поруч", - упевнений він.
Окрім цього, Трамп подякував Саудівській Аравії за допомогу.
"Я хочу подякувати всьому Королівству Саудівська Аравія - вони дуже допомогли, на відміну від НАТО", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, Саудівська Аравія розглядає можливість приєднатися до атак США по Ірану та закликає Вашингтон до посилення військової кампанії.
- Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати призупинять "знищення енергетичних об’єктів" Ірану ще на 10 днів –– до 6 квітня.
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2 Ти сам всіх принижував і принижуєш
3 НАТО ЦЕ ОБОРОННИЙ СОЮЗ ПРИДУРОК - а на тебе не нападали, ти напав
4 Єдиний раз в історії коли була задіяна стаття 5 - це коли захищали США
5 ТИ ПОСЛАВ ВСЮ ЕВРОПУ
6 Ти мало того що послав Европу а ще 2 роки хвалиш Путіна більше за Орбана
7 Ти наклав такрифи на всіх АЛЕ НЕ НА РФ
8 ТИ зняв санкції з РФ і Білорусі
9 Ти НІ З КИМ НЕ ПОРАДИВСЯ І НАВІТЬ НЕ ПОПЕРЕДИВ що нападеш на Іран
можу продовжити але лінь
Тобі взагалі тільки евтаназія поможе.