1 903 29
НАТО не поможет нам, если произойдет что-то серьезное, - Трамп
США помогают НАТО, однако Альянс "не будет рядом", если что-то произойдет.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время конференции в Майами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Что говорит Трамп?
"Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если произойдет что-то серьезное, я не думаю, что это случится, но если что-то произойдет, я гарантирую вам, что их не будет рядом", - уверен он.
Кроме того, Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за помощь.
"Я хочу поблагодарить все Королевство Саудовская Аравия - они очень помогли, в отличие от НАТО", - добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, Саудовская Аравия рассматривает возможность присоединиться к атакам США по Ирану и призывает Вашингтон к усилению военной кампании.
- Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановят "уничтожение энергетических объектов" Ирана еще на 10 дней – до 6 апреля.
Топ комментарии
+24 Михайло Иляш
показать весь комментарий28.03.2026 09:43 Ответить Ссылка
+17 Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий28.03.2026 09:42 Ответить Ссылка
+17 Ольга Пелле
показать весь комментарий28.03.2026 09:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобі взагалі тільки евтаназія поможе.
2 Ти сам всіх принижував і принижуєш
3 НАТО ЦЕ ОБОРОННИЙ СОЮЗ ПРИДУРОК - а на тебе не нападали, ти напав
4 Єдиний раз в історії коли була задіяна стаття 5 - це коли захищали США
5 ТИ ПОСЛАВ ВСЮ ЕВРОПУ
6 Ти мало того що послав Европу а ще 2 роки хвалиш Путіна більше за Орбана
7 Ти наклав такрифи на всіх АЛЕ НЕ НА РФ
8 ТИ зняв санкції з РФ і Білорусі
9 Ти НІ З КИМ НЕ ПОРАДИВСЯ І НАВІТЬ НЕ ПОПЕРЕДИВ що нападеш на Іран
можу продовжити але лінь
Саме амер.армія є гарантією безпеки для євр.країн НАТО.
НІТ !
і не сподівайся!
.