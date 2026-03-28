НАТО не поможет нам, если произойдет что-то серьезное, - Трамп

США помогают НАТО, однако Альянс "не будет рядом", если что-то произойдет.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время конференции в Майами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Что говорит Трамп?

"Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если произойдет что-то серьезное, я не думаю, что это случится, но если что-то произойдет, я гарантирую вам, что их не будет рядом", - уверен он.

Кроме того, Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за помощь.

"Я хочу поблагодарить все Королевство Саудовская Аравия - они очень помогли, в отличие от НАТО", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, Саудовская Аравия рассматривает возможность присоединиться к атакам США по Ирану и призывает Вашингтон к усилению военной кампании.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановят "уничтожение энергетических объектов" Ирана еще на 10 дней – до 6 апреля.

