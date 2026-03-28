Країни Балтії закликали НАТО посилити їхню оборону після інцидентів з дронами, - заява

Латвія, Литва та Естонія опублікували спільну заяву, в якій закликали НАТО посилити оборону східного флангу та ППО після падіння дронів на їхній території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на спільну заяву країн.

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Що заявили країни?

У заяві країни наголосили на непохитності підтримки оборонних операцій України проти Росії та законного права України на самооборону.

"Ці інциденти підкреслюють нагальну потребу продовжувати покращувати нашу готовність та інвестувати в оборонний потенціал. Країни Балтії інвестують щонайменше 5% ВВП в оборону. Ми надаємо пріоритет закупівлі засобів протиповітряної оборони та розробці систем безпілотників та боротьби з ними, а також акустичних датчиків",- сказано у заяві.

Країни Балтії зазначили, що "хоча місія НАТО "Східний вартовий" продемонструвала свою цінність, зусилля НАТО щодо посилення протиповітряної оборони, включаючи протидію безпілотникам, необхідно прискорити, зокрема, слід терміново посилити можливості, необхідні для ефективного виявлення та перехоплення".

"Поточна присутність літаків та систем протиповітряної оборони НАТО в країнах Балтії повинна бути збережена та додатково посилена для протидії всім повітряним загрозам, включаючи безпілотні літальні апарати",- сказано в заяві.

Крім того, країни наголосили на "необхідності значного збільшення та цільового фінансування оборони ЄС у довгостроковій перспективі, зокрема для зміцнення східного кордону за допомогою таких ініціатив, як "Східний фланговий контроль" та "Європейська ініціатива щодо захисту від безпілотників"".

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Що передувало?

Нагадаємо, що вранці 25 березня Повітряні сили Латвії зафіскували порушення повітряного простору країни невідомим безпілотником, що залетів з території РФ.

Згодом прем'єрка Ругінене підтвердила, що дрон був українським та збився з курсу.

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