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Новини Падіння дрона у Латвії
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БпЛА, що залетів з території РФ, вибухнув у Латвії

На території Латвії вибухнув дрон, що залетів з РФ

Повітряні сили Латвії зафіскували порушення повітряного простору країни невідомим безпілотником, що залетів з території РФ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Системи раннього попередження зафіксували звук, схожий на вибух, у районі Краслава.

На місці інциденту перебувають представники Збройних сил, поліції та підрозділів Держприкордонохорони. 

Відомо про виявлення уламків БпЛА.

"Подальших загроз безпеці цивільного населення та повітряному простору Латвії не виявлено. Ніхто з мирних жителів не постраждав, а цивільній інфраструктурі не завдано жодної шкоди. Обставини інциденту розслідуються", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

  • У ніч на 23 березня у Варенському районі Литви стався вибух невідомого безпілотника, який впав у озеро поблизу села Лавісас. Військові країни припустили, що дрон міг залетіти з Білорусі.
  • Згодом прем'єрка Ругінене підтвердила, що дрон був українським та збився з курсу.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6053) Латвія (1507)
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