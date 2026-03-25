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БпЛА, що залетів з території РФ, вибухнув у Латвії
Повітряні сили Латвії зафіскували порушення повітряного простору країни невідомим безпілотником, що залетів з території РФ.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Системи раннього попередження зафіксували звук, схожий на вибух, у районі Краслава.
На місці інциденту перебувають представники Збройних сил, поліції та підрозділів Держприкордонохорони.
Відомо про виявлення уламків БпЛА.
"Подальших загроз безпеці цивільного населення та повітряному простору Латвії не виявлено. Ніхто з мирних жителів не постраждав, а цивільній інфраструктурі не завдано жодної шкоди. Обставини інциденту розслідуються", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- У ніч на 23 березня у Варенському районі Литви стався вибух невідомого безпілотника, який впав у озеро поблизу села Лавісас. Військові країни припустили, що дрон міг залетіти з Білорусі.
- Згодом прем'єрка Ругінене підтвердила, що дрон був українським та збився з курсу.
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