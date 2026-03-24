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Новини Падіння дрона у Литві
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Безпілотник, що впав у Литві, був українським. Він збився з курсу, - прем’єрка Ругінене

Дрон, що впав у Литві, був українським: подробиці

Прем'єрка Литви Інга Ругінене підтвердила, що безпілотник, який впав на території країни, був українським.

Про це пише Delfi, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За її словами, цей безпілотник відхилився від курсу після операції проти Росії.

"Сьогодні ми можемо сказати, що безпілотник, який перетнув наш повітряний простір і залетів у Варенський район, був українським. Це пов'язано з операцією, яку українці провели тієї ночі проти Росії (йдеться про атаку на нафтотермінал у Приморську. - Ред.). Це був безпілотник, що збився з курсу", - зазначила Ругінене.

Прем'єрка заявила, що поки зарано говорити про те, який саме тип безпілотника перетнув повітряний простір Литви.

Що передувало?

  • У ніч на 23 березня у Варенському районі Литви стався вибух невідомого безпілотника, який впав у озеро поблизу села Лавісас. Військові країни припустили, що дрон міг залетіти з Білорусі.

Автор: 

Литва (2702) дрони (8568)
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Топ коментарі
+5
Спеців вислали,а нові вчаться.
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24.03.2026 12:52 Відповісти
+5
Цікаво... А як це так? Він , що, летів над БРСР? А де нота протесту від "бульбофюрера"? Бо для "збиття з курсу", при польоті над РФ, якщо він стартував з Сумщини чи Чернігівщини, йому треба "добряче скособочить", щоб у Литву залетіть...
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24.03.2026 12:54 Відповісти
+5
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24.03.2026 13:09 Відповісти

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