Безпілотник, що впав у Литві, був українським. Він збився з курсу, - прем’єрка Ругінене

Прем'єрка Литви Інга Ругінене підтвердила, що безпілотник, який впав на території країни, був українським.

Про це пише Delfi, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За її словами, цей безпілотник відхилився від курсу після операції проти Росії.

"Сьогодні ми можемо сказати, що безпілотник, який перетнув наш повітряний простір і залетів у Варенський район, був українським. Це пов'язано з операцією, яку українці провели тієї ночі проти Росії (йдеться про атаку на нафтотермінал у Приморську. - Ред.). Це був безпілотник, що збився з курсу", - зазначила Ругінене.

Прем'єрка заявила, що поки зарано говорити про те, який саме тип безпілотника перетнув повітряний простір Литви.

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