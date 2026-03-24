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Безпілотник, що впав у Литві, був українським. Він збився з курсу, - прем’єрка Ругінене
Прем'єрка Литви Інга Ругінене підтвердила, що безпілотник, який впав на території країни, був українським.
Про це пише Delfi, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За її словами, цей безпілотник відхилився від курсу після операції проти Росії.
"Сьогодні ми можемо сказати, що безпілотник, який перетнув наш повітряний простір і залетів у Варенський район, був українським. Це пов'язано з операцією, яку українці провели тієї ночі проти Росії (йдеться про атаку на нафтотермінал у Приморську. - Ред.). Це був безпілотник, що збився з курсу", - зазначила Ругінене.
Прем'єрка заявила, що поки зарано говорити про те, який саме тип безпілотника перетнув повітряний простір Литви.
Що передувало?
- У ніч на 23 березня у Варенському районі Литви стався вибух невідомого безпілотника, який впав у озеро поблизу села Лавісас. Військові країни припустили, що дрон міг залетіти з Білорусі.
Топ коментарі
+5 Lemberg #565313
показати весь коментар24.03.2026 12:52 Відповісти Посилання
+5 Яр Холодний
показати весь коментар24.03.2026 12:54 Відповісти Посилання
+5 NNN
показати весь коментар24.03.2026 13:09 Відповісти Посилання
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