Беспилотник, упавший в Литве, был украинским. Он сбился с курса, - премьер-министр Ругинене

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подтвердила, что беспилотник, упавший на территории страны, был украинским.

Об этом пишет Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По ее словам, этот беспилотник отклонился от курса после операции против России.

"Сегодня мы можем сказать, что беспилотник, который пересек наше воздушное пространство и залетел в Варенский район, был украинским. Это связано с операцией, которую украинцы провели той ночью против России (речь идет об атаке на нефтетерминал в Приморске. — Ред.). Это был беспилотник, сбившийся с курса", — отметила Ругинене.

Премьер-министр заявила, что пока рано говорить о том, какой именно тип беспилотника пересек воздушное пространство Литвы.

Что предшествовало?