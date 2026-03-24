2 626 17
Беспилотник, упавший в Литве, был украинским. Он сбился с курса, - премьер-министр Ругинене
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подтвердила, что беспилотник, упавший на территории страны, был украинским.
Об этом пишет Delfi, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По ее словам, этот беспилотник отклонился от курса после операции против России.
"Сегодня мы можем сказать, что беспилотник, который пересек наше воздушное пространство и залетел в Варенский район, был украинским. Это связано с операцией, которую украинцы провели той ночью против России (речь идет об атаке на нефтетерминал в Приморске. — Ред.). Это был беспилотник, сбившийся с курса", — отметила Ругинене.
Премьер-министр заявила, что пока рано говорить о том, какой именно тип беспилотника пересек воздушное пространство Литвы.
Что предшествовало?
- В ночь на 23 марта в Варенском районе Литвы произошел взрыв неизвестного беспилотника, который упал в озеро возле села Лависас. Военные страны предположили, что дрон мог залететь из Беларуси.
Топ комментарии
+3 Lemberg #565313
показать весь комментарий24.03.2026 12:52 Ответить Ссылка
+3 NNN
показать весь комментарий24.03.2026 13:09 Ответить Ссылка
+2 Яр Холодний
показать весь комментарий24.03.2026 12:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
