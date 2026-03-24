Беспилотник, упавший в Литве, был украинским. Он сбился с курса, - премьер-министр Ругинене

Дрон, упавший в Литве, был украинским: подробности

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подтвердила, что беспилотник, упавший на территории страны, был украинским.

Что известно?

По ее словам, этот беспилотник отклонился от курса после операции против России.

"Сегодня мы можем сказать, что беспилотник, который пересек наше воздушное пространство и залетел в Варенский район, был украинским. Это связано с операцией, которую украинцы провели той ночью против России (речь идет об атаке на нефтетерминал в Приморске. — Ред.). Это был беспилотник, сбившийся с курса", — отметила Ругинене.

Премьер-министр заявила, что пока рано говорить о том, какой именно тип беспилотника пересек воздушное пространство Литвы.

Что предшествовало?

  • В ночь на 23 марта в Варенском районе Литвы произошел взрыв неизвестного беспилотника, который упал в озеро возле села Лависас. Военные страны предположили, что дрон мог залететь из Беларуси.

Топ комментарии
Спеців вислали,а нові вчаться.
24.03.2026 12:52 Ответить
24.03.2026 13:09 Ответить
Цікаво... А як це так? Він , що, летів над БРСР? А де нота протесту від "бульбофюрера"? Бо для "збиття з курсу", при польоті над РФ, якщо він стартував з Сумщини чи Чернігівщини, йому треба "добряче скособочить", щоб у Литву залетіть...
24.03.2026 12:54 Ответить
Ну все ото вже і летів через Пітер аж до Литви? Ну то добре розходимося
24.03.2026 12:46 Ответить
Можливо РЕБом заглушили, як раніше шахеди залітали в Білорусь і їх потім збивали.
24.03.2026 12:53 Ответить
Давно з України злився?
Гугл Карти допоможуть.
24.03.2026 12:57 Ответить
Спеців вислали,а нові вчаться.
24.03.2026 12:52 Ответить
Цікаво... А як це так? Він , що, летів над БРСР? А де нота протесту від "бульбофюрера"? Бо для "збиття з курсу", при польоті над РФ, якщо він стартував з Сумщини чи Чернігівщини, йому треба "добряче скособочить", щоб у Литву залетіть...
24.03.2026 12:54 Ответить
бульбофюрер у бункері сидів ,йому було не до протесту
24.03.2026 13:05 Ответить
інерціалка війшла з ладу ще на початку польоту, а над брянщиною РЕБи працюють, тому звернув на Могильов, і пролетів над всією білорусією повз Мінськ і далі на Ліду. Це демонстраія можливостей білоруської ППО.
24.03.2026 13:39 Ответить
Ну там не лазерна інерціалка. Звичайні MEMS як у смартфоні. Максимум кілька спочатку тестують а потім інтегрують. Без корекції GPS там хочаб якась точність буде на декілька кілометрів. Ніяк не на 500+. Та то ще питання коли воно на інерціалку перейде. Можливо вже після того як курс по підробним координатам GPS вже помінявся.
24.03.2026 13:52 Ответить
у FP-1 стоїть саме лазерна інерціалка. Штілєрман про це казав в одному із своїх інтерв'ю, і про те що підприємство, яке її виробляє, знаходиться за кордоном. Лазерна інерціалка втановлена також і на Ан-196.
24.03.2026 14:13 Ответить
Fire Point Заможна фірма. Не факт що саме їх дрон впав. Їхній скоріш за все і не впав би там де не треба.
24.03.2026 14:16 Ответить
на таку дальність у нас летять FP-1 або Ан-196. Зараз переважну більшість діпстрайків виконують FP-1.
24.03.2026 14:19 Ответить
Якщо через бульбостан с заходом з фінської затоки то там не така вже й велика відстань. Бачив багато відео як на таку пускають Аеропракт А-22 і подібні. Якби там було FP-1 або Ан-196 навряд би зразу на бульбашів подумали
24.03.2026 14:32 Ответить
Тепер посла викличуть і санкції введуть?
24.03.2026 13:03 Ответить
24.03.2026 13:09 Ответить
Як вони це з'ясували після вибуху.
24.03.2026 13:10 Ответить
За маркуванням вцілілих фрагментів та компонентів, мабуть...
24.03.2026 13:30 Ответить
Там візитка яроша випала
24.03.2026 13:45 Ответить
 
 