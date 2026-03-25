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Новини Атака безпілотників на Одещину Обстріли Одещини
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Одна людина постраждала внаслідок атаки російського дрона в Одеській області, - ОВА

Атака шахедів на Одещину

Одна людина постраждала внаслідок удару ворожого дрона в Одеській області.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер в Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Російські загарбники безупинно продовжують тероризувати цинічними атаками південь Одещини. Сьогодні ввечері ворожий дрон зруйнував житловий будинок, спричинивши масштабну пожежу. На жаль, внаслідок удару постраждала одна жінка. Попередньо під завалами може перебувати ще одна людина. Пошкоджень зазнали ще шість поруч розташованих приватних будинків", - написав Кіпер.

Пошуково-рятувальні роботи наразі тривають.

У ніч проти 25 березня росія продовжує атакувати Україну ударними дронами. 

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Автор: 

Одеська область (4152) атака (1724) дрони (8574) Шахед (2303)
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