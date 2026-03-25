Один человек пострадал в результате атаки российского дрона в Одесской области, - ОВА
Один человек пострадал в результате удара вражеского дрона в Одесской области.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Российские захватчики непрерывно продолжают терроризировать циничными атаками юг Одесской области. Сегодня вечером вражеский дрон разрушил жилой дом, вызвав масштабный пожар. К сожалению, в результате удара пострадала одна женщина. Предварительно под завалами может находиться еще один человек. Повреждениям подверглись еще шесть расположенных рядом частных домов", - написал Кипер.
Поисково-спасательные работы в настоящее время продолжаются.
В ночь на 25 марта Россия продолжает атаковать Украину ударными дронами.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
