Один человек пострадал в результате атаки российского дрона в Одесской области, - ОВА

Один человек пострадал в результате удара вражеского дрона в Одесской области.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Российские захватчики непрерывно продолжают терроризировать циничными атаками юг Одесской области. Сегодня вечером вражеский дрон разрушил жилой дом, вызвав масштабный пожар. К сожалению, в результате удара пострадала одна женщина. Предварительно под завалами может находиться еще один человек. Повреждениям подверглись еще шесть расположенных рядом частных домов", - написал Кипер.

Поисково-спасательные работы в настоящее время продолжаются.

В ночь на 25 марта Россия продолжает атаковать Украину ударными дронами.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!