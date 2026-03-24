Россия атакует Украину ударными беспилотниками, — Воздушные силы (обновлено)

Атака шахидов 24 марта

Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных беспилотников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 17:36 сообщалось о БПЛА над Сумами с севера, а также о вражеских беспилотниках над Чугуевом с севера.

В 17:57 — движение вражеских БПЛА: 

  • На востоке Львовщины курсом на Золочев.
  • На востоке Сумской области курсом на Угроиды.
  • На севере Харьковской области курсом на Старый Салтов.

Обновленная информация

В 18:28 - БПЛА на Тернополь с запада.

Обновленная информация

В 18:42 - Николаевщина: БпЛА курсом на Новый Буг.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ішак оманський, ти на Оман відправив військових-дронщиків? Ну тепер по-традиції москалів, тебе потужно мордою в гівно. Знай наших!!! Трамп тебе публічно на днях окунув туда же, за дрони, тепер Путіна черга.
24.03.2026 18:35 Ответить
Ми ж весь Світ захищаємо ,крім самих себе .хвовора зелена мерзота з манією величі.
24.03.2026 18:42 Ответить
Особливо ти захищаєш..)))
24.03.2026 18:49 Ответить
біля кулемета в складі МВГ пише гнівні висери пости
24.03.2026 19:11 Ответить
Я думаю все дуже просто і прозаїчно: ішак гундосив про відправку спеціалістів ппо і саме ппо на близький Схід, (точнісінько так як він вміє, ну майже як перед контрнаступом 23 року) рашисти прочитали і клепали бпла і коли єшелон ппо достатньо оголився почали колонами запускати, спокійно знаючи що багато не зіб'ють, бо зелений небритий дурник відправив майже все на близький Схід... скажіть мені , в Україні був президент дурніше за оце створіння?
24.03.2026 18:58 Ответить
BBC

У ніч проти 24 березня Росія завдала масованого дронового та ракетного удару по Україні.
За даними Повітряних сил, сили ППО збили та подавили вночі 390 із 426 цілей. У тому числі всі крилаті ракети X-101 (18) та Іскандер-К (5).

Також збили дві з чотирьох керованих ракет Х-59. Проте жодної із семи балістичних ракет збити не вдалося.

Зафіксовані влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.

Показово, що дронова атака фактично не завершилась і після невеличкої паузи після 11 ранку десятки, якщо не сотні шахедів продовжили атаку на північ, центр і схід України.
24.03.2026 19:01 Ответить
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що загалом вдень 24 березня РФ запустила близько 400 "шахедів" по Україні.
Якщо враховувати нічну атаку, то за добу по українській території було запущено близько 800 "шахедів", що є рекордним показником.
24.03.2026 19:08 Ответить
Штампуют люди орудия для убийства друг друга, Бог не на первом месте, убивают один другого, а зачем? Что даст, поубивать других, чего мало людям, чего вам Бог дал мало?
24.03.2026 19:01 Ответить
іди своїм москворотим друзякам проповіді читай...
24.03.2026 19:13 Ответить
 
 