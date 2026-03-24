Россия атакует Украину ударными беспилотниками, — Воздушные силы (обновлено)

Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 17:36 сообщалось о БПЛА над Сумами с севера, а также о вражеских беспилотниках над Чугуевом с севера.

В 17:57 — движение вражеских БПЛА:

На востоке Львовщины курсом на Золочев.

На востоке Сумской области курсом на Угроиды.

На севере Харьковской области курсом на Старый Салтов.

Обновленная информация

В 18:28 - БПЛА на Тернополь с запада.

Обновленная информация

В 18:42 - Николаевщина: БпЛА курсом на Новый Буг.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

