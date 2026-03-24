1 574 10
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, — Воздушные силы (обновлено)
Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 17:36 сообщалось о БПЛА над Сумами с севера, а также о вражеских беспилотниках над Чугуевом с севера.
В 17:57 — движение вражеских БПЛА:
- На востоке Львовщины курсом на Золочев.
- На востоке Сумской области курсом на Угроиды.
- На севере Харьковской области курсом на Старый Салтов.
Обновленная информация
В 18:28 - БПЛА на Тернополь с запада.
В 18:42 - Николаевщина: БпЛА курсом на Новый Буг.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У ніч проти 24 березня Росія завдала масованого дронового та ракетного удару по Україні.
За даними Повітряних сил, сили ППО збили та подавили вночі 390 із 426 цілей. У тому числі всі крилаті ракети X-101 (18) та Іскандер-К (5).
Також збили дві з чотирьох керованих ракет Х-59. Проте жодної із семи балістичних ракет збити не вдалося.
Зафіксовані влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.
Показово, що дронова атака фактично не завершилась і після невеличкої паузи після 11 ранку десятки, якщо не сотні шахедів продовжили атаку на північ, центр і схід України.
Якщо враховувати нічну атаку, то за добу по українській території було запущено близько 800 "шахедів", що є рекордним показником.