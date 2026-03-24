Рашисты атаковали центр Львова: 13 раненых, поврежден жилой дом и памятники архитектуры (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали беспилотником центральную часть Львова.

Об этом сообщил глава ОВА Козицкий, передает Цензор.НЕТ.



"Враг продолжает атаковать Львовскую область. Зафиксирован обстрел центральной части Львова. По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО. Угроза по-прежнему высока", — отметил он.

В результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре Львова, добавил мэр Садовый.

Известно о по меньшей мере двух тяжелораненых.

Также РФ атаковала район Сихов. Горит многоэтажка.

Мэр Садовый сообщил о падении обломков в начале улицы Бандеры.

Глава города заявил, что у 51-летней женщины минно-взрывная травма нижних конечностей. Еще один человек обратился к травмпункту - ссадины и ушибы.

"В результате атаки вражеских беспилотников во Львове возгорание жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и улице Червоной Калины.

Также в результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной громады.

Повсюду работают пожарные.

Предварительно, пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии", - отметил глава ОВА.

Обновление по состоянию на 17:48:

Поврежден памятник архитектуры национального значения – Ансамбль Бернардинского монастыря. Он расположен на территории исторического ареала Львова, объекта, внесенного в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой. Пожаром охвачены примурные здания комплекса. Степень повреждения определят специалисты.

Есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Комарновской и Добросинско-Магеровской громадах.

Информация о пожаре на улице Братьев Рогатинцев во Львове не подтвердилась.

"Опасность с воздуха продолжается!", - добавил Княжицкий.

"Уже 13 раненых в больницах Львова. Количество пострадавших увеличивается", - сообщил мэр города Андрей Садовый.

Что предшествовало?

Ранее Воздушные силы предупредили о большом количестве БПЛА в разных регионах Украины.

