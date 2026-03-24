Рашисты атаковали центр Львова: 13 раненых, поврежден жилой дом и памятники архитектуры (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали беспилотником центральную часть Львова.

Об этом сообщил глава ОВА Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает атаковать Львовскую область. Зафиксирован обстрел центральной части Львова. По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО. Угроза по-прежнему высока", — отметил он.

В результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре Львова, добавил мэр Садовый.

Рашисти вдарили по Львову 24 березня

Известно о по меньшей мере двух тяжелораненых.

Также РФ атаковала район Сихов. Горит многоэтажка.

Росіяни вдарили по Львову 24 березня: що відомо?

Мэр Садовый сообщил о падении обломков в начале улицы Бандеры.

Росіяни вдарили по Львову 24 березня: що відомо?

Глава города заявил, что у 51-летней женщины минно-взрывная травма нижних конечностей. Еще один человек обратился к травмпункту - ссадины и ушибы.

"В результате атаки вражеских беспилотников во Львове возгорание жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и улице Червоной Калины.

Также в результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной громады.

Повсюду работают пожарные.

Предварительно, пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии", - отметил глава ОВА.

Обновление по состоянию на 17:48:

  • Поврежден памятник архитектуры национального значения – Ансамбль Бернардинского монастыря. Он расположен на территории исторического ареала Львова, объекта, внесенного в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой. Пожаром охвачены примурные здания комплекса. Степень повреждения определят специалисты.
  • Есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Комарновской и Добросинско-Магеровской громадах.
  • Информация о пожаре на улице Братьев Рогатинцев во Львове не подтвердилась.

"Опасность с воздуха продолжается!", - добавил Княжицкий.

"Уже 13 раненых в больницах Львова. Количество пострадавших увеличивается", - сообщил мэр города Андрей Садовый.

І як же себе зараз почувають ті, хто своїм голосування, чи неголосуванням усі роки Незалежності приводив до влади проросійську більшість?...
24.03.2026 16:41 Ответить
Білий день, через всю Україну, точніше, з півночі на центр потім далі на захід... І не потрібно писати:" піди збий," . Я так розумію просто нічим збивати. А всі піс*ни перехоплювачі то більше понти.
24.03.2026 16:42 Ответить
Країни Затоки нам повинні вислати дронщиків. Можливо навіть наших.
24.03.2026 16:47 Ответить
Мурло на передньому плані посміхається 🤬може ворожий навідник?🤔
24.03.2026 16:38 Ответить
Та воно в навушниках. Може нічого і не чує
24.03.2026 17:46 Ответить
Від куратора получає подяку
24.03.2026 18:02 Ответить
І як же себе зараз почувають ті, хто своїм голосування, чи неголосуванням усі роки Незалежності приводив до влади проросійську більшість?...
24.03.2026 16:41 Ответить
Знаю, як почувають себе ті хто не голосував за гниду - ті хто голосував просто мовчать та нічому не вірять - https://www.youtube.com/watch?v=n1D6Jk6v0sk
24.03.2026 17:49 Ответить
здорово почуваються вони, вікторе федоровиче, і тут в чаті їх повно і в Україні їх повно і за кордоном повно і на вайнє ані ваюют страітелі счастлівай малоросії.
24.03.2026 18:07 Ответить
🐏🐑 чекає на вечірнє звернення свого вождя.
Сьогодні Володя прохрипить щось незламне!
Має причину нагадати про своє існування.
Нікчема зашмаркана!🤬
24.03.2026 18:19 Ответить
Білий день, через всю Україну, точніше, з півночі на центр потім далі на захід... І не потрібно писати:" піди збий," . Я так розумію просто нічим збивати. А всі піс*ни перехоплювачі то більше понти.
24.03.2026 16:42 Ответить
До дрона-перехоплювача ще має бути пілот. Сам він не збиває.
24.03.2026 17:13 Ответить
220 операторів відпрвали на блиьзкий схід причому мабуть кращих, і сумніваюсь що у нас їх зараз багато
24.03.2026 17:44 Ответить
а чому в центрі Львова будинки в такому жахливому стані?
24.03.2026 16:43 Ответить
Це називається старе місто, точніше збереження автентичності. А вам ларьочку з шавєрмой не вистачає?
24.03.2026 16:45 Ответить
В Україні ніколи не було імені Катя. Була Катруся, Катерина, Катерка...
24.03.2026 17:15 Ответить
А ще була Мотря,Хівря і Дзюня.До всіх моїх галицьких колєжанок Катерин звертаються "Катя"...А шо таке Катерка?Катаржіна,мабуть?Таких тут майже нема...
24.03.2026 17:40 Ответить
Я розумію, що тобі ближче до серця Пєті, Вані, Сірожи, Фйокли, Ані, Маши
і все інше завезене з боліт.
24.03.2026 18:19 Ответить
Русь/Україна була колонізована 350 років... колонізовані зомбі ходять серед нас і того навіть не усвідомлюють
24.03.2026 18:48 Ответить
та то та ще катя з малоузкаго міра.
24.03.2026 18:09 Ответить
Видно жителі цих будинків не занесли меру Садовому долю, щоб дав добро на проведення ремонту їх житла.🤔
Ні, ні, ні.
Це все злі язики!
Андрій Садовий він не такий!
Правда, жителі міста лева, чи ні?🤭
24.03.2026 18:24 Ответить
дурік це історична частка Львіва . Квартири коштують до 4к баксів за м2 це май же як у Празі. так що краще думай про ремонт своєї конури
24.03.2026 19:03 Ответить
Є. Українці. А більшої цілі у кацапів і немає.
24.03.2026 16:47 Ответить
Історична спадщина там є .
24.03.2026 16:50 Ответить
Країни Затоки нам повинні вислати дронщиків. Можливо навіть наших.
24.03.2026 16:47 Ответить
І на заміну забрати собі Зє !!!
24.03.2026 18:17 Ответить
За то "орли" ЗЕблазня в Еміратах небо від іранських дронів стережуть а Львів як і вся Україна для цього ЗЕпокидька і його "міндічів" пусте місце!!!
24.03.2026 17:10 Ответить
Вотета і ано! Аньтісімітізьм!
24.03.2026 17:18 Ответить
У Львові найбільша концентрація "біндєровцев" живе. Вони навіть за Порошенка, в 2019-му, голосували!
24.03.2026 17:51 Ответить
Просто все ПВОшники были отправлены на Восток, а кацапы этим воспользовались.
24.03.2026 17:22 Ответить
Розкажіть як це жити без мозку ? Легко чи важко - які недоліки ?
24.03.2026 17:30 Ответить
Иди марафон смотри и дальше, не отвлекайся, зомби
24.03.2026 17:41 Ответить
І скіко вам деревяних за комент платять ?
24.03.2026 17:49 Ответить
200 Баксов за один коммент. Я работаю на США. Завидуйте.
24.03.2026 18:35 Ответить
А чому це Садовий не закупив засоби ППО для захисту Львова?
24.03.2026 17:48 Ответить
а шо, було закладено в міський бюджет такі витрати?
24.03.2026 18:00 Ответить
а що це місто повинно за́куповувати певео?
24.03.2026 18:14 Ответить
ну так питають про Садового. Він поки що держбюджетом не керує
24.03.2026 18:19 Ответить
Ну Кличко ж винуватий в тому, а чим Садовий краще?
24.03.2026 18:19 Ответить
а, ну да
24.03.2026 18:20 Ответить
Окрім ПВО Садовий мав закупити ще два танка і три гармати з грубими люфами.
24.03.2026 18:27 Ответить
Але залучити легкомоторну авіацію, як в Одесі не завадило би.
24.03.2026 18:35 Ответить
ЮНЕСКО хоч зараз дістане язика з кацапської дупи, чи у Парижі спокійно і затишно?
24.03.2026 17:59 Ответить
Поляки лиця закрили.

24.03.2026 18:02 Ответить
24.03.2026 18:11 Ответить
Той щасливий пузатий ушльопок в навушниках. От саме такі в фейсбуках, тредсах та цензорах і топлять проти мобілізації.
24.03.2026 18:12 Ответить
Церква святого Андрія (колишній костел Бернардинів).В цьому костелі польсько-українське військо освячувало зброю перед походом на москву.Москву вони тоді таки завоювали,рознесли нахрєн і розвіяли москальню як стадо баранів.У них тоді почалась "вєлікая смута"Якби через рік то повторили - не було б жодної "вєпікай расєї з її рускім міром"...Не добили...вже котрий раз...
24.03.2026 18:17 Ответить
Ньюанс: Кацапи бомбардують рускоязичний город Львов. Так-так, Львів зараз рускоязичний...
24.03.2026 18:24 Ответить
Наслідки втручання гундосого у зсу дає свої жахливі наслідки, геть обкуреного ішака! Невже навіть повному бовдуру не ясно що зешобла працює на рашку?! Я думаю в нього під подушкою рашистський паспорт лежить, на всяк випадок.
24.03.2026 18:32 Ответить
Провалили Садовой оборону Львова. Полность провалил. Не подготовился
24.03.2026 18:35 Ответить
 
 