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Новини Обстріли Львівщини
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Рашисти атакували центр Львова: 22 постраждалих, пошкоджено житловий будинок і пам’ятки архітектури(оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти атакували безпілотником центральну частину Львова.

Про це повідомив глава ОВА Козицький, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог продовжує атакувати Львівщину. Є приліт в центральну частину Львова. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО. Загроза далі висока", - зазначив він.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок у центрі Львова, додав мер Садовий.

Рашисти вдарили по Львову 24 березня

Відомо про щонайменше двох важкопоранених.

Також РФ атакувала район Сихів. Горить багатоповерхівка.

Росіяни вдарили по Львову 24 березня: що відомо?

Мер Садовий повідомив про падіння уламків на початку вулиці Бандери.

Росіяни вдарили по Львову 24 березня: що відомо?

Очільник міста заявив, що у 51-річної жінки мінно-вибухова травма нижніх кінцівок. Ще одна особа звернулася до травмпункту - садна і забої.

"Унаслідок атаки ворожих безпілотників у Львові є загорання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини.

Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади.

Всюди працюють вогнеборці.

Попередньо, постраждали семеро людей. Одна особа перебуває у важкому стані", - зазначив глава ОВА.

Читайте: Росіяни атакували безпілотником Головне Управління СБУ у Львівській області: є руйнування

Оновлення станом на 17:48:

  • Пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу. Ступінь ушкодження визначать фахівці.
  • Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.
  • Інформація про пожежу на вулиці Братів Рогатинців у Львові не підтвердилася.

"Небезпека з повітря триває!", - додав Княжицький.

"Вже 13 поранених в лікарнях Львова. Кількість постраждалих збільшується", - повідомив мер міста Андрій Садовий.

Оновлення станом на 19:39:

"Станом на зараз у лікарнях Львова — 22 постраждалих різного ступеня тяжкості", - повідомив Садовий.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував авто поліцейських на Сумщині. ФОТО

Автор: 

Львів (3296) обстріл (34786) Львівська область (2814) Львівський район (288)
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Топ коментарі
+35
Білий день, через всю Україну, точніше, з півночі на центр потім далі на захід... І не потрібно писати:" піди збий," . Я так розумію просто нічим збивати. А всі піс*ни перехоплювачі то більше понти.
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24.03.2026 16:42 Відповісти
+35
220 операторів відпрвали на блиьзкий схід причому мабуть кращих, і сумніваюсь що у нас їх зараз багато
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24.03.2026 17:44 Відповісти
+34
Це називається старе місто, точніше збереження автентичності. А вам ларьочку з шавєрмой не вистачає?
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24.03.2026 16:45 Відповісти

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