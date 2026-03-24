Рашисти атакували центр Львова: 22 постраждалих, пошкоджено житловий будинок і пам’ятки архітектури(оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти атакували безпілотником центральну частину Львова.

Про це повідомив глава ОВА Козицький, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог продовжує атакувати Львівщину. Є приліт в центральну частину Львова. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО. Загроза далі висока", - зазначив він.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок у центрі Львова, додав мер Садовий.

Відомо про щонайменше двох важкопоранених.

Також РФ атакувала район Сихів. Горить багатоповерхівка.

Мер Садовий повідомив про падіння уламків на початку вулиці Бандери.

Очільник міста заявив, що у 51-річної жінки мінно-вибухова травма нижніх кінцівок. Ще одна особа звернулася до травмпункту - садна і забої.

"Унаслідок атаки ворожих безпілотників у Львові є загорання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини.



Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади.



Всюди працюють вогнеборці.



Попередньо, постраждали семеро людей. Одна особа перебуває у важкому стані", - зазначив глава ОВА.

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Оновлення станом на 17:48:

Пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу. Ступінь ушкодження визначать фахівці.

Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

Інформація про пожежу на вулиці Братів Рогатинців у Львові не підтвердилася.

"Небезпека з повітря триває!", - додав Княжицький.

"Вже 13 поранених в лікарнях Львова. Кількість постраждалих збільшується", - повідомив мер міста Андрій Садовий.

Оновлення станом на 19:39:

"Станом на зараз у лікарнях Львова — 22 постраждалих різного ступеня тяжкості", - повідомив Садовий.

Що передувало?

Раніше Повітряні сили попередили про велику кількість БпЛА у різних регіонах України.

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