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Росіяни атакували безпілотником Головне Управління СБУ у Львівській області: є руйнування
Внаслідок атаки російського безпілотника ввечері 18 березня у Львові зазнало пошкоджень Головне Управління СБУ у Львівській області.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
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"Ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування", - написав посадовець.
Також у Львові виявляють уламки БпЛА.
"Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте – може здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС", - закликав Козицький.
Атака дронів
- Нагадаємо, що ввечері 18 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.
- Ввечері 18 березня Росія завдала удару по енергообʼєкту в Нововолинській громаді Волинської області.
- Згодом ворог атакував ще один обʼєкт критичної інфраструктури на Волині.
Топ коментарі
+35 Виталий #548501
показати весь коментар18.03.2026 23:22 Відповісти Посилання
+19 Kozyuk
показати весь коментар18.03.2026 23:23 Відповісти Посилання
+15 Ivan Iktor
показати весь коментар18.03.2026 23:20 Відповісти Посилання
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