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Новини Атака БпЛА на Львівщину
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Росіяни атакували безпілотником Головне Управління СБУ у Львівській області: є руйнування

дрон влучив у будівлю СБУ у Львові

Внаслідок атаки російського безпілотника ввечері 18 березня у Львові зазнало пошкоджень Головне Управління СБУ у Львівській області.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ вдарила по будівлі СБУ у Львові 

"Ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування", - написав посадовець. 

Також у Львові виявляють уламки БпЛА.

"Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте – може здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС", - закликав Козицький.

Атака дронів

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові вибухи: ворог атакує ударними БпЛА (оновлено)

Автор: 

Львів (3294) СБУ (13995) атака (1697) дрони (8527) Львівська область (2805) Львівський район (283)
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Топ коментарі
+35
Де-де... В ОАЕ!
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18.03.2026 23:22 Відповісти
+19
Шахед пролетів пів України і вдарив по Львову. А де хвалебні Зеленським дрони- перехоплювачі?
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18.03.2026 23:23 Відповісти
+15
А де перехоплювачі? що шахед спокійно до Львова долетів
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18.03.2026 23:20 Відповісти

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