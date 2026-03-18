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Новини Удари по енергетиці Обстріли Волині
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Росіяни знову атакували "шахедами" Волинь: понад 30 тис. абонентів залишились без світла

Через атаку БпЛА на Волині знеструмлено понад 30 тисяч споживачів

Ввечері 18 березня російські окупанти атакували "шахедами" обʼєкт критичної інфраструктури на Волині.

Про це повідомив у телеграм очільник Волинської ОВА Роман Романюк, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог повторно атакував Волинь

"Волинь знову зазнала атаки БпЛА типу Шахед. Постраждав обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього маємо знеструмлення в одному з районів області. Станом на зараз без електропостачання понад 30 тис. абонентів", - сказано в повідомленні.

На місці над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

РФ атакує Волинь ввечері 18 березня 

Нагадаємо, що ввечері 18 березня Росія завдала удару по енергообʼєкту в Нововолинській громаді Волинської області.

Читайте також: РФ вдарила БПЛА по енергооб’єкту на Волині: виникли перебої зі світлом

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енергетика (3870) атака (1697) Волинська область (979)
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Топ коментарі
+3
Ніт - біля кордону з Польщею ( перевірте в тирнеті ).
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19.03.2026 00:16 Відповісти
+2
Із трирівневим зеленим "захистом" до зими 26-27 можно залишитися зовсім без потужного головноклмандувача світла
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18.03.2026 23:55 Відповісти
+1
Місто Нововолинськ розташоване за кілька кілометрів від кордону з Польщею і Люблінським воєводством.
Біля міста розташована високовольтна підстанція, яку Росія активно атакує останні кілька місяців, регулярно позбавляючи мешканців світла.
Це велика і важлива високовольтна підстанція для торгівлі з поляками.
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18.03.2026 23:09 Відповісти

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