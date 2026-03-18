Росіяни знову атакували "шахедами" Волинь: понад 30 тис. абонентів залишились без світла
Ввечері 18 березня російські окупанти атакували "шахедами" обʼєкт критичної інфраструктури на Волині.
Про це повідомив у телеграм очільник Волинської ОВА Роман Романюк, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог повторно атакував Волинь
"Волинь знову зазнала атаки БпЛА типу Шахед. Постраждав обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього маємо знеструмлення в одному з районів області. Станом на зараз без електропостачання понад 30 тис. абонентів", - сказано в повідомленні.
На місці над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.
РФ атакує Волинь ввечері 18 березня
Нагадаємо, що ввечері 18 березня Росія завдала удару по енергообʼєкту в Нововолинській громаді Волинської області.
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потужного головноклмандувачасвітла
Біля міста розташована високовольтна підстанція, яку Росія активно атакує останні кілька місяців, регулярно позбавляючи мешканців світла.
Це велика і важлива високовольтна підстанція для торгівлі з поляками.