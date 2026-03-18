Росіяни знову атакували "шахедами" Волинь: понад 30 тис. абонентів залишились без світла

Ввечері 18 березня російські окупанти атакували "шахедами" обʼєкт критичної інфраструктури на Волині.

Про це повідомив у телеграм очільник Волинської ОВА Роман Романюк, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог повторно атакував Волинь

"Волинь знову зазнала атаки БпЛА типу Шахед. Постраждав обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього маємо знеструмлення в одному з районів області. Станом на зараз без електропостачання понад 30 тис. абонентів", - сказано в повідомленні.

На місці над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

РФ атакує Волинь ввечері 18 березня

Нагадаємо, що ввечері 18 березня Росія завдала удару по енергообʼєкту в Нововолинській громаді Волинської області.

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