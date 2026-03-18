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Новини Обстріли Волині
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РФ вдарила БПЛА по енергооб’єкту на Волині: виникли перебої зі світлом

На Волині після удару РФ зникло світло: горів енергооб’єкт

Увечері 18 березня Росія завдала удару по енергообʼєкту в Нововолинській громаді Волинської області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомив міський голова Борис Карпус. 

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"Друзі, попередньо є влучання в енергообʼєкт біля Нововолинська", - написав він.

Зникло світло і перебої з водопостачанням

В частині громади зникло світло. Також є перебої з водопостачанням.

"Більше інформації згодом", - додав Карпус.

Також читайте: Завтра відключення світла діятимуть протягом 13 годин, – "Укренерго"

Нагадаємо,  9 лютого росіяни вже атакували енергооб’єкт біля Нововолинська.

Автор: 

енергетика (3870) Волинська область (979) Володимирський район (7) Нововолинськ (3)
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Топ коментарі
+13
Залітали через Сумську, Чернігівські області і вільно пролетіли декілька областей... Але "лідеру світу", важливіше попіаритись на "захисті" ОАЕ чи Ізраїлю.
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18.03.2026 21:43 Відповісти
+11
Ми рекламуємо арабам своє озброєння для захисту від беспілотників а у нас вони пролітають всю Україну і б'ють по енергетиці на Волині.

От і вся реклама, себе не можемо захистити але пропонуємо захист іншим країнам.
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18.03.2026 21:59 Відповісти
+4
Показував дождь сьогодні про відключення інтернету в масквє.Але не на це я звернув увагу,а на погоду на болотах,а там сніг надлітає,мінусова вночі точно,а чому нема блекауту в Воронежі чи Курську?(((Все,Україна пережила зиму і москалів в спокої залишили?(((
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18.03.2026 21:48 Відповісти

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