РФ вдарила БПЛА по енергооб’єкту на Волині: виникли перебої зі світлом

Увечері 18 березня Росія завдала удару по енергообʼєкту в Нововолинській громаді Волинської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Борис Карпус.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Друзі, попередньо є влучання в енергообʼєкт біля Нововолинська", - написав він.

Зникло світло і перебої з водопостачанням

В частині громади зникло світло. Також є перебої з водопостачанням.

"Більше інформації згодом", - додав Карпус.

Також читайте: Завтра відключення світла діятимуть протягом 13 годин, – "Укренерго"

Нагадаємо, 9 лютого росіяни вже атакували енергооб’єкт біля Нововолинська.