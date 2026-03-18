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РФ вдарила БПЛА по енергооб’єкту на Волині: виникли перебої зі світлом
Увечері 18 березня Росія завдала удару по енергообʼєкту в Нововолинській громаді Волинської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Друзі, попередньо є влучання в енергообʼєкт біля Нововолинська", - написав він.
Зникло світло і перебої з водопостачанням
В частині громади зникло світло. Також є перебої з водопостачанням.
"Більше інформації згодом", - додав Карпус.
Нагадаємо, 9 лютого росіяни вже атакували енергооб’єкт біля Нововолинська.
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