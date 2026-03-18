РФ нанесла удар БПЛА по энергообъекту на Волыни: возникли перебои со светом

Вечером 18 марта Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Нововолынской громаде Волынской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Борис Карпус.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Друзья, по предварительным данным, произошло попадание в энергообъект возле Нововолынска", — написал он.

В части громады пропало электричество. Также наблюдаются перебои с водоснабжением.

"Более подробная информация позже", — добавил Карпус.

Читайте также: Завтра отключения света продлятся 13 часов, – "Укрэнерго"

Напомним, 9 февраля россияне уже атаковали энергообъект возле Нововолынска.