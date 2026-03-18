1 370 9
РФ нанесла удар БПЛА по энергообъекту на Волыни: возникли перебои со светом
Вечером 18 марта Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Нововолынской громаде Волынской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Борис Карпус.
"Друзья, по предварительным данным, произошло попадание в энергообъект возле Нововолынска", — написал он.
Отключилось электричество и возникли перебои с водоснабжением
В части громады пропало электричество. Также наблюдаются перебои с водоснабжением.
"Более подробная информация позже", — добавил Карпус.
Напомним, 9 февраля россияне уже атаковали энергообъект возле Нововолынска.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От і вся реклама, себе не можемо захистити але пропонуємо захист іншим країнам.
На гелікоптері чи літаку можна цілий слот пісюнів підвісити і нормальну антену для оператора. Тільки на шахед заходити збоку з сліпої зони, щоб не попасти на нові прототипи з ПЗРК які розраховані на захід в хвіст.
Ах ну да, у них войны нет, воруют янтарь и довольны.
Біля міста розташована високовольтна підстанція, яку Росія активно атакує останні кілька місяців, регулярно позбавляючи мешканців світла.