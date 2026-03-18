РФ нанесла удар БПЛА по энергообъекту на Волыни: возникли перебои со светом

На Волыні після удару РФ пропало електричество: горів енергооб'єкт

Вечером 18 марта Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Нововолынской громаде Волынской области. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Борис Карпус. 

"Друзья, по предварительным данным, произошло попадание в энергообъект возле Нововолынска", — написал он.

В частині громади пропало електричество. Також спостерігаються перебої з водопостачанням.

В части громады пропало электричество. Также наблюдаются перебои с водоснабжением.

"Более подробная информация позже", — добавил Карпус.

Читайте также: Завтра отключения света продлятся 13 часов, – "Укрэнерго"

Напомним, 9 февраля россияне уже атаковали энергообъект возле Нововолынска.

енергетика Волынская область Владимирский район Нововолинськ
Залітали через Сумську, Чернігівські області і вільно пролетіли декілька областей... Але "лідеру світу", важливіше попіаритись на "захисті" ОАЕ чи Ізраїлю.
18.03.2026 21:43 Ответить
Показував дождь сьогодні про відключення інтернету в масквє.Але не на це я звернув увагу,а на погоду на болотах,а там сніг надлітає,мінусова вночі точно,а чому нема блекауту в Воронежі чи Курську?(((Все,Україна пережила зиму і москалів в спокої залишили?(((
18.03.2026 21:48 Ответить
Ми рекламуємо арабам своє озброєння для захисту від беспілотників а у нас вони пролітають всю Україну і б'ють по енергетиці на Волині.

От і вся реклама, себе не можемо захистити але пропонуємо захист іншим країнам.
18.03.2026 21:59 Ответить
Довайте Зелю им отдадит. Бесплатно. Арабам
18.03.2026 22:01 Ответить
кому вiн на ... потрiбен...
18.03.2026 22:03 Ответить
Необхідно в якомусь регіоні спробувати пускати "пісюни" з гелікоптерів, чи з літаків але там забороноти МВГ працювати тому що вночі точно дружній вогонь буде.

На гелікоптері чи літаку можна цілий слот пісюнів підвісити і нормальну антену для оператора. Тільки на шахед заходити збоку з сліпої зони, щоб не попасти на нові прототипи з ПЗРК які розраховані на захід в хвіст.
18.03.2026 22:15 Ответить
Плюс беспілотник менше витратись батареї якщо буде атакувати в одному ешелоні з шахедом і збільшиться дальність.
18.03.2026 22:16 Ответить
Это там на Волыни, где гавкали на ЗСУ?
Ах ну да, у них войны нет, воруют янтарь и довольны.
18.03.2026 22:29 Ответить
Місто Нововолинськ розташоване за кілька кілометрів від кордону з Польщею і Люблінським воєводством.
Біля міста розташована високовольтна підстанція, яку Росія активно атакує останні кілька місяців, регулярно позбавляючи мешканців світла.
18.03.2026 22:40 Ответить
 
 