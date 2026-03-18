Россияне снова атаковали "Шахедами" Волынь: более 30 тыс. абонентов остались без света

Вечером 18 марта российские оккупанты атаковали "Шахедами" объект критической инфраструктуры на Волыни.

Об этом сообщил в Telegram глава Волынской ОВА Роман Романюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Волынь снова подверглась атаке БПЛА типа "Шахед". Пострадал объект критической инфраструктуры. Вследствие этого произошло отключение электроэнергии в одном из районов области. На данный момент без электроснабжения остались более 30 тыс. абонентов", — говорится в сообщении.

На месте над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

