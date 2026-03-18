Россияне снова атаковали "Шахедами" Волынь: более 30 тыс. абонентов остались без света

Вечером 18 марта российские оккупанты атаковали "Шахедами" объект критической инфраструктуры на Волыни.

Об этом сообщил в Telegram глава Волынской ОВА Роман Романюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Волынь снова подверглась атаке БПЛА типа "Шахед". Пострадал объект критической инфраструктуры. Вследствие этого произошло отключение электроэнергии в одном из районов области. На данный момент без электроснабжения остались более 30 тыс. абонентов", — говорится в сообщении.

На месте над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

Напомним, что вечером 18 марта Россия нанесла удар по энергообъекту в Нововолынской громаде Волынской области.

Місто Нововолинськ розташоване за кілька кілометрів від кордону з Польщею і Люблінським воєводством.
Біля міста розташована високовольтна підстанція, яку Росія активно атакує останні кілька місяців, регулярно позбавляючи мешканців світла.
Це велика і важлива високовольтна підстанція для торгівлі з поляками.
18.03.2026 23:09 Ответить
Цікаво, а поляки авіацію піднімали?
18.03.2026 23:11 Ответить
Таке свинство.
Могли б збити Шахед хоча б над Нововолинськом.
18.03.2026 23:17 Ответить
Місто Нововолинськ розташоване за кілька кілометрів від кордону з Білорусією
18.03.2026 23:26 Ответить
Ніт - біля кордону з Польщею ( перевірте в тирнеті ).
19.03.2026 00:16 Ответить
Із трирівневим зеленим "захистом" до зими 26-27 можно залишитися зовсім без потужного головноклмандувача світла
18.03.2026 23:55 Ответить
 
 