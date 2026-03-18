Россияне снова атаковали "Шахедами" Волынь: более 30 тыс. абонентов остались без света
Вечером 18 марта российские оккупанты атаковали "Шахедами" объект критической инфраструктуры на Волыни.
Об этом сообщил в Telegram глава Волынской ОВА Роман Романюк, информирует Цензор.НЕТ.
Враг повторно атаковал Волынь
"Волынь снова подверглась атаке БПЛА типа "Шахед". Пострадал объект критической инфраструктуры. Вследствие этого произошло отключение электроэнергии в одном из районов области. На данный момент без электроснабжения остались более 30 тыс. абонентов", — говорится в сообщении.
На месте над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.
РФ атакует Волынь вечером 18 марта
Напомним, что вечером 18 марта Россия нанесла удар по энергообъекту в Нововолынской громаде Волынской области.
Біля міста розташована високовольтна підстанція, яку Росія активно атакує останні кілька місяців, регулярно позбавляючи мешканців світла.
Це велика і важлива високовольтна підстанція для торгівлі з поляками.
Могли б збити Шахед хоча б над Нововолинськом.
